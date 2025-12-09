Adolfo Cambiaso seguirá en la Triple Corona y ya están definidos siete de los ocho equipos

Duró poco el misterio. Adolfo Cambiaso había dicho luego de ganar la final del Campeonato Argentino Abierto que necesitaba “pensar” para determinar su futuro en la temporada alta del polo argentino. Finalmente, dos días después del podio en el que recibió de Javier Milei la copa, le develó a LA NACION la respuesta: el crack de Cañuelas continuará disputando la Triple Corona. En 2026 tendrá 51 años de edad.

Finalmente, no será ésta la última imagen en la carrera de Adolfo Cambiaso, que este domingo ganó el Argentino Abierto con Bartolomé Castagnola (h.), Poroto Cambiaso y Camilo Cambiaso; La Natividad-La Dolfina sigue intacto para 2026. Fabián Marelli

Por ende, La Natividad-La Dolfina se presentará con la misma formación: Camila Castagnola, Adolfo Cambiaso (n.), Adolfo Cambiaso (h.) y Bartolomé Castagnola (h.). Aún no están determinados los nuevos handicaps, pero es dable pensar que mantendrá los 40 goles luego de conquistar los abiertos de Hurlingham, Tortugas y Palermo.

También su retador, y subcampeón del primero y el tercer torneos, continuará como está. Se sabía ya que Ellerstina-Indios Chapaleufú volverá a estar integrado por Facundo Pieres, Antonio Heguy, Gonzalo Pieres (h.) y Cruz Heguy y será le principal competidor, muy posiblemente con alguna suba en la valorización colectiva.

Ellerstina-Indios Chapaleufú fue el primero en anunciar su alineación para el próximo año, ya antes de la final de Palermo: Facundo Pieres, Antonio Heguy, Gonzalo Pieres (h.) y Cruz Heguy están a gusto entre sí y serán el principal contendiente del cuarteto de Cañuelas. Rodrigo Nespolo

Entre los perseguidores, en cambio, habrá muchas novedades. Los dos equipos que sumaban 37 este año, UAE Polo y La Irenita-La Hache, fueron desguazados. Sus ocho integrantes se esparcieron entre tres nuevas formaciones. A falta de las modificaciones de handicaps, que se espera para esta semana, a priori la más calificada será Las Monjitas, club del patrón colombiano Camilo Bautista que vuelve a poner un cuarteto en la Triple Corona argentina. Contará con dos veteranos multicampeones y dos jóvenes: Juan Martín Nero y David Stirling, 11 veces vencedores en Palermo juntos, compartirán filas con Lucas Monteverde (n.) y Rufino Bensadón, que tendrán 20/21 años y 24 en 2026.

Según lo que resulte de los inminentes cambios de handicaps, el cuarto conjunto de los más poderosos en los papeles puede ser uno que aún no tiene nombre, pero sí integrantes: Pablo Pieres, Paco de Narváez, Pablo Mac Donough y Matías Mac Donough (h.). Hoy suman 33 tantos, pero es de esperar que trepen a 35. Habrá que ver el club representado será La Irenita, o éste compartirá la denominación con Sol de Agosto.

Muy cerca en nivel quedará otra alineación que por ahora no tiene nombre, pero que bien puede terminar siendo La Ensenada. Se parece a la que el club de Luján presentó este año y en temporadas recientes: Juan Britos, Diego Cavanagh, Juan Martín Zubía y Jerónimo del Carril. El nuevo es Cavanagh, un jugador que está bajo la órbita de Cambiaso en Cañuelas. Zubía vuelve a ser compañero de Britos y Del Carril.

Jerónimo del Carril (casco gris) sigue con Juan Britos (verde) y vuelve a unirse a ellos Juan Martín Zubía (3); queda por ver qué será de Alfredo Bigatti (2). Fabián Marelli - LA NACION

Cerca en los números estará otra de las novedades, una fusión de dos pares de hermanos. Hilario y Carlos María Ulloa y Tomás y Benjamín Panelo acordaron unirse en una alineación que por ahora acumula 33 tantos de valorización pero puede gozar de alguna mejora esta semana. Ésta sí tiene denominación confirmada: La Hache es el club representado.

Otra cuarteto asegurado, el séptimo, es el que compondrán Victorino Ruiz Jorba, Gonzalo Ferrari, Francisco Elizalde y Teodoro Lacau, que no han definido un nombre hasta el momento. El octavo equipo sería La Aguada, que obtuvo un lugar en la elite al vencer en el repechaje a La Zeta-Kazak este domingo en el Campo Argentino de Polo. El campeón de la Copa Cámara de Diputados (29) se ganó el derecho a ser protagonista en Hurlingham, Tortugas y Palermo, pero no anunció nada por el momento.

En tanto, su vencido, que se quedó sin lugar en la Triple Corona por la derrota a raíz de un gol de oro en la cancha 2, debe disputar la clasificación para el Argentino Abierto y ya tiene determinado el reemplazante de David Stirling: será Guillermo Caset. Hasta hoy posee 32 goles, pero puede que suba.

Noticia en desarrollo

Los equipos (con handicaps actuales)

Triple Corona

La Natividad-La Dolfina: Camilo Castagnola, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10; Adolfo Cambiaso (h.), 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 40.

Camilo Castagnola, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10; Adolfo Cambiaso (h.), 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 40. Ellerstina-Indios Chapaleufú: Facundo Pieres, 10; Antonio Heguy, 8; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Cruz Heguy, 9. Total: 36.

Facundo Pieres, 10; Antonio Heguy, 8; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Cruz Heguy, 9. Total: 36. Las Monjitas: Rufino Bensadón, 8; Lucas Monteverde (n.), 9; David Stirling, 9, y Juan Martín Nero, 10. Total: 36.

Rufino Bensadón, 8; Lucas Monteverde (n.), 9; David Stirling, 9, y Juan Martín Nero, 10. Total: 36. ¿La Ensenada?: Juan Britos, 8; Diego Cavanagh, 8; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo del Carril, 9. Total: 34.

Juan Britos, 8; Diego Cavanagh, 8; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo del Carril, 9. Total: 34. ¿La Irenita?: Pablo Pieres, 9; Paco de Narváez, 7; Pablo Mac Donough, 10, y Matías Mac Donough (h.), 7. Total: 33.

Pablo Pieres, 9; Paco de Narváez, 7; Pablo Mac Donough, 10, y Matías Mac Donough (h.), 7. Total: 33. La Hache: Benjamín Panelo, 8; Carlos María Ulloa, 7; Hilario Ulloa, 9, y Tomás Panelo, 9. Total: 33.

Benjamín Panelo, 8; Carlos María Ulloa, 7; Hilario Ulloa, 9, y Tomás Panelo, 9. Total: 33. [sin nombre]: Victorino Ruiz Jorba, 8; Gonzalo Ferrari, 8; Francisco Elizalde, 9, y Teodoro Lacau, 8. Total: 32.

Clasificación