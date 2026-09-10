Abierto del Jockey Club: La Natividad-La Dolfina y La Irenita sacaron pasaje a las semifinales

La Natividad-La Dolfina y La Irenita ganaron sus respectivos partidos por la segunda fecha del 61° Abierto del Jockey Club, y se aseguraron el pase a las semifinales. Durante el primer turno, la familia Castagnola-Cambiaso venció a Las Monjitas con una holgura superior al 15-11 definitivo. Y al sumar su segundo encuentro ganado, volverá a presentarse, el miércoles 16, en busca de un sitio en la gran final del sábado 19. A continuación, La Irenita derrotó, también con comodidad, por 11-6 a La Fe y acompañará al equipo de Cañuelas en la siguiente instancia del torneo.

La contundente victoria le otorgó ese derecho, ya que cuatro de los cinco participantes se mantendrán en carrera, y como uno de los choques de la tercera y última fecha es entre dos organizaciones sin puntos (La Fe y Don Ercole), el equipo de los Mac Donough, independientemente del resultado que obtenga frente a Las Monjitas, ya alcanzó la clasificación. El resto de los participantes se jugará el sábado 12 la continuidad en este Abierto. El primero de la tabla se cruzará con el cuarto y el segundo con el tercero.

Barto Castagnola maniobra ante la marca de Lucas Criado (h)

Esta vez a La Natividad-La Dolfina le llevó un chukker poner en funcionamiento la máquina. Y una vez que los engranajes comenzaron a girar y el motor arrancó, no paró hasta tener el partido en el bolsillo. Por eso, al match le sobró el último período.

Una brecha de seis goles (13-7) relajó al gran candidato a quedarse con el título y Las Monjitas aprovechó para achicar la distancia en el marcador. En este sistema de competencia, la diferencia entre los tantos convertidos y los recibidos puede resultar importante para desempatar una posición y, en ese caso, evitar al rival más fuerte o mejor colocado.

Barto Castagnola (h), listo para la acción en el Jockey

A esta altura, ninguno quiere cotejar con La Natividad-La Dolfina antes de la final. Los tres fantásticos del team de Cañuelas llevaron el peso del partido. Barto se ocupó de la elaboración de juego, y Jeta y Poroto, de los goles. El 1 y el 2 se repartieron todos los tantos, incluso los penales: los cortos (30 yardas) los tiró Poroto y los largos (40 y 60 yardas), Jeta. Lolo, como en el primer partido, estuvo donde tenía que estar “a mi ritmo y velocidad”. Poroto Cambiaso reconoció que el equipo está mejorando. “Jugamos mucho mejor que el otro día, pero todavía falta… Falta taqueo y que los caballos estén más puestos”, comentó el goleador.

La Irenita, sin Pablo Mac Donough

La Irenita demostró en la cancha que es el principal obstáculo entre los Castagnola-Cambiaso y el primer lugar del podio. Y eso que en el estreno le faltó el líder: Pablo Mac Donough, aún fuera del país. “Estará en el próximo partido”, le aseguraron a LA NACION en el palenque ganador. Su lugar en la formación lo cubrió Lucas Monteverde (n.), de modo tal que el equipo se reestructuró: Lukín, especialista como número 2, cumplió esa función, y Beltrán Laulhé se corrió más al medio campo para hacer de Pablo, el armador. Paco de Narváez se destacó como hombre de ataque y Matías Mac Donough (h), a manual abierto, se desempeñó en su puesto natural, el de back.

El equipo funcionó muy bien y controló el juego desde el principio hasta su conclusión. No obstante, según Matías Mac Donough fue un partido bravo: “Y sí, tienen muy buenos jugadores. Y a mí me costó agarrar ritmo. Por suerte sacamos una buena diferencia”, destacó Vizcacha. La Fe… Fue apenas eso, fe. Sobre todo, la fe ganadora de Hilario Ulloa, autor de los seis goles del equipo (incluidos cuatro de penal). Y a esa misma fe deberá apelar el sábado, y agregarle juego, para vencer a Don Ercole y pasar de ronda.

Lolo Castagnola volvió a acompañar a sus hijos en el Jockey

Las síntesis

La Natividad-La Dolfina (15): Camilo Castagnola, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10; Bartolomé Castagnola (h.), 10, y Bartolomé Castagnola, 4. Total: 34.

Las Monjitas (11): Rufino Bensadón, 8; Lucas Criado (h.), 8; Juan Britos (h.), 8, y Jerónimo del Carril, 8. Total: 32

Progresión: La Natividad-La Dolfina: 1-2, 5-3, 9-4, 11-4, 13-7 y 15-11.

La Natividad-La Dolfina: 1-2, 5-3, 9-4, 11-4, 13-7 y 15-11. Goleadores de La Natividad-La Dolfina: C. Castagnola, 7 (4 de penal), y Cambiaso, 8 (4 de penal. De Las Monjitas: Bensadón, 6 (5 de penal); Criado (h.), 2; Britos (h.), 1; del Carril, 1, y un Penal 1.

C. Castagnola, 7 (4 de penal), y Cambiaso, 8 (4 de penal. Bensadón, 6 (5 de penal); Criado (h.), 2; Britos (h.), 1; del Carril, 1, y un Penal 1. Jueces: Guillermo Villanueva y Nicolás Scortichini.

Guillermo Villanueva y Nicolás Scortichini. Árbitro: Gonzalo López Vargas.

Gonzalo López Vargas. Cancha: 2 del Jockey Club.

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La Irenita (11): Paco de Narváez, 8; Lucas Monteverde (n.), 9; Beltrán Laulhé, 8, y Matías Mac Donough (h.) 7. Total 33.

La Fe (6): Hilario Ulloa, 9; Louis Devaleix, 4; Juan Martín Nero, 9, y Roberto Bilbao, 6. Total: 28