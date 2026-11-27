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Abierto de Palermo: La Natividad-La Dolfina y La Hache dan otro paso hacia su cara a cara decisivo
Los Cambiaso y los Castagnola se enfrentarán con La Irenita, después de que los Ulloa y los Panelo se crucen con La Ensenada
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El Campeonato Argentino Abierto de polo tiene un último fin de semana de acción antes de ebullir. Este sábado la zona A desarrollará su cuarta fecha, con dos encuentros que perfilarán los virtuales semifinalistas: a las 14, La Hache se enfrentará con La Ensenada en la cancha 2 de Palermo, y a las 16.30, La Natividad-La Dolfina se medirá con La Irenita.
Si bien quedan dos jornadas en el grupo, dos equipos, La Ensenada y Don Ercole (libre esta vez), están fuera de carrera por el pase a la final y hay dos favoritos encaminados, el dream team de Cañuelas y el de los hermanos Ulloa y los Panelo. El quinto conjunto, La Irenita, que proviene de la clasificación y ya afrontó tres partidos, se jugará este sábado su última carta: debe vencer a La Natividad-La Dolfina y, siempre que antes La Hache supere a La Ensenada, ser favorecido el siguiente fin de semana por una derrota de los Cambiaso y los Castagnola a manos de La Hache y por la diferencia de goles entre los tres cuartetos igualados. Toda otra combinación conduciría a una resolución del grupo restringida a los dos candidatos más fuertes.
La zona B, por su parte, continuará este domingo, con La Zeta-Kazak vs. La Aguada y Ellerstina-Indios Chapaleufú vs. Híper Polo, en los mismos horarios. Ese día habrá una particularidad: la posibilidad de que La Zeta-Kazak, el otro clasificado del Argentino Abierto, se convierta en finalista a pesar de haber una jornada más por delante. Ello ocurrirá en caso de que ese equipo gane y luego lo haga el de los hermanos Pieres y los primos Heguy.
Las alineaciones de La Hache y La Ensenada
- La Hache: Hilario Ulloa, 9; Carlos María Ulloa, 8; Benjamín Panlelo, 8, y Tomás Panelo, 9. Total: 34.
- La Ensenada: Diego Cavanagh, 8; Juan Britos, 8; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo del Carril, 8. Total: 33.
- Jueces: Gastón Lucero y Martín Pascual. Árbitro: Rafael Silva.
- Hora: 14.
- Cancha: número 2 del Campo Argentino de Polo.
- TV: Disney+.
Las formaciones de La Natividad-La Dolfina y La Irenita
- La Natividad-La Dolfina: Camilo Castagnola, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10; Adolfo Cambiaso (h.), 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 40.
- La Irenita: Pablo Pieres, 9; Paco de Narváez, 8; Pablo Mac Donough, 10, y Matías Mac Donough (h.), 7. Total: 34.
- Jueces: Matías Baibiene y Gonzalo López Vargas. Árbitro: José Ignacio Araya.
- Hora: 16.30.
- Cancha: número 1 del Campo Argentino de Polo.
- TV: Disney+.
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