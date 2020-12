Alejo Taranco y Guillermo Terrera festejan el triunfo de La Dolfina en un chukker suplementario; el partido con Cría Geté fue parejísimo. Fuente: LA NACION - Crédito: Sergio Llamera

Xavier Prieto Astigarraga Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de diciembre de 2020 • 00:45

Por suerte, en medio del resultadismo que se vive en el deporte nacional, hay quienes dicen sabiamente que en el camino a un objetivo lo que hay que disfrutar es... el camino. No todo es levantar la copa, no todo es quién gana ya no cada partido sino el último partido. Si no, el deporte no es placer. Es matemática.

En la zona B del Campeonato Argentino Abierto se espera un tránsito holgado de Ellerstina hacia la final, sin peajes, sin embotellamientos. Este martes se inició ese grupo y el pronóstico no cambió, pero sí el alrededor: hay vida en la zona fuera del claro favorito. Hay partidos interesantes, buen polo, historias.

La Dolfina Polo Ranch 12 vs. Cría Geté 11 y La Ensenada-La Aguada 12 vs. Los Machitos 7 mostraron que no todo es tener handicap alto, que puede haber atractivo aunque el resto esté lejos del gran candidato del grupo. El primer encuentro tuvo algo de controversia con buena onda y fue tan parejo que se resolvió en un chukker extra; el segundo ofreció muy buen polo, golazos, una remontada asombrosa y una figura descollante, además del regreso de un pesado pesado, nueve veces campeón de Palermo, a los 51 años.

Y todo en el contexto emocional de dos homenajes. Uno, el popular, a Diego Maradona, presente en el recuerdo antes de cada partido, en el número 10 en las camisetas de algunos equipos, en alguna prenda de la Argentina colgada en unos palenques y en la imagen del ex crack en la pantalla grande de la cancha 1. El otro memorial, el bien polero, fue a Rubén Sola, ese buenazo cordobés, ex 8 goles, de cuya muerte se cumplió un año, y también recordado en esa suerte de televisor gigante que hay en el campo de juego más célebre del mundo.

La Dolfina PR y Cría Geté (ex Cría Yatay) son dos cuartetos consolidados en el Abierto. Entre sí disputaban quién sería el virtual "semifinalista" frente a Ellerstina en la definición de la zona B. Salió muy equilibrado todo, a pesar de los dos goles de handicap de diferencia (Tomás García Del Río actuó por el lesionado capitán Joaquín Pittaluga).

Sin quererlo, los jueces le dieron una mano al equipo de Cañuelas, al convalidar como gol un tiro de Diego Cavanagh que no llegó a sobrepasar completamente la línea del arco para el 6-7. Y luego, el palo y palo encontró a La Dolfina PR más eficaz en una jugada de gol antes que a su rival: sólo por eso uno de ambos se perfila hacia un mano a mano con los hermanos Pieres e Hilario Ulloa en la última jornada de la zona, por un pase a la final.

Diferente, pero muy interesante, fue el partido del segundo turno, con la expectativa por el regreso de Mariano Aguerre, una gloria viviente del polo, a la mayor exigencia de su deporte, a los 51 años. Pero a las palmas se las llevó el más joven de la cancha, un chico de 23.

Los Machitos pareció La Dolfina en el comienzo, con un 5-0 que podía ser más a mediados del segundo chukker, impecable en el juego y sin infracciones. Había suprimido a su oponente. Pero de pronto pareció cortársele la electricidad. Totalmente de golpe. Y La Ensenada-La Aguada pasó a ser el que dominaba y marcaba goles. Golazos.

Sobre todo con sus dos hombres de atrás, Matías Torres Zavaleta y ese estrella que esta vez fue Jerónimo Del Carril. El back cumplió más que bien su misión de defender, pero pareció jugar también de 3 y de 1. Formidable. Terminó con 8 tantos, los abrazos de sus compañeros y los elogios de todos.

Palermo hará una pausa hoy y seguirá muy pronto: mañana habrá fecha de la zona A, con el estreno de La Dolfina, y el viernes, acción de la B, con el de Ellerstina.

Mariano Aguerre y Jerónimo Del Carril a la carrera; el capitán de Los Machitos volvió a los 51 años al torneo que ganó nueve veces; el back de La Ensenada-La Aguada, de 23, fue la figura del partido. Fuente: LA NACION - Crédito: Sergio Llamera

La síntesis de La Dolfina PR 12 vs. Cría Geté 11

La Dolfina Polo Ranch: Guillermo Terrera, 8; Juan Britos, 8; Diego Cavanagh, 9, y Alejo Taranco, 8. Total: 33.

Guillermo Terrera, 8; Juan Britos, 8; Diego Cavanagh, 9, y Alejo Taranco, 8. Total: 33. Cría Geté: Valerio Zubiaurre, 8; Cristián Laprida (h.), 8; Tomás García Del Río, 7, e Ignacio Laprida, 8. Total: 31.

Valerio Zubiaurre, 8; Cristián Laprida (h.), 8; Tomás García Del Río, 7, e Ignacio Laprida, 8. Total: 31. Incidencias: en el tercer chukker fue amonestado Cavanagh, por equitación peligrosa.

en el tercer chukker fue amonestado Cavanagh, por equitación peligrosa. Progresión: La Dolfina Polo Ranch, 1-3, 5-5, 5-7, 6-7, 8-9, 8-9, 10-9, 11-11 y 12-12 (chukker suplementario).

La Dolfina Polo Ranch, 1-3, 5-5, 5-7, 6-7, 8-9, 8-9, 10-9, 11-11 y 12-12 (chukker suplementario). Goleadores de La Dolfina Polo Ranch: Terrera, 1; Britos, 4 (1 de penal); Cavanagh, 6 (3 de penal), y Taranco, 1. De Cría Geté: Zubiaurre, 2; C. Laprida, 3, e I. Laprida, 6 (3 de penal).

Terrera, 1; Britos, 4 (1 de penal); Cavanagh, 6 (3 de penal), y Taranco, 1. Zubiaurre, 2; C. Laprida, 3, e I. Laprida, 6 (3 de penal). Jueces: Matías Baibiene y Gonzalo López Vargas. Árbitro: Rafael Silva.

Matías Baibiene y Gonzalo López Vargas. Árbitro: Rafael Silva. Cancha: número 2 del Campo Argentino de Polo, Palermo.

La síntesis de La Ensenada-La Aguada 12 vs. Los Machitos 7

La Ensenada-La Aguada: Segundo Bocchino, 6; Alfredo Bigatti, 8; Matías Torres Zavaleta, 8, y Jerónimo Del Carril, 7. Total: 29.

Segundo Bocchino, 6; Alfredo Bigatti, 8; Matías Torres Zavaleta, 8, y Jerónimo Del Carril, 7. Total: 29. Los Machitos: Agustín Merlos, 8; Ignacio Toccalino, 8; Mariano Aguerre, 7, y Santiago Toccalino, 8. Total: 31.

Agustín Merlos, 8; Ignacio Toccalino, 8; Mariano Aguerre, 7, y Santiago Toccalino, 8. Total: 31. Incidencias: en el sexto chukker fue amonestado Merlos, por equitación peligrosa.

en el sexto chukker fue amonestado Merlos, por equitación peligrosa. Progresión: La Ensenada-La Aguada, 0-2, 0-5, 2-6, 3-7, 6-7, 6-7, 10-7 y 12-7.

La Ensenada-La Aguada, 0-2, 0-5, 2-6, 3-7, 6-7, 6-7, 10-7 y 12-7. Goleadores de La Ensenada-La Aguada: Bocchino, 1; Torres Zavaleta, 3, y Del Carril, 8 (4 de penal). De Los Machitos: Merlos, 1; I. Toccalino, 4 (2 de penal); Aguerre, 1, y S. Toccalino, 1 (de penal).

Bocchino, 1; Torres Zavaleta, 3, y Del Carril, 8 (4 de penal). Merlos, 1; I. Toccalino, 4 (2 de penal); Aguerre, 1, y S. Toccalino, 1 (de penal). Jueces: Martín Pascual y Gastón Lucero. Árbitro: Esteban Ferrari.

Martín Pascual y Gastón Lucero. Esteban Ferrari. Cancha: número 1 del Campo Argentino de Polo, Palermo.

