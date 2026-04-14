Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Apertura 2026, tras la fecha 14

Se completó este lunes la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 y se definieron los dos primeros clasificados a octavos de final, ambos por el Grupo B: Independiente Rivadavia de Mendoza y River. Todos los encuentros del campeonato se pueden seguir en vivo por canchallena.com, sitio en el que también están disponibles las clasificaciones de cada zona y las tablas Anual, de promedios y de goleadores.

La Lepra mendocina estiró su gran presente con su cuatro triunfo seguido, esta vez sobre Argentinos Juniors 3 a 1 como local, y se sostiene en lo más alto de la tabla de posiciones de la zona B con 29 puntos. Tres menos tiene el Millonario, que venció a Racing 2 a 0 en el Cilindro en uno de los clásicos de la jornada, llegó a las cinco victorias en fila y también se aseguró su pasaje a los playoffs.

El River de Eduardo Coudet no para de ganar: derrotó a Racing 2 a 0 y clasificó a octavos de final Gonzalo Colini - La Nación

El Bicho, a pesar de la caída, sigue tercero con 23 tantos mientras que Belgrano de Córdoba -superó a Aldosivi de Mar del Plata 1 a 0- tiene uno menos. Rosario Central perdió con Huracán 3 a 1 en el Tomás Adolfo Ducó y ambos se ubican quinto con 21 y sexto con 22 puntos, respectivamente.

En el Grupo A todavía no hay clasificados a octavos, aunque el líder es Vélez con 25 unidades gracias al triunfo 1 a 0 sobre Central Córdoba de Santiago del Estero en el cierre de la fecha y está a un paso de conseguirlo. Estudiantes de La Plata superó a Unión de Santa Fe 2 a 1 y es escolta con 24 mientras que Lanús le ganó el clásico a Banfield 1 a 0 y escaló al tercer puesto con 23.

Boca igualó con Independiente 1 a 1 en la Bombonera y cayó al cuarto lugar con 21 tantos, la misma cantidad que Talleres de Córdoba -le ganó a Defensa y Justicia 2 a 1 en Florencio Varela-. El Rojo, en tanto, permanece octavo con 18 y San Lorenzo tiene el mismo número porque empató sin goles en Rosario con Newell’s. La diferencia entre ellos es que el elenco de Gustavo Quinteros está ingresando a octavos por tener mejor diferencia de goles que el Ciclón (+3 contra 0).

Del Torneo Apertura 2026 participan 30 clubes. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones accederán a los playoffs, que comenzarán en octavos de final.

El campeón se clasificará al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Clausura, que se desarrollará en el segundo semestre. Además, se entrará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura y los tres mejores de la Tabla Anual.

El certamen tiene pendiente la novena fecha, la que se suspendió en su momento por el paro del fútbol argentino en repudio a la denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que se tramita en la Justicia y por la que el presidente y el tesorero de la institución, Claudio Tapia y Pablo Toviggino, respectivamente, fueron procesados por evasión fiscal y retención de aportes.

Cronograma de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, con el Superclásico

Viernes 17 de abril

20.30: Unión vs. Newell’s – Zona A (ESPN Premium)

Sábado 18 de abril

15: Gimnasia vs. Estudiantes (Río Cuarto) – Zona B (ESPN Premium)

17.15: Instituto vs. Estudiantes – Zona A (TNT Sports)

19.30: Independiente vs. Defensa y Justicia – Zona A (ESPN Premium)

21.45: Argentinos Juniors vs. Atlético Tucumán – Zona B (TNT Sports)

Domingo 19 de abril

13.30: Aldosivi vs. Racing – Zona B (TNT Sports)

17: River vs. Boca – Interzonal (ESPN Premium/ TNT Sports)

20.30: Rosario Central vs. Sarmiento – Zona B (ESPN Premium)

20.30: Talleres vs. Deportivo Riestra – Zona A (TNT Sports)

Lunes 20 de abril