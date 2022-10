Abierto de Hurlingham: La Dolfina y La Irenita juegan una final que será el primer cruce de Juan Martín Nero y Pablo Mac Donough en 15 años de Triple Corona

escuchar

Después de 15 años de jugar juntos en la Triple Corona, Juan Martín Nero y Pablo Mac Donough estarán hoy frente a frente. Nada menos que con The Ayrshire Cup por medio. El destino quiso que la primera final de la nueva versión de La Dolfina coincidiera con la primera de La Irenita, formación que en esta temporada hace su estreno. En ese lapso, los dos jugadores forjaron una amistad que excede lo deportivo. En la cancha 1 del Hurlingham Club, no obstante, este sábado, desde las 16, primará el hambre de gloria que los convirtió en dos de los polistas más ganadores de la historia.

La última vez que Nero y Mac Donough se enfrentaron en un encuentro de Triple Corona fue el 30 de septiembre de 2007. El primero transitaba su último año en Chapa Uno y el segundo iba por su tercero en Ellerstina, club en el que en 2008 se reunirían. Ganó Ellerstina por 17-11, un partido en que ambos jugaron en el para ellos inusual puesto de Nº 1. Convocados por Adolfo Cambiaso, en 2011 pasaron al mismo tiempo a La Dolfina. Cuando ese cuarteto que completaba David Stirling se disolvió, se fueron juntos a RS Murus Sanctus, un experimento fallido. En conjunto ganaron 28 trofeos de Triple Corona: nueve de Tortugas, ocho de Hurlingham y 11 del Argentino Abierto. Este tarde, uno de ellos sumará otro.

Mac Donough y Nero festejan uno de los últimos triunfos en conjunto, con los colores de La Dolfina; el 3 y el 4 son amigos.

“Fueron 15 años jugando juntos, 15 años increíbles. Los disfruté mucho. Fueron divertidos en la cancha y afuera. Ahora nos toca jugar en contra. Va a ser un poco raro”, expresó Nero. “Es divertido que haya llegado La Irenita también. Si no se nos da, estaré un poco menos amargado porque me alegraría mucho por La Irenita. Con Pablo hablé en la semana, pero no mucho. Nos reímos de que vamos a jugar en contra”.

El vínculo intenso entre La Dolfina y La Irenita no se limita a Nero y Mac Donough. De hecho, todos los jugadores de la novel formación tienen estrecha relación con el equipo de Cañuelas. Francisco Elizalde jugó por La Dolfina el año pasado, Juan Britos lo hizo por La Dolfina II en 2019 y 2020, y Juan Martín Zubía está de novio con Mia Cambiaso, hija de Adolfo y hermana de “Poroto”. “El lunes pasé a buscarlo por el colegio”, rió Zubía, de 23 años, sobre el futuro cuñado, de 16.

Juan Martín Zubía, novio de la hija mayor y hermana de los Cambiaso, y David "Pelón" Stirling muestran la buena sintonía que hay entre La Irenita y La Dolfina, los finalistas del Abierto de Hurlingham. Ricardo Pristupluk - La Nacion

Como el año pasado, son cuatro finalistas distintos los de los primeros dos certámenes de la Triple Corona. Reflejo de la metamorfosis que atraviesa el polo luego de la hegemonía de La Dolfina en la última década. Después de un año de transición, el conjunto de Cañuelas incorporó a Adolfo Cambiaso (n.) y recuperó a Nero. Poroto desborda de talento y se afianza en el andamiaje colectivo, aunque es un Nº 3 de cualidades diferentes a las de Mac Donough, que es un reloj en el manejo del juego. Con Nero, el cuadro de los Cambiaso procura volver a los años de gloria tras un 2021 en que no sumó ningún título. Por supuesto, Adolfito sigue siendo el jugador más determinante, aun a los 47 años.

“Venimos jugando cada vez un poco mejor. Poroto ya se adaptó muy bien a jugar con nosotros tres, que veníamos de estar juntos diez años. Creo que llegamos bien. Fue una semana linda”, analizó Nero. “Estamos defendiendo bastante bien. El ataque sale bastante más natural y viene funcionando. Hay cosas por mejorar, de las que fuimos hablando en la semana. La Irenita es un gran equipo. Tiene a cuatro jugadores en sus posiciones naturales, tiene a Pablo Mac Donough en un gran momento. Sabemos lo que es Cabeza, y está jugando impresionante. Pero tenemos que cuidarnos de los cuatro”.

Nero en acción en la resolución de la zona B de Hurlingham, cuando La Dolfina superó holgadamente a Ellerstina. Matías Callejo - Prensa AAP

La única diferencia en La Dolfina respecto del dream team 2011-2020, entonces, es la salida de Mac Donough, que fue por su sueño de volver a jugar por su club, La Irenita, en el que había debutado en 2002. Para ello, se rodeó de los tres jugadores que probablemente mejor conjugan juventud y experiencia. La resultante, después de un inicio de temporada lento pero de menor a mayor, es un equipo muy dinámico, que capitaliza el potencial de su caballada y el talento de sus integrantes. Cuando Mac Donough toma las riendas del partido, es cuando mejor funciona.

“Haber llegado a esta final en La Irenita es un sueño”, dijo Mac Donough. “Es lo más lindo que puede pasarme, algo muy especial. Lo disfrutan mucho toda mi familia y mi gente. En los otros equipos en que estuve ganar era casi una costumbre, pero en La Irenita estamos muy contentos de lograr este objetivo. Nos costó arrancar en Tortugas con un equipo nuevo, pero en Hurlingham anduvimos mucho mejor. Ojalá tengamos una buena final y nos demos una buena chance”.

Mac Donough lideró a La Irenita en el triunfazo sobre La Natividad en la zona A, el resultado más impactante en lo que transcurrió de la Triple Corona. LA NACION/Hernan Zenteno

La Dolfina viene de ganar con holgura el clásico contra Ellerstina. Si bien posee más experiencia y un sistema de juego más aceitado, todavía no logró la fluidez sostenida que tenía con Mac Donough en su alineación. Abrió los tres partidos que jugó en Hurlingham gracias a que sacó ventaja de entrada con goles de bocha parada.

La Irenita dio el batacazo de la temporada al eliminar a La Natividad, que era el campeón vigente de los tres torneos de Triple Corona. Y lo hizo sin resignar su estilo de juego. Al contrario: lo potenció, con mucha actitud en defensa y su número 3 como director de orquesta.

Todo dado, entonces, para un gran espectáculo. La amistad entre Nero y Mac Donough no impedirá que se saquen chispas en Hurlingham.

Hace diez años, Nero y Mac Donough levantaron The Ayrshire Cup junto a, Stirling y Adolfo Cambiaso, por La Dolfina; este sábado uno de ellos lo hará otra vez.

Formaciones y otros datos

La Dolfina: Adolfo Cambiaso (h.), 10; David Stirling, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 9, y Juan Martín Nero, 10. Total: 39.

Adolfo Cambiaso (h.), 10; David Stirling, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 9, y Juan Martín Nero, 10. Total: 39. La Irenita: Juan Britos, 9; Francisco Elizalde, 9; Matías Mac Donough, 10, y Juan Martín Zubía, 8. Total: 36.

Juan Britos, 9; Francisco Elizalde, 9; Matías Mac Donough, 10, y Juan Martín Zubía, 8. Total: 36. Jueces: Martín Pascual y Gonzalo López Vargas. Árbitro: José Ignacio Araya.

Martín Pascual y Gonzalo López Vargas. José Ignacio Araya. Cancha: Nº 1 de Hurlingham (avenida Roca 1411, Hurlingham).

Nº 1 de Hurlingham (avenida Roca 1411, Hurlingham). Hora: 16.

16. TV: Star+.