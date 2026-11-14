Abierto de Palermo: La Hache venció a Don Ercole en el partido inaugural

Es un equipo consolidado, que tiene categoría, garra y contundencia. La Hache, subcampeón en Hurlingham y en Tortugas, inauguró el Campeonato Argentino Abierto con una victoria por 16-14 sobre Don Ercole y reafirmó su condición de gran protagonista de la Triple Corona. El equipo de los pares de hermanos, constituido por Hilario y Carlos Ulloa y Benjamín y Tomás Panelo, es, sin dudas, el principal aspirante a los títulos de campeón detrás del mejor de todos, La Natividad-La Dolfina, que lleva cinco trofeos ganados en fila.

En la cancha 2 de un predio de Palermo que luce renovado tanto en sus sectores gastronómicos como en las butacas, La Hache expuso su fórmula del éxito: dinámica y talento. Los evidenció en Hilario Ulloa, que volvió a usar su clásico número 2, con un taqueo envidiable y un par de asistencias de lujo que culminaron con goles de Benjamín Panelo, protagonista de una temporada sensacional en lo personal y goleadora con la ejecución de penales.

Para La Hache, el camino a la final es largo, claro, e incluye a La Natividad-La Dolfina en la zona A, pero tiene bases sólidas como para construir un recorrido prometedor. En ese trayecto podrá ir corrigiendo detalles como para dar el dificilísimo salto a la final.

A Don Ercole está costándole mucho la temporada. Formado por Facundo Cruz Llosa, Kristos Magrini, el brasileño Pedro Zacharias y el chileno Felipe Vercellino, todavía no ganó ningún partido al cabo de dos torneos más este debut palermitano. Este sábado, en el partido inicial del Argentino, su primer gol de campo fue recién el sexto del equipo, una definición entre los mimbres y con mucho esfuerzo de Pedrinho Zacharias. Antes, había terminado la primera mitad con un contundente 3-12 en el tablero. Lapidario.

En ese momento, Tomás Panelo quedó duro en la zona del cuello. El número 4 no pudo seguir y fue suplido por su hermano Joaquín, que, con 7 tantos de handicap, bajó 2 el total de La Hache a 32.

Tomás Panelo, de La Hache, sintió dolor en el cuello, perdió movilidad y no siguió en el partido; fue relevado por su hermano Joaquín. Santiago Filipuzzi

A partir de entonces Don Ercole mejoró, construyó juego y fue recortando la diferencia, al punto de que se fue al último descanso con el marcador 10-16. El aliento de los suyos se hizo sentir y el conjunto siguió achicando en el octavo período. Los penales fueron una usina de goles y fue contundente Llosa, con 7.

El triunfo de La Hache no corrió peligro, pero quedó minimizado por el notorio declive en la segunda mitad, que hizo que sus jugadores se fueron disgustados y expresando algún enojo mutuo. Era esperable: los últimos cuatro chukkers terminaron con un parcial de 11-4 en favor de Don Ercole.

Comacto del triunfo de los Ulloa y los Panelo

Carlos Ulloa explicó luego por qué se recortó tanto la ventaja de La Hache: “Mérito del rival. Creo que jugaron muy bien, y nosotros mal. Al principio jugamos bien y mejor que ellos. Habrá que mejorar”. Y agregó: “Siempre voy visualizando cosas para mejorar, partido a partido. Jugamos una gran final en Tortugas, pero creo que podemos mejorar”.

En el segundo turno de la primera jornada del Argentino Abierto se enfrentan La Ensenada y La Irenita, también por el grupo A, pero en la cancha 1.

Síntesis de La Hache 16 vs. Don Ercole 14