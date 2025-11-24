Abierto de Palermo: UAE sufrió para vencer a Los Machitos y va en busca de la gran final

Director técnico de La Dolfina en sus años de gloria, los del Dream Team original, Milo Fernández Araujo llegó a UAE Polo con la misión de levantar el rendimiento de un equipo que, por nombres, se suponía uno de los candidatos a disputarle el cetro que tiene destino de Cañuelas. Después de una presentación auspiciosa dos semanas atrás y dos chukkers iniciales a todo ritmo, el equipo liderado por Polito Pieres parecía haberse reencontrado con su aura. Sin embargo, rápidamente cayó en el desorden, dejó de pegarle con precisión a la bocha y, en paralelo con una gran reacción de Los Machitos, terminó sufriendo hasta la campana final para imponerse por 15-12.

El score no modificaba su destino. Cualesquiera fueran los resultados de esta cuarta fecha del Grupo A, UAE definiría el primer finalista del Abierto ante La Natividad La Dolfina, el sábado. Para acercarse a los galácticos, las formas eran más importantes que el resultado. Una materia que no aprobó.

UAE Polo sacó buena ventaja en el comienzo, después soportó la reacción de Los Machitos-El Refugio Rodrigo Néspolo

Un arranque furioso ilusionó a los seguidores del equipo asiático. Tras dos chukkers ganaba 7-1, pareciéndose más a aquel que llegó a la final de Hurlingham que al que pasó desapercibido por Tortugas.

Un espejismo. Todo cambió a partir del tercero. Tiros desviados, backs cortos, pases cuyo destino era el rival. Los Machitos, que llegaba con rendimiento menguante esta temporada, sacó a relucir su orgullo, lo acompañó con buen polo y se adueñó del partido. La diferencia era amplia, pero chukker a chukker lo emparejó.

Si hubiera sido boxeo, la victoria habría sido, por puntos, para el club de Mariano Aguerre. Ganó cuatro de los siguientes cinco chukkers y con dos golazos de lo mejor del Abierto (uno de Bigatti y otro de Cavanagh), igualó 11-11.

Panelo avanza ante la marca de Cavanagh Rodrigo Néspolo

“Arrancamos bien, pero después perdimos el taqueo. Se nos fue a la mierda el taqueo. Empezamos a errarle a la pelota, nos quedamos siempre cortos. Cuando perdés taqueo, perdés funcionamiento”, analizó Fernández Araujo, que se sumó luego de que UAE no pudo llegar a la semifinal de Tortugas y debutó en Palermo con un ajustado éxito por uno ante La Zeta, también en la cancha 2. En el estreno, venció con holgura a Sol de Agosto.

Dos penales innecesarios -uno polémico fuera de la jugada- le devolvieron la ventaja y la tranquilidad a UAE al cierre del séptimo. Otro golazo de Cavanagh, de unas 100 yardas, los acercó a uno, pero Polito sentenció la historia. Cuando el goleador pudo correr, marcó diferencias y terminó con 9 goles.

Panelo y Bigatti, en la batalla por la bocha Rodrigo Néspolo

“Soy muy amigo de Juanma (Nero). Me llamó y no hizo falta que me convenciera”, contó el ex campeón del Abierto con Chapa 2. “Me pidió que les diera una mano para ver si podían mejorar y no dudé en decirle que sí.”

UAE está en el partido que quería una vez que el sorteo lo mandó a la zona de los sábados: la definición de zona ante La Natividad La Dolfina. Fernández Araujo va a necesitar de su toque para tener aspiraciones, cuanto más no sea, para dar batalla.

“Con taqueo aparece el funcionamiento y cambian las cosas, pero hoy estamos muy lejos”, reconoció el coach. “A lo mejor el miedo los hace jugar mejor. No llegamos a la semifinal con el entusiasmo que nos gustaría. Pero los partidos hay que jugarlos. Arabia Saudita le ganó a Argentina en el último Mundial”, recordó.

Bigatti intenta avanzar; lo asedian Polito Pieres y, detrás, Panelo Rodrigo Néspolo

Los Machitos comenzó el año de manera promisoria, con victoria ante La Irenita La Hache en Tortugas incluida. Pergaminos que no había podido revalidar en Palermo, donde cayó ante Sol de Agosto por uno y por mucho ante La Natividad La Dolfina. Esta vez, al margen de la derrota, estuvo a la altura del certamen y dio un gran espectáculo. Le queda otro duelo para cerrar con una sonrisa, aunque el objetivo de la permanencia está asegurado. Su rival, La Zeta, sí necesita esos puntos.

En una temporada signada por la disparidad en la cima, los partidos más atractivos vienen siendo los de abajo. UAE llegó con otras aspiraciones, pero debe mejorar mucho para cumplirlas. Con más razón ante la forma en que llega el rival.

¿Será un partido especial para Fernández Araujo? “No tiene nada de especial. Soy amigo de Adolfito y de Poroto, conozco bien a los chicos Castagnola. Vamos a tratar de ganarles, pero es un partido, nada más”.

UAE está donde quería estar. Para el cómo, tiene cinco días para mejorar.

La síntesis

UAE Polo (15): Pablo Pieres, 9; Lucas Monteverde (h.), 9; Tomás Panelo, 9, y Juan Martín Nero, 10. Total: 37.

Los Machitos (12): Victorino Ruiz Jorba, 8; Alfredo Bigatti, 8; Diego Cavanagh, 8, y Teodoro Lacau, 8. Total. 32.