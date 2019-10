El peculiar podio de Xtreme Polo League, con Ellerstina sosteniendo el "cheque" de 200.000 dólares para el campeón. Crédito: Ignacio Sánchez

Gonzalo Capozzolo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de octubre de 2019 • 07:00

El predio de la Asociación Argentina de Polo fue el lugar elegido por la Xtreme Polo League para hacer su desembarco. El flamante torneo, que dio su puntapié incial en la Argentina y que para el año que viene ya tiene fechas en Estados Unidos e Inglaterra, y que seguramente pasará también por Francia y España antes de volver al país, finalizó ayer con la victoria de Ellerstina sobre Las Monjitas por 15-12.

El certamen contó con seis equipos y mezcló históricos con promesas. Bartolomé Castagnola (h.), de 18 años, fue premiado como el mejor jugador de la final y su hermano Camilo, de 16, resultó el mejor novato. "Es tremendo. Lo tomamos con tranquilidad pero imaginá: es la primera vez que jugamos un polo tan alto, es casi como un abierto", sintetizó, tímido pero sonriente, Barto. Para él, como para su hermano menor, la final de la XPL fue el partido de mayor handicap que jugó en su incipiente carrera.

Con el objetivo de hacer más atractivo y vistoso el juego, una de fueron instrumentadas nuevas reglas, por lo general bien recibidas por los jugadores. "El gol doble desde atrás de las 80 yardas ya existía en una exhibición en Estados Unidos y me gusta, es interesante. No es tan difícil meter desde esa distancia, y con esta regla los partidos no se definirían hasta el último minuto", analizó Facundo Pieres, también de Ellerstina.

Todos por la bocha: Guillermo Caset, Tomás Panelo, Camilo Castagnola, Pablo Pieres y Facundo Sola. Crédito: Ignacio Sánchez

"Creo que nos adaptamos rápidamente; incluso sumaría alguna otra innovación. En los fouls, por ejemplo, está bueno que haya que tener más cuidado", explicó Guillermo Caset sobre la norma de expulsión al jugador que comete seis faltas. Pero hizo una observación: "Estaría bueno sumar algún challenge, como el del tenis. Porque por ahí uno está seguro de que no hizo nada y anda en el límite. Habría que verlo". "Al principio era raro, porque me confundía un poco. Pero cuando uno se acostumbra, está bueno", sumó Barto.

El torneo duró diez días y contó con varios polistas de la Triple Corona. Se lo agregó al calendario para que finalizara el fin de semana previo al Abierto de Tortugas. "Lo encaramos para probar caballos y para ponernos a punto para Tortugas. Después de venir de Estados Unidos o Inglaterra, donde se juega otro tipo de polo, cuesta el arranque", evaluó Caset. "Habíamos acordado jugar acá pero sin quitarle importancia a la Triple Corona", sostuvo Facundo. "Ahora voy a jugar la final del Metropolitano Mediano con Poroto Cambiaso, Lukin Monteverde y mi hermano, y después, la final del Metro Alto. Más adelante tengo la clasificación para Palermo. Me sirvió para probar yeguas y, por suerte, casi todas me rindieron", añadió el hijo de Lolo.

Facundo Pieres asiste al saludo de Camilo y Bartolomé (h.) Castagnola; los hermanos de 16 y 18 años ganaron el partido de más alto handicap de sus cortas vidas polísticas. Crédito: Ignacio Sánchez

La XPL es una apuesta del empresario Juan Zavalía Paunero que en este único certamen de 2019 repartió medio millón de dólares en premios: 200.000 a ganador, 150.000 al segundo, 100.000 al tercero y 50.000 al cuarto. La bolsa se duplicará el año que viene, contando todas las etapas. "Nosotros vamos en serio. Tenemos pensado invertir 20 millones de dólares en los próximos tres años y cada equipo va a tener que jugar la fecha de Argentina y alguna de las de afuera", explicó el emprendedor.

Zavalía espera que el negocio sea redituable en los próximos años: "Tenemos buenos auspiciantes, tanto locales como globales. En la Argentina, por ejemplo, no ganamos con la venta de entradas como sí esperamos hacerlo afuera. Acá tenemos nuestra asociación con [la cadena de televisión] Turner, que nos paga por transmitir y nos cubre casi 40% del presupuesto. Incluso se transmitió por Pay Per View a través de Bleacher Report Live", contó. En cuanto a las tribunas, la XPL recurrió a una infraestructura modular que pueda ser armada en cualquier lugar, ya que el objetivo es hacer hasta diez torneos en un año.

El tiempo dirá si la XPL trascenderá. Por ahora, lo cierto es que un hubo un buen número de espectadores en Pilar; acudió mucha gente que suele ir a Palermo, ya sea por lo deportivo como por lo social. Y post partido, la celebración continuó con música en directo y food trucks. Una apuesta parecida a la que hace la Asociación desde que asumió Eduardo Novillo Astrada como presidente, con el objetivo de popularizar este deporte.

Casi una coreografía entre Facundo Sola, delantero de Las Monjitas, y Camilo Castagnola, atacante de Ellerstina. Crédito: Ignacio Sánchez

La síntesis de Ellerstina 15 vs. Las Monjitas 12

Ellerstina: Camilo Castagnola, 6; Pablo Pieres, 10; Bartolomé Castagnola (h.), 7, y Facundo Pieres, 10. Total: 33.

Camilo Castagnola, 6; Pablo Pieres, 10; Bartolomé Castagnola (h.), 7, y Facundo Pieres, 10. Total: 33. Las Monjitas: Facundo Sola, 9; Hilario Ulloa, 10; Guillermo Caset, 10, y Tomás Panelo, 5. Total: 34.

Facundo Sola, 9; Hilario Ulloa, 10; Guillermo Caset, 10, y Tomás Panelo, 5. Total: 34. Progresión: Ellerstina (1-0), 4-2, 8-6, 10-9, 11-10, 14-10 y 15-12.

Goleadores de Ellerstina: C. Castagnola, 4; P. Pieres, 4 (1 doble); B. Castagnola, 2, y F. Pieres, 3 (2 de penal). De Las Monjitas: Sola, 2; Caset, 7 (4 de penal y 1 doble), y Panelo, 2.

C. Castagnola, 4; P. Pieres, 4 (1 doble); B. Castagnola, 2, y F. Pieres, 3 (2 de penal). Sola, 2; Caset, 7 (4 de penal y 1 doble), y Panelo, 2. Jueces: Guillermo Villanueva y Gastón Lucero.

Árbitro: Gonzalo López Vargas.

Gonzalo López Vargas. Cancha: Nº 1 de AAP.

Nº 1 de AAP. Jugador más valioso de la final: B. Castagnola.

B. Castagnola. Mejor ejemplar: Chalo Lolli Pop, montada por B. Castagnola.

El crack y la promesa: Facundo Pieres es empapado por "Barto" Castagnola. Crédito: Ignacio Sanchez