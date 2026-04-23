El sentido posteo de Yamal tras la lesión y por qué en España hay máxima cautela sobre su recuperación rumbo al Mundial

Como suele hacer, Lamine Yamal volvió a utilizar sus redes sociales para expresarse. En esta oportunidad publicó en Instagram un posteo en el que comparte sus sensaciones tras la confirmación de un desgarro que le impedirá jugar los partidos que le faltan a Barcelona en la temporada.

“Esta lesión me deja fuera del campo en el momento que más quería estar, y duele más de lo que puedo explicar. Duele no poder luchar con mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita. Pero creo en ellos y sé que van a dejarse el alma en cada partido", comienza el texto. Y agrega: “Yo estaré ahí, aunque sea desde fuera, apoyando, animando y empujando como uno más. Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte, con más ganas que nunca, y la próxima temporada será mejor. Gracias por los mensaje y Visca el Barça“.

En la publicación no hay ni un comentario relacionado con el Mundial 2026, en donde España es candidata y él es su principal figura.

Ocurre que si bien el parte médico oficial que dio Barcelona en relación a la lesión llevó tranquilidad inicial, en paralelo instaló un escenario de máxima prudencia.

La lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, que integra el complejo grupo de dolencias en los isquiotibiales, no es, en principio, de las más severas, pero sí pertenece a una categoría que los especialistas tratan con especial cautela, sobre todo en contextos de alta exigencia competitiva como un Mundial.

Hansi Flick, DT de Barcelona, consuela a Lamine Yamal tras la lesión sufrida ante Celta de Vigo JOSEP LAGO - AFP

El punto central está ahí: no se trata solo del diagnóstico, sino del comportamiento frecuente de este tipo de lesiones. Una voz autorizada como la de Pedro Ripoll advirtió en diversos medios españoles (Marca, Sport y Mundo Deportivo) que los problemas en la musculatura isquiotibial presentan un índice de recaída cercano al 30%.

Es decir que incluso cuando la evolución es favorable, existe una probabilidad concreta de que el futbolista vuelva a resentirse si los tiempos de recuperación se aceleran y no se respetan los que el cuerpo precisa para volver a estar en condiciones óptimas. Ese riesgo se incrementa cuando el retorno está condicionado por un calendario apretado, con uan competencia como el Mundial a la vuelta de la esquina.

En ese marco, la decisión del Barcelona de bajarlo de lo que resta de la temporada es lógica. El club no pelea ya por la Champions y tiene margen para coronarse en LaLiga, por lo que optó evitar cualquier escenario de riesgo para la joven estrella. Yamal se perderá entonces el clásico ante Real Madrid y las otras cinco fechas que restan para el final del torneo. La consigna es clara: priorizar la recuperación completa.

Sin embargo, el hecho de que pueda llegar al Mundial no implica que lo haga en condiciones óptimas. Los plazos estimados, entre cuatro y seis semanas, se acomodan bien con el calendario de la selección española, que debutará a mediados de junio.

Yamal es la gran digura de una España que se siente candidata a ganar el Mundial FRANCK FIFE - AFP

Pero en medicina deportiva los tiempos no son una ciencia exacta. Influyen variables como la ubicación precisa de la lesión, la respuesta del cuerpo al tratamiento y, especialmente en este caso, el nivel de desgaste previo.

Yamal llega a esta instancia tras una temporada de altísima carga: más de 3700 minutos de acción, protagonismo constante y una continuidad poco habitual para un futbolista de su edad. Ese contexto es determinante, porque las lesiones musculares no solo responden a un episodio puntual, sino también a una acumulación de esfuerzos que termina pasando factura.

El momento en el que Yamal se retira lesionado ante Celta de Vigo Joan Monfort - AP

En la órbita del seleccionado que dirige Luis de la Fuente, el enfoque es coincidente con el del club. Nadie piensa en forzar los tiempos. Incluso si recibe el alta médica antes del debut, la idea es ir llevándolo con cuidado, evaluando cargas, minutos y sensaciones partido a partido. El objetivo no es solo que esté, sino que pueda sostenerse durante un torneo largo y de máxima intensidad.

La advertencia médica es clara: el verdadero riesgo no está en perderse algunos partidos previos, sino en apurar el regreso y quedar expuesto a una recaída en plena competencia. Y en un escenario como el Mundial, donde los márgenes son mínimos, ese tipo de error se paga caro.

Por lo pronto, es un hecho que el crack de Barcelona integrará la prelista que Luis de la Fuente debe entregar a la FIFA a través de la Federación Española antes del 11 de mayo. Será un primera nómina con un mínimo de 35 y un máximo de 55 jugadores, en donde cuatro deberán ser arqueros.

Más allá de esta situación, Yamal es un intocable. Incluso, se da por descontada su presencia en el listado final, que de no mediar sorpresas se conocerá el 22 de mayo.

España integra el Grupo H, en donde debutará el 15 de junio a las 13 ante Cabo Verde. Cinco días más tarde, a la misma hora, jugará contra Arabia Saudita y cerrará su participación en esa etapa el 26 de junio frente a Uruguay.

El ganador de ese grupo enfrentará al segundo del Grupo J, donde está la Argentina, mientras que el que quede segundo chocará contra el líder de la zona de la que forma parte el conjunto albiceleste, en un cruce de los debutantes 16avos. de final que promete ser durisimo.