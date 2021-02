El conductor de ESPN F90 opinó acerca de la posible formación del Xeneixe para el debut ante Gimnasia. Crédito: Captura

8 de febrero de 2021 • 20:12

De cara al debut del próximo domingo de Boca Juniors ante Gimnasia en la Copa de la Liga, el panel de ESPN F90 debatió acerca del posible 11 de Miguel Ángel Russo y el conductor, Sebastián "Pollo" Vignolo, planteó un interrogante acerca de la figura del plantel, Carlos Tevez, por lo que se abrió una discusión en torno al rol del Apache en el Xeneixe.

Mientras planteaban la posible formación para el primer encuentro de Boca -con Villa y Tevez a la cabeza, seguidos de Cardona, Capaldo, Campuzano y Salvio, más Fabra, Izquierdoz, Zambrano y Buffarini atrás, y, por último, Andrada en el arco-, los analistas deportivos pensaron en cómo el equipo puede fusionarse para conseguir mejores resultados.

"Aunque suene duro, tampoco crean que Tevez va a ser titular indiscutible", lanzó el Pollo en medio de la conversación e inició un debate alrededor del jugador de 37 años. Tras ser interpelado por algunos de sus colegas, Vignolo aclaró: "Si la rompe, sí. Pero, si no anda bien, también va a salir".

Como respuesta al planteo del conductor, Marcelo Benedetto refutó: "Para mí Tevez es intocable. Se ganó, con todo lo que hizo, el lugar de jugador indiscutible". Asimismo, el panel se preguntó si a partir del domingo a las 19, el horario del partido, los futbolistas xeneixes empiezan a estar bajo prueba como titulares o no.

El posible 11 de Boca, según ESPN F90. Crédito: Captura

En esta línea, el Pollo recordó que, ante una encuesta realizada a los televidentes, la mayoría contestó que Boca juega "mal" o "regular", por lo que al equipo le falta "fútbol" y "juego". "¿Salió campeón de América? No, entonces puede mezclar", infirió además.

El conductor comentó también que a Mauro Zárate le dijeron que va a tener más oportunidades, lo que implicaría quizás que el lugar se lo ceda Carlitos, aunque algunos de sus compañeros opinaron que no tiene que ser necesariamente Tevez quien le otorgue su posición.

Lo cierto es que, aunque Russo todavía no confirmó la formación para el próximo domingo, quienes de seguro no estarán presentes son Wanchope Ábila, que se está recuperando de su operación, y el recientemente llegado Marcos Rojo, que por su lesión tampoco llega al fin de semana. Mientras tanto, el DT xeneixe tuvo una buena noticia: todos los jugadores dieron negativo de coronavirus y, en ese sentido, no tendrá restricciones para enfrentarse al Lobo.