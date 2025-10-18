Abierto de Tortugas: La Natividad-La Dolfina goleó a Los Machitos-El Refugio y es el primer finalista

Sin contemplaciones ni remordimientos. Como los depredadores. La Natividad-La Dolfina arrolló a Los Machitos-El Refugio con un 23-7 en la resolución de la zona B del Abierto de Tortugas y se clasificó finalista del segundo campeonato de la Triple Corona del polo.

El cuarteto de los Cambiaso y los Castagnola es superior a todos. Lo sabe y se lo hace sentir a los adversarios, sus presas. El equipo de Cañuelas entra a la cancha con una única misión, inalterable y excluyente: ganar. Ganar siempre, golear en lo posible y gustar si se dan las condiciones. Se alista y acelera de entrada, nomás, para definir rápidamente los pleitos, en la mayoría de los casos, desiguales. Y al cumplir su cometido no duda, despliega sobre la cancha el repertorio de recursos técnicos y estratégicos. Un repertorio generoso, amplio, difícil de equiparar.

Adolfo Cambiaso (n.), una de las cuatro estrellas de un dream team que por ahora cumple las expectativas en la Triple Corona. Santiago Filipuzzi

Con esas herramientas, el sábado próximo procurará el segundo trofeo de la temporada, la Copa Emilio de Anchorena, ante quien obtenga el primer puesto de la zona B este domingo. Ellerstina-Indios Chapaleufú, UAE Polo y La Ensenada son los tres participantes que pueden dirimir el título de campeón con los Castagnola y los Cambiaso. La Ensenada debe imponerse a La Hache Cría y Polo para mantener la aspiración y esperar que UAE derrote a los Heguy y los Pieres por un gol de diferencia y marcando hasta 14. Si UAE triunfa por más de dos tantos, o por uno y anotando más de 14, pasará al partido decisivo. En el caso de que La Ensenada no gane en el primer turno, el boleto a la final será disputado en un mano a mano por la organización de Emiratos Árabes y Ellerstina-Indios Chapaleufú.

La Natividad-La Dolfina tiene un sistema aceitado. “Nos sale natural”, admiten los primos, y lo aplican eficazmente. Además, el equipo dispone de lujosas figuras (¿los cuatro mejores jugadores del mundo?) que potencian ese funcionamiento. Y si la maquinaria, por el motivo que fuere, no engrana como se espera, las individualidades resuelven por sí solas los partidos. Impresionan la contundencia, la precisión en velocidad, la justeza en los pases largos. Asombran las combinaciones. La naturalidad en las rotaciones. La eficiencia en los relevos. La sobresaliente explotación de los espacios. Las asistencias precisas. Y la contundencia frente al arco, tirando de cerca, de lejos, de frente, en diagonal, en posiciones favorables, en situaciones incómodas, desde ángulos imposibles… La Natividad-La Dolfina es una máquina. Un dream team.

Golazo de Camilo Castagnola

Los Machitos hizo lo que pudo ante un rival muy superior. Y lo que pudo resultó escaso. Porque no hay equivalencias entre los equipos que actuaron en la cancha 6 de Tortugas Country Club. Hay un abismo entre los 32 tantos de valorización de Los Machitos y los 40 de La Natividad-La Dolfina. No jugó mal el equipo de camiseta celeste, pero cuando enfrente hay una máquina de jugar, de fabricar ataques y de transformar la mayoría de esos avances en goles, no hay sistema ni estrategia que pueda frenar semejante alud.

En el primer chukker Los Machitos-El Refugio consiguió competir de igual a igual, y nada más. Diego Cavanagh, Teodoro Lacau, Alfredo Bigatti y Victorino Ruiz Jorba se lanzaron con todo, robaron la bocha en los primeros throw-ins, llegaron a la zona de definición y por baja puntería no lograron marcar. En cambio, en la primera ocasión que tuvo, La Natividad-La Dolfina facturó. La primera bocha que impactó Camilo Castagnola fue adentro, y al siguiente ataque la metió Adolfo Cambiaso. En un cerrar y abrir de ojos la cosa estaba 2-0, y el destino del partido, sellado.

Compacto de la goleada de La Natividad-La Dolfina

Luego Los Machitos-El Refugio intentó levantar la cabeza. No se entregó. Pero el poderío de los de azul y verde pisó al adversario apenas asomó. Y no lo dejó crecer. El dream team no tiene contemplaciones ni remordimientos. Es un depredador y los rivales, sus presas. Se sabe superior a todos y se lo hace sentir con rigor. Y con goles. Demasiados.

Síntesis de La Natividad-La Dolfina 23 vs. Los Machitos-El Refugio 7