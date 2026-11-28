De la misma forma en que es válido sentenciar, a esta altura del Palermo, que La Hache es el mejor equipo de la temporada al margen de La Natividad-La Dolfina, también se puede afirmar que su número 3, Benjamín Panelo, es la revelación. En su tercer año en la Triple Corona y por primera vez en un equipo de punta, el menor de los hermanos volvió a ser figura, esta vez para una contundente victoria sobre La Ensenada que lo deja mano a mano con los invencibles de Cañuelas en la primera semifinal virtual del Abierto Argentino, la del próximo sábado.

Benjamín, hermano menor y compañero de zaga del ya consagrado Tomás Panelo, no sólo fue el goleador del partido que terminó 20-13 en la calurosa cancha 2, sino que también anduvo por toda la cancha, marcando, asistiendo y convirtiendo, lanzado contra los mimbres. Un rendimiento que se repitió a lo largo de la temporada, así como ocurrió frente a La Natividad-La Dolfina. Después de estar lejos en la final de Hurlingham y darle batalla durante seis chukkers en la de Tortugas, La Hache irá por el milagro, esta vez en una definición de zona obra del caprichoso sorteo de grupos.

“Ahora vamos con todo contra La Natividad-La Dolfina; es un equipazo que en Palermo siempre juega fenómeno. Ojalá la tercera sea la vencida, si Dios quiere”, dijo Benja Panelo para LA NACION en los palenques. “Es difícil, porque son un equipazo; si no es el mejor de la historia, pega en el palo. No hay tanta estrategia, sino vaciar el tanque en los ocho chukkers. Es importantísimo jugar cerca de ellos, sin miedo, y tratar de ahogarlos lo máximo posible”.

¿Qué aprendió La Hache de las dos definiciones previas? “En Tortugas tuvimos seis chukkers de una intensidad que nunca habíamos tenido en la temporada; incluso estuvimos dos goles arriba con un ritmo muy bueno. En los últimos chukkers nos costó por desconcentración y un poco por los caballos”, respondió Benjamín. “Ellos siempre tienen un plus de caballos que nosotros quizás no; espero tenerlo el próximo sábado. Hay que dejar todo en cada chukker”.

Dos equipos entregados a su vocación ofensiva hubo en el primer turno del día; ataca Tomás Panelo respaldo por Hilario y Carlos María Ulloa y perseguido por Juan Britos, Cavanagh y Juan Martín Zubía. MATIAS CALLEJO / AAP

Esta vez, La Hache cuidó caballos. No repitió, guardó lo mejor para el final y eso se notó en los primeros chukkers. Al halftime fueron 8-8. Pero en la segunda mitad, de la mano del número 3, apareció la mejor versión de las dos parejas de hermanos para encaminarse a una victoria cómoda y lucida.

Oriundos de Lobos, Benjamín y Tomás son hijos de Esteban Panelo, que fue profesional, protagonizó Palermo, llegó a tener 8 goles de handicap en la Argentina y vio frustrada su carrera cuando en 1996, con 32 años y jugando en Palm Beach, sufrió un accidente.

“Arrancamos jugando en el campo con mi papá”, recordó Benjamín. “Fue un maestro tremendo que nos guió para entrenarnos y taquear todos los días, y para meterles muchas ganas a los caballos y a la caballeriza. Después seguimos nuestro camino, tratando de mejorar a diario nuestro polo y nuestros caballos. También nos enseñó mucho a disfrutar”.

Después de debutar en Palermo en 2024 por La Hache II y de pasar a Sol de Agosto el año último, Benjamín recibió un llamado de Hilario Ulloa para sumarse a La Hache en una formación particular, junto a Carlos María Ulloa y Tomás Panelo. Dos pares de hermanos que se entendieron rápidamente en la cancha y se erigieron en los mejores del resto, amén de lo que ocurra el próximo sábado.

La Hache vs. La Ensenada, del Abierto de Palermo de polo. Campeonato Argentino Abierto Abierto de Palermo La Hache La Ensenada MATIAS CALLEJO / AAP

“Jugar con Tommy es el sueño de nuestras vidas”, festejó Benjamín. “Ahora los sueños crecen y estamos pidiendo un poquito más, pero jugar el mejor torneo del mundo con él es lo que soñaba cuando veníamos acá a jugar la Copa Los Potrillitos. En esta temporada empezamos como el cuarto equipo y ahora estamos segundos en la tabla. Disfruto mucho todas las temporadas, tanto las difíciles como las mejores, y trato de mantenerme tranquilo, porque en esto suele haber más malas que buenas”.

Después de un comienzo parejo, en el que se repartieron el liderazgo en modo Fórmula 1 en la era de las baterías recargables, La Hache definió el encuentro a partir del final del cuarto chukker con un parcial de 10-1 (de 7-8 a 17-9). En ese sprint fueron determinantes cuatro goles seguidos de Benjamín que devolvieron la ventaja en el marcador y permitieron empezar a tomar distancia. Todo había empezado con una de las mejores jugadas del partido: tras un ataque de La Hache, un contragolpe de La Ensenada fue bien rechazado por Tomás Panelo y este remontó tres cuartos de cancha hasta meterse entre los mimbres.

Una jugada que fue reflejo del partido. Dos equipos que se lanzaron a jugar, que no especularon ni resignaron el espíritu de lucha, una de las marcas registradas de La Hache. Así, como ocurrió en cada ocasión en que se enfrentaron dos equipos parejos en handicap (es decir, excluido La Natividad-La Dolfina), el espectáculo fue vibrante.

Benjamín volvió a ser la figura de su equipo, como en casi toda la Triple Corona, y el mayor goleador, como siempre. Además de tener efectividad en los penales (falló solamente un córner, en siete envíos de bocha parada), apareció varias veces lanzado hacia a los mimbres dejando atrás a la marca y bien asistido por sus compañeros. Terminó con 11 tantos y, al término del encuentro, ocupaba la cima de la tabla de anotadores.

“Queremos seguir ganando y no me importa si hago goles o no. Mientras el equipo gane y funcione, hay que hacer lo que haga falta”, advirtió. “Ahora viene el plato fuerte: La Natividad-La Dolfina. Ya jugamos dos finales contra ellos y esta va a ser una semifinal tremenda. Va a ser difícil porque en Palermo juegan muy bien. Vamos a mirar videos, practicar en la semana, taquear mucho y ensayar penales. Ese día hay que poner toda la carne al asador y disfrutar”.

Compacto del éxito de La Hache

Otra de las consideraciones secundarias al final de la temporada, amén de la definición por la corona máxima, será la reconfiguración de los handicaps. Como pocas veces, hubo diferencias amplias en los resultados y en las valorizaciones de los equipos. Uno de los más subestimados, a la par de La Zeta-Kazak, es La Hache. Los 34 goles claramente se quedan cortos. Benjamín, que posee 8, es número puesto para subir.

Paralelo a esta discusión está el debate sobre cuál es el segundo equipo de la temporada. Con dos finales afrontadas (Hurlingham y Tortugas), el de los Ulloa y los Panelo parece ser el indicado para quedarse con ese honor nada accesorio en esta temporada dispar.

La Hache no se conforma con eso. Vencer a La Natividad-La Dolfina sería un milagro. Pero ¿quién puede afirmar que los milagros no existen?

Síntesis de La Hache 20 vs. La Ensenada 13