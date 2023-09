escuchar

La camiseta Nº 1 de La Dolfina resultó un sencillo pero sentido homenaje a una leyenda del polo. Un homenaje del mejor del mundo Adolfo Cambiaso, a Juan Carlos Harriott (h.), que murió el 11 de septiembre. Una pérdida que conmovió al ambiente, porque además de crack, el ex número 3 de Coronel Suárez fue intachable como deportista y como persona. La acción de Cambiaso refleja la calidad de dos jugadores que elevan el deporte y que en el Abierto de Hurlingham, cuyas primeras dos jornadas se desarrollan en las canchas de la Asociación Argentina de Polo, en Pilar, ofrecen estadísticas que provocan asombro.

Harriott fue el máximo ganador del certamen que en 2023 se convirtió en la apertura de la Triple Corona, en un enroque con el Abierto de Tortugas, que se ofrecerá como el segundo episodio y la antesala inmediata de Palermo. Las 15 consagraciones del ex polista de Suárez son una más que las de Adolfito, que a los 48 años muestra un espíritu inquebrantable para sumar nuevas conquistas. El estreno contundente de La Dolfina se reflejó en el resultado y también en el arrollador ritmo que impuso el equipo de Cañuelas sobre La Irenita: el marcador de 22-5 resume la brecha.

El homenaje de Cambiaso a Harriott

No fue la estrella del juego Adolfito, al que entró con ímpetu recién a mediados del encuentro, pero en poco más de dos minutos en el cuarto chukker dejó expuesta su gigantesca jerarquía: tres goles consecutivos para estirar a 16-3 la diferencia, cuando el partido se marchaba al descanso. El mejor parcial de La Dolfina, que señaló un contundente 6-0 y quebró definitivamente el desarrollo ante un rival que nunca logró rebelarse ni disputarle el pulso al único equipo de 40 goles que tiene la Triple Corona. Para Adolfo ésta es la cuarta vez que es parte de una formación de handicap óptimo –la tercera en la actual organización–, y se trata de la primera en la historia del polo en que padre e hijo comparten alineación y tienen la máxima valoración individual.

Las estadísticas se derrumban y a cada paso parecen quedar viejas con Cambiaso, que va por la 31ª temporada de Triple Corona. Una cifra con la que en Palermo igualará a Alberto ”Pepe” Heguy y a Eduardo “Ruso” Heguy, que en las últimas temporadas de sus carreras de alto handicap debieron disputar la clasificación para ser parte del Argentino Abierto. Desde el debut, en 1992, Adolfito tiene una serie magnífica de ser protagonista en finales de Palermo. ¿Un dato? Sólo en 2004 no protagonizó la definición del máximo certamen del mundo. Y sus presencias tienen un asterisco: en 1993, como integrante de Ellerstina, jugó solamente en Tortugas. Gonzalo Pieres retiró el equipo, frente a Indios Chapaleufú, y el crack se quedó sin ser parte del resto de la temporada, aunque no le faltaron ofertas para jugar en Palermo aquel año.

David Stirling anotó cinco de los 22 tantos de La Dolfina en la cancha 2 de Pilar. Matías Callejo - Prensa AAP

La competitividad de La Dolfina y de Adolfito quedó en evidencia no sólo en cómo jugó el partido de este martes, sino también en un reclamo cuando la diferencia ya era abultada. “Al primero no lo cobrás y al segundo sí lo cobrás. Puedo hablar, soy el capitán del equipo”, se quejó por una falta en contra, con el resultado 9-2. Toda una señal de su voracidad y de la ambición que lo moviliza, aunque recién comienza la temporada. El delantero se destapó en el cuarto chukker y el medio partido le resultó suficiente para imponerse como el mayor goleador del partido, con 8 tantos, apenas uno de penal. La búsqueda de la excelencia y de no relajarse aunque el encuentro esté sentenciado es una característica que comparte con Juancarlitos, que arengaba a sus compañeros si en las prácticas o los partidos aflojaban el ritmo. Por esa razón La Dolfina ajustó las transiciones rápidas frente a La Irenita, como enfatizando que no dejaría de acelerar ante un adversario a esa altura jugaba sin mirar el marcador e intentando tomar la derrota como un aprendizaje para mecanizar movimientos para el futuro.

“Poroto” Cambiaso fue el encargado de llevar las riendas de La Dolfina al inicio, como si el estreno de sus 10 goles no le pesara. A fines de 2022, con apenas 17 años se convirtió en el polista más joven de la historia en alcanzar la máxima valoración. Ya tiene vuelo propio el heredero, que, por ejemplo, ganó la Copa de Oro de la USPA en Florida sin su padre, en una muestra de que su evolución no tiene techo. También tuvo una muy buena temporada personal en Inglaterra, brillando junto a su primo Camilo Castagnola (de La Natividad en la Triple Corona, el principal rival de La Dolfina). El uruguayo David Stirling anotó cinco goles en la cancha 2 de Pilar; para Poroto, la suma se elevó a siete, y lo hizo quedar a uno de su padre.

A sus 17 años, Poroto estrenó los 10 goles de handicap, un récord a su edad; anotó 7 tantos en el partido. Matías Callejo - Prensa AAP

Comenzó el Abierto de Hurlingham y con el primer episodio de la Triple Corona también salió a la cancha el campeón defensor, el equipo de 40 goles y el que ya se muestra como el principal candidato a las copa. La Dolfina se clasificó para las semifinales con goleo y un ritmo frenético, que La Irenita recién en el último pasaje, cuando ganó por 2-1 el chukker final, logró contener.

Síntesis de La Dolfina 22 vs. La Irenita 5

La Dolfina: Adolfo Cambiaso (h.), 10; David Stirling, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10 y Juan Martín Nero, 10. Total: 40.

Adolfo Cambiaso (h.), 10; David Stirling, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10 y Juan Martín Nero, 10. Total: 40. La Irenita: Facundo Fernández Llorente, 8; Tomás Fernández Llorente (h.), 8; Benjamín Urquiza, 6, e Isidro Strada, 8. Total: 30.

Facundo Fernández Llorente, 8; Tomás Fernández Llorente (h.), 8; Benjamín Urquiza, 6, e Isidro Strada, 8. Total: 30. Progresión: La Dolfina, 4-1, 7-1, 10-3, 16-3, 17-3, 21-3 y 22-5.

La Dolfina, 4-1, 7-1, 10-3, 16-3, 17-3, 21-3 y 22-5. Goleadores de La Dolfina: Cambiaso (h.), 8 (1 de penal); Stirling, 5; Cambiaso (n.) 7 (1 de penal), y Nero, 2. De La Irenita: T. Fernández Llorente, 2, y Strada, 3 (2 de penal y 1 de córner).

Cambiaso (h.), 8 (1 de penal); Stirling, 5; Cambiaso (n.) 7 (1 de penal), y Nero, 2. T. Fernández Llorente, 2, y Strada, 3 (2 de penal y 1 de córner). Jueces: Guillermo Villanueva (h.) y Hernán Tasso. Árbitro: Gonzalo López Vargas.

Guillermo Villanueva (h.) y Hernán Tasso. Gonzalo López Vargas. Cancha: Nº 2 de AAP, en Pilar.

Tomás Fernández Llorente (h.) maniobra frente a Juan Martín Nero; La Irenita achicó un poco la distancia en el último chukker. Matías Callejo - Prensa AAP