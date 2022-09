Abierto de Tortugas: Ellerstina fue fiel a su estilo y mostró contundencia en su debut en la Triple Corona

¿Qué es lo peor que puede sucederle a un equipo de Triple Corona de polo que no está entre los favoritos y que le toca debutar en la temporada? Hablamos en condiciones normales, sin jugadores lesionados, bajas de caballos o falta de tiempo de preparación en conjunto por polistas que llegaron con poca antelación desde compromisos en el exterior. Dentro de ese espectro, no hay peor cosa para un debut que enfrente esté Ellerstina. ¿Por qué? Porque, básicamente, se trata de un equipo que no suele regirse por la norma de “ir de menor a mayor”, de partido a partido. Incluso, de pensar en el torneo que sigue. Ellerstina se propone rendir en la cancha desde el comienzo de la Triple Corona. Como si fueran todas finales.

No en vano es el más ganador en los últimos 15 años en el Abierto de Tortugas (9 veces), el torneo que abre la temporada de alto handicap. Y siendo el defensor del título, además de contar con la formación completa, algo que no le sucedió en 2021, volvió a mostrar sus ambiciones. En la presentación, por la segunda jornada del certamen que se desarrolla en el Tortugas Country Club, derrotó categóricamente a La Irenita II por 18 a 7, avanzando a las semifinales.

Acorde con su estilo y manera de sentir el juego, Ellerstina apretó de entrada. Apostando a un polo ligero y de combinaciones: obtención de la bocha, palo largo y a correr. No extrañó que ya en los dos primeros chukkers sacar una clara diferencia de 8-2, con sendos parciales de 4-1. Luego de la primera mitad, Ellerstina se tomó un respiro en el quinto parcial, pero volvió a mostrar agresividad en los dos períodos finales.

Facundo Pieres, siempre incisivo y determinante Rodrigo Nespolo - La Nación

En el partido se produjo la vuelta oficial de Nicolás Pieres en la Triple Corona, luego de la lesión sufrida durante el Abierto de Hurlingham 2021 y de ser operado de la espalda. Se lo vio más suelto en la segnda mitad, desdoblándose en ataque y marcando tantos. Hubo, también, muchos goles desde posiciones lejanas, entre ellos un par del back de La Irenita II, Felipe Dabas.

Así como en la primera jornada se destacaron los dos número 1 de los ganadores, Camilo Castagnola y Adolfo Cambiaso (h.), con 13 y 7 tantos convertidos, por el lado de Ellerstina, el máximo goleador y figura fue Facundo Pieres, con 9, ocho de ellos de jugada.

En el segundo turno de la jornada, se producirá el debut del nuevo conjunto de La Irenita, con Pablo Mac Donough como líder. Enfrentará a Cría La Dolfina, que cuenta con el regreso de Diego Cavanagh. En este arranque no jugará Guillermo Terrera (h.), lesionado, a quien reemplazará Rufino Bensadón. El ganador del encuentro se cruzará con Ellerstina el próximo domingo, mientras que el perdedor chocará con La Irenita II por las semifinales del torneo subsidiario por la Copa Sarmiento.

Ellerstina 18 vs. La Irenita II 7

Ellerstina: Facundo Pieres, 10; Hilario Ulloa, 9; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Nicolás Pieres 10. Total: 38.

La Irenita II: Santiago Loza, 8; Segundo Bocchino, 7; Martín Podestá, 7, y Felipe Dabas 7. Total: 29.

Santiago Loza, 8; Segundo Bocchino, 7; Martín Podestá, 7, y Felipe Dabas 7. Total: 29. Progresión: Ellerstina, 4-1, 8-2, 9-4, 12-4, 13-4, 16-5 y 18-7.

Los goles para Ellerstina: Facundo Pieres, 9 (un penal); Hilario Ulloa, 3; Gonzalo Pieres (h.), 3, y Nicolás Pieres, 3.

Para La Irenita 2: Santiago Loza, 2; Segundo Bocchino, 2 (ambos de penal); Martín Podestá, 1, y Felipe Dabas, 2.

Jueces: Guillermo Villanueva y Federico Martelli.

Árbitro: Hernán Tasso.

Las formaciones del segundo cotejo de la jornada son las siguientes:

La Irenita: Juan Britos, 9; Francisco Elizalde, 9; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Zubía, 8. Total: 36.

Cría La Dolfina: Rufino Bensadón, 8; Tomás Panelo, 8; Diego Cavanagh, 8, y Alejo Taranco 8. Total: 32.

Programa y resultados generales

Cuartos de final

La Natividad 18 vs. La Irenita III 10

La Dolfina 15 vs. La Ensenada RS Murus Sanctus 6

Ellerstina 18 vs. La Irenita II 5

La Irenita vs. Cría La Dolfina

Semifinales

Sábado 1° de octubre, Copa Sarmiento: a las 13.30, La Irenita III vs. La Ensenada RS Murus Sanctus

Abierto de Tortugas: a las 16, La Natividad vs. La Dolfina

Domingo 2, Copa Sarmiento: a las 13.30: La Irenita II vs. perdedor de La Irenita vs. Cría La Dolfina

Abierto de Tortugas: a las 16, Ellerstina vs. ganador de La Irenita vs. Cría La Dolfina

