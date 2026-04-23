Manchester City tiene en la mira a Enzo Fernández en medio del temblor en Chelsea

El nombre de Enzo Fernández vuelve a instalarse en el mercado europeo en un contexto de incertidumbre para Chelsea. Manchester City analiza al mediocampista argentino como una alternativa para reforzar su plantel, en paralelo a la crisis deportiva del conjunto londinense, que despidió a su entrenador tras una nueva derrota y ya suma siete cambios de técnico desde la llegada del futbolista en 2023.

“Manchester City está considerando a Enzo Fernández, del Chelsea, como una opción para reforzar su centro del campo este verano”, señala The Athletic en una nota este jueves. El interés, según el mismo medio, “se encuentra en una fase inicial” y forma parte de una lista más amplia de opciones para ese sector del equipo.

En ese contexto, el club dirigido por Pep Guardiola también evalúa al inglés Elliot Anderson, de Nottingham Forest. De acuerdo con fuentes citadas por The Athletic, que hablaron bajo condición de anonimato, el mediocampista inglés integra una nómina que compite con la del campeón del mundo argentino. Anderson, además, figura en la órbita de Manchester United, lo que podría acelerar definiciones en las próximas semanas.

Con 25 años, el mediocampista de la selección argentina atrae el interés de otros grandes de Europa para este mercado Shaun Botterill - Getty Images Europe

La aparición de Fernández en los planes de Manchester City coincide con un momento de cambios en el mediocampo del equipo. “El interés del City por Fernández surge en un momento en que el club se prepara para la salida del centrocampista Bernardo Silva este verano”, consigna el artículo. La institución confirmó que el portugués dejará el plantel al finalizar su contrato, tras casi una década en el Etihad Stadium.

La situación de Rodri también se observa de cerca. Su vínculo se extiende hasta 2027, aunque Guardiola expresó su confianza en una renovación. El español, por su parte, dejó abierta la posibilidad de regresar a su país y reconoció que le resultaría difícil rechazar una eventual propuesta de Real Madrid.

El club madrileño, precisamente, aparece como otro de los interesados en Fernández. “Real Madrid también está entre los admiradores de Fernández, pero por el momento no está claro si intentarán ficharlo”, indicó The Athletic. Las declaraciones del argentino durante la fecha FIFA de marzo, vinculadas con la institución española, derivaron en una decisión interna en Chelsea: el entonces entrenador, Liam Rosenior, lo dejó fuera del equipo titular durante dos partidos. En una polémica que seguramente aún tiene sus secuelas internas.

Enzo Fernández con el exentrenador de Chelsea, Liam Rosenior, el séptimo que tiene desde su llegada a Chelsea Robin Jones - Getty Images Europe

La actualidad de Chelsea aporta un marco de inestabilidad que condiciona cualquier escenario. El club despidió a Rosenior tras la caída por 3-0 ante Brighton & Hove Albion, en el segundo encuentro de Fernández luego de su regreso de la suspensión. La salida del técnico refuerza una tendencia marcada en los últimos años y vuelve a abrir interrogantes sobre el proyecto deportivo.

En ese escenario, el futuro del mediocampista no aparece blindado pese a un contrato vigente hasta 2032. En marzo, el propio jugador realizó declaraciones que sembraron dudas sobre su continuidad. A eso se suma la postura de su entorno. “Se habían mantenido conversaciones con el Chelsea para renovar el contrato de Fernández, pero que si las partes no lograban llegar a un acuerdo después del Mundial, su cliente exploraría otras opciones”, afirmó su agente, Javier Pastore, también citado por The Athletic.

Desde su llegada a Londres, en enero de 2023, Fernández acumuló 163 partidos, con 28 goles y 29 asistencias, luego de una transferencia récord para el fútbol británico de 120 millones de euros desde Benfica. En ese período conquistó la Copa Mundial de Clubes y la Conference League. En la actual temporada disputó 48 encuentros, con 12 goles y seis asistencias, cifras que sostienen su protagonismo dentro del plantel.

Enzo Fernández, tras la última derrota por 3-0 ante Brighton como visitante Captura

El rendimiento colectivo, sin embargo, no acompaña. Chelsea ocupa el octavo lugar en la Premier League, lejos de los objetivos iniciales. En contraste, Manchester City alcanzó la línea del líder Arsenal tras su victoria por 1-0 frente a Burnley, lo que reafirma su competitividad en el tramo decisivo del torneo.

En ese cruce de realidades, el nombre de Enzo Fernández se posiciona como una de las posibles piezas del próximo mercado europeo. Entre la reconstrucción de Chelsea y la planificación de Manchester City, su futuro inmediato se perfila como uno de los focos del próximo verano.