El Campeonato Argentino Abierto de polo tiene un último fin de semana de acción antes de ebullir. Este sábado la zona A desarrollará su cuarta fecha, con dos encuentros que perfilarán los virtuales semifinalistas: a las 14, La Hache se enfrentará con La Ensenada en la cancha 2 de Palermo, y a las 16.30, La Natividad-La Dolfina se medirá con La Irenita.

Si bien quedan dos jornadas en el grupo, dos equipos, La Ensenada y Don Ercole (libre esta vez), están fuera de carrera por el pase a la final y hay dos favoritos encaminados, el dream team de Cañuelas y el de los hermanos Ulloa y los Panelo. El quinto conjunto, La Irenita, que proviene de la clasificación y ya afrontó tres partidos, se jugará este sábado su última carta: debe vencer a La Natividad-La Dolfina y, siempre que antes La Hache supere a La Ensenada, ser favorecido el siguiente fin de semana por una derrota de los Cambiaso y los Castagnola a manos de La Hache y por la diferencia de goles entre los tres cuartetos igualados. Toda otra combinación conduciría a una resolución del grupo restringida a los dos candidatos más fuertes.

Camilo Castagnola ataca con respaldo de ambos Cambiaso y persecución de Hilario Ulloa; todos serán protagonistas en la cuarta fecha de la zona A de Palermo. Fabián Marelli

La zona B, por su parte, continuará este domingo, con La Zeta-Kazak vs. La Aguada y Ellerstina-Indios Chapaleufú vs. Híper Polo, en los mismos horarios. Ese día habrá una particularidad: la posibilidad de que La Zeta-Kazak, el otro clasificado del Argentino Abierto, se convierta en finalista a pesar de haber una jornada más por delante. Ello ocurrirá en caso de que ese equipo gane y luego lo haga el de los hermanos Pieres y los primos Heguy.

Las alineaciones de La Hache y La Ensenada

La Hache: Hilario Ulloa, 9; Carlos María Ulloa, 8; Benjamín Panlelo, 8, y Tomás Panelo, 9. Total: 34.

Hilario Ulloa, 9; Carlos María Ulloa, 8; Benjamín Panlelo, 8, y Tomás Panelo, 9. Total: 34. La Ensenada: Diego Cavanagh, 8; Juan Britos, 8; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo del Carril, 8. Total: 33.

Diego Cavanagh, 8; Juan Britos, 8; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo del Carril, 8. Total: 33. Jueces: Gastón Lucero y Martín Pascual. Árbitro: Rafael Silva.

Gastón Lucero y Martín Pascual. Rafael Silva. Hora: 14.

14. Cancha: número 2 del Campo Argentino de Polo.

número 2 del Campo Argentino de Polo. TV: Disney+.

Las formaciones de La Natividad-La Dolfina y La Irenita