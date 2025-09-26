Abierto de Hurlingham: UAE derrotó a La Ensenada y se perfila como el principal rival del dream team

El último de los cuartos de final del Abierto de Hurlingham tuvo varias incidencias curiosas, inusuales, pero un ganador esperado. Esperado y esperanzado: UAE, uno de los dos equipos de 37 goles de handicap en la Triple Corona, es el que mejor impresionó detrás del gran favorito de la temporada, La Natividad-La Dolfina. El cuarteto de origen dubaití, cuyo nombre es el acrónimo en inglés de “Emiratos Árabes Unidos” (la jequesa Maitha Al-Maktoum tiene vínculo con la familia Monteverde), venció con claridad, aunque también con algunos baches, a La Ensenada, de 33, por 21 a 13 en Pilar. ¿En qué cancha? En dos de las 10 que tiene el predio de Pilar de la Asociación Argentina de Polo.

En eso se dio una de las anomalías: el encuentro empezó en la principal, la 1, y al rato continuó en la 2. Sucede que después de algunas patinadas, cuando quedaban 31 segundos del primer chukker los jugadores pidieron un cambio de campo. Si bien la lluvia había cesado cuatro días antes, la cancha Juan Carlos Harriott (h.) todavía no estaba óptima –padecería un problema de raíces del césped– y, por seguridad, las dos organizaciones, los jueces, el árbitro, los banderilleros, el público y la prensa se trasladaron a la Francisco Dorignac, contigua, que sí estaba en condiciones de recibir semejante nivel de polo. Algo más de 20 minutos demoró la mudanza.

Lucas Monteverde (n.) pega largo, ante Gonzalo Ferrari; el joven número 2 tiene el nexo con la jequesa Maitha Al-Maktoum, la patrona de UAE. Rodrigo Nespolo

A esa altura UAE ya era mucho mejor que La Ensenada. Con anticipos, pases al vacío y corridas maltrataba a un contrincante al que le faltaba su figura principal, Guillermo Caset, que se repone de una operación por una fractura en la base del pulgar derecho (‘Sapo’, suplido por Gonzalo Ferrari, distribuyó casi todos sus caballos entre sus compañeros). El 4-0 del parcial inicial creció hasta un 18-4 a mediados del quinto. Una paliza inesperada, más allá de que los polistas de UAE venían en actividad, jugando el Abierto de Jockey, y los adversarios estaban en su primera función en la temporada alta argentina.

Una jugada, que resultó una de las varias rarezas del partido, pareció de quiebre. Juan Martín Nero y Pablo Pieres armaron un buen ataque que tenía destino de gol, pese a una infracción de La Ensenada, porque la acción continuaba. Pero como desde 2023 el reglamento no incluye una ley de ventaja, la situación se interrumpió y se otorgó un penal de 30 yardas (arco libre), algo que en esta categoría es presagio de gol seguro. Y entonces, lo extraño: Polito lo falló.

Polito Pieres ataca y supera a Rufino Bensadón; el delantero de UAE falló un penal de 30 yardas, erró un gol dado y fue derribado por un compañero, pero anotó 10 goles de los 21 del equipo. Rodrigo Nespolo

Como si eso hubiera sido un incentivo, La Ensenada revivió. Se amigó con la bocha, emparejó la disputa, forzó faltas y, consecuentemente, obligó a mover el tablero. En el sexto período, consiguió por primera vez dos tantos seguidos. Pero la serie terminó siendo mucho más larga: llegó a ser de seis goles, y transformó un 4-18 en un 10-18. Y como UAE ya no era lo que antes, el desenlace poco tuvo que ver con la mitad inicial del encuentro.

Tanto se había desconectado el favorito que hasta protagonizó la tercera situación insólita: un foul entre compañeros. Algo que existe, pero que jamás se cobra. Chocaron Pieres y Tomás Panelo, en una situación que terminó con Polito en el piso y un penal del lugar... para el equipo contrario, como manda el reglamento. Pero habría más.

Una bocha recuperada en el medio le dejó una ofensiva muy abierta a UAE, con los cascos grises, Nero y Pieres, lanzados a contramano de los cuatro oponentes. La esfera quedó cerca de una tabla, es cierto, pero la ventaja era demasiada en el contraataque. El back hizo un pase largo, medido, para el solitario delantero, pero Polito golpeó defectuosamente. La bocha le quedó, ya no tan cómoda, a su compañero Lucas Monteverde (n.), que también tiró mal, y Tomás Panelo, que iba detrás, no tuvo chances de conectarla. Cuatro hombres y ningún gol. Nunca pasa en este nivel.

Compacto del éxito de UAE sobre La Ensenada

No por eso La Ensenada ganó las últimas tres etapas por un global de 8-3 y terminó decorosamente en el resultado, pero lo que se perfilaba como goleada fue finalmente un triunfo amplio, no un baile. Así y todo, UAE, que por primera vez afronta la Triple Corona argentina con un equipo totalmente propio, sin fusión con otro club (había compartido 2024 con Ellerstina), ganó claramente, gracias a la renta de ese más de medio partido en el que estableció amplia superioridad con muy buen polo. Y entonces se erige, en el amanecer de la serie Hurlingham-Tortugas-Palermo, en el principal adversario del intimidante La Natividad-La Dolfina.Por lo pronto, este domingo, si no se interpusiere el clima, este domingo medirá fuerzas en la segunda semifinal con el otro aspirante a tumbar al superequipo de 40, y se verá si es mejor, o al menos está más adelantado en su puesta a punto, que La Irenita-La Hache.

Síntesis de UAE 21 vs. La Ensenada 13