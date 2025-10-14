Abierto de Tortugas: La Natividad-La Dolfina arrasó a La Irenita-La Hache, que tiene 37 goles de handicap

La Natividad-La Dolfina sigue ganando. Cinco partidos jugados en la Triple Corona, cinco triunfos. Este martes, al cabo de ocho chukkers de rendimiento parejo y de buen ritmo, se lució y derrotó por 22-8 a La Irenita-La Hache, un cuarteto de 37 goles de handicap pensado para lograr cosas grandes en la temporada pero que por ahora no encuentra los resultados ni el funcionamiento. El nuevo éxito del cuadro de Cañuelas, con momentos de exhibición, permite a los Cambiaso y los Castagnola depender de un triunfo, sin necesidad de cierta diferencia de goles, en la definición del grupo A del Abierto de Tortugas.

La protagonizará frente a Los Machitos-El Refugio, vencedor de Sol de Agosto por 14-13 en el primer turno de la fecha de este martes, la tercera del certamen. El duelo entre los dos invictos de la zona está programado para este sábado a las 16. El ganador disputará la Copa Emilio de Anchorena contra el mejor del otro grupo, cuya segunda jornada tendrá lugar este miércoles. A partir de las 13 y en la cancha 6 se enfrentarán Ellerstina-Indios Chapaleufú y La Hache Cría y Polo, y desde las 16 y en la cancha 5 lo harán UAE y La Ensenada. Será la última fecha de acceso libre y gratuito, en la cual se abonará sólo el estacionamiento.

Nueve tantos anotó Camilo Castagnola en este caso; Pablo Mac Donough y compañeros reclaman contra una supuesta invasión de línea. Rodrigo Nespolo

Esta vez La Natividad-La Dolfina se propuso golpear de entrada. Imponer su juego y pasar una tarde tranquila. Lo hizo. Llenó los ojos y atrapó el interés de los espectadores. Pero La Irenita-La Hache se plantó con firmeza y marca celosa, obligándolo a tirar desde lejos e incómodo. La paridad, no obstante, duró hasta la primera campana. A partir del segundo chukker, el equipo de Cañuelas marcó el ritmo y dominó en cada sector del campo, defendiendo con seguridad y presionando agresivamente arriba, hasta robar innumerables bochas en la salida.

Combinó con justeza y elegancia, distribuyó el juego con criterio y consiguió goles como para todos los gustos. Los buscó con la voracidad de los primeros tiempos de La Dolfina. Y ese juego armónico, seguro y contundente barrió a La Irenita-La Hache. Redujo a la mínima expresión a un equipo experimentado, de jugadores consagrados y que suma nada menos que 37 tantos de valorización. A ese equipo le ganó por 14 goles. Impresionante.

Adolfo Cambiaso (n.) domina la bocha en velocidad; el número 2 fue asistidor y goleador en el quinto triunfo de La Natividad-La Dolfina en la temporada. Rodrigo Nespolo

Al llegar al descanso largo, la ventaja era de 10-2. Una cuesta demasiado empinada y casi imposible de escalar para Pablo Mac Donough, Hilario Ulloa y compañía, por la categoría del ganador. El resto del partido fue una larga secuencia de goles de La Natividad-La Dolfina. Goles desde lejos, en diagonal, con poco ángulo, al cabo de jugadas extraordinarias o lujosas; de cogote, de backhander de derecho, de backhander de revés...

Y en medio, como para matizar, alguna acción personal de Ulloa, un guerrero que no se entrega ni ante el panorama más adverso. La alianza de Cañuelas dominó a voluntad. Jugando simple, dominando en cada sector, con ‘Poroto’ Cambiaso asistiendo y llegando, y con la leyenda viviente, el enorme Adolfo Cambiaso, interviniendo en contadas y precisas ocasiones.

Compacto de la victoria de La Natividad-La Dolfina

En síntesis, una exhibición de ambos y de los Castagnola, que se perfilan para ganar todo en la temporada. A La Irenita-La Hache no le salió nada. No reacciona. No se rebela... Y a esta altura, empieza a preocupar.

