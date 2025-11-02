Abierto de Palermo: La Hache Cría y Polo sorprendió a La Ensenada y logró su primera victoria del año

Quien vaya a Palermo puede saber de antemano que cualquier cosa puede pasar en cuanto a resultados. Lo dejó claro La Hache Cría y Polo, que venció en un chukker suplementario por 18-17 a La Ensenada en la zona B del Abierto Argentino y logró su primera victoria en la temporada.

Con entrada gratuita, hubo un gran número de espectadores en la cancha 1 por tratarse de una segunda fecha del torneo. Y la concurrencia tuvo premio, con un partido cambiante y vibrante, con aciertos y errores por igual, en el que prevalecieron la resiliencia y el oportunismo del segundo equipo de la organización de Hilario Ulloa.

Guillermo Caset debutó en la temporada, repuesto de una fractura, y fue figura, pero La Ensenada fue víctima de su irregularidad y perdió contra un adversario inferior. Christian Grosso

Con un destacado Bautista Bayugar y un Joaquín Pittaluga efectivo, La Hache Cría y Polo se mantuvo a tiro durante gran parte del juego cuando La Ensenada, con el regreso de Guillermo Caset tras una fractura sufrida en la temporada de Francia (’Sapo’ debutó este domingo en la Triple Corona de 2025), lideraba en el marcador pero sin la solidez necesaria como para establecer diferencias muy amplias a partir de los dos goles de handicap que tenía por sobre los de su rival, 34 a 32.

Tras la paridad en el desarrollo, más allá de un 10-6 parcial en el quinto período, el suplementario se hizo inevitable y fue entonces cuando Ulloa desniveló al poner la bocha entre los mimbres del arco de Libertador y desató el festejo de La Hache Cría & Polo. En el celebración sus integrantes se juramentaron ganar otro partido. Y ahora, entonados, van por ese objetivo, que los acercaría a la permanencia en la Triple Corona para 2026.

La acción del Abierto de Palermo continuará este lunes a las 16.30, con el duelo entre el subcampeón de Tortugas, Ellerstina-Indios Chapaleufú, y el clasificado La Dolfina II, también por el grupo B.

