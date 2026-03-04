Kylian Mbappé se encomienda a un especialista en rodillas para intentar llegar al Mundial

Kylian Mbappé decidió ponerse en manos de uno de los mayores especialistas del mundo dentro del campo de la traumatología deportiva. El delantero francés, que sufre una lesión en el ligamento cruzado posterior de su rodilla izquierda, será tratado por el prestigioso cirujano Bertrand Sonnery-Cottet, referente internacional en la materia.

El médico, con base en Lyon, es uno de los nombres más reconocidos en el tratamiento de lesiones ligamentarias complejas en deportistas de élite. Su reputación se consolidó a lo largo de los años gracias a intervenciones de alto perfil, entre ellas la de Zlatan Ibrahimović, a quien operó tras su grave lesión de rodilla en 2022, y la del central Mouctar Diakhaby, que recurrió a él tras una impactante lesión sufrida en un partido entre Valencia y Real Madrid.

Su vínculo con el club blanco no es nuevo. En 2014 trató a Karim Benzema, lo que reforzó su relación con el entorno madridista. Además, también ha tenido entre sus pacientes a Neymar. Cada año realiza más de 600 reconstrucciones de ligamento cruzado anterior y de lesiones multiligamentarias, cifras que reflejan su enorme experiencia en este tipo de intervenciones.

El prestigioso cirujano Bertrand Sonnery-Cottet junto a Zlatan

Según consigna el diario español Marca, Sonnery-Cottet ejerce como cirujano ortopédico asesor en el Centre Orthopédique Santy, centro médico de excelencia avalado por la FIFA en Lyon, y es miembro activo de la European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy, donde se detalla que su práctica se centra de forma exclusiva en lesiones musculares y de tejidos blandos de la rodilla.

Uno de los casos más impactantes de su carrera fue el del esquiador francés Valentin Giraud Moine. Tras sufrir una luxación bilateral de rodilla en 2017 durante una prueba de la Copa del Mundo en Garmisch, el pronóstico inicial era devastador. Sin embargo, bajo la supervisión del cirujano de Lyon, logró volver a esquiar cuatro meses después y competir nuevamente 22 meses más tarde, un proceso que el propio médico calificó como “un milagro de la medicina deportiva”.

Mbappé no pudo jugar el trascendental cruce con Benfica, por los octavos de final de la Champions League OSCAR DEL POZO� - AFP�

Con este historial, Mbappé queda en manos de uno de los especialistas más reputados del panorama internacional. El objetivo ahora es claro: optimizar los tiempos de recuperación sin comprometer la estabilidad de la rodilla y garantizar un regreso al máximo nivel competitivo, con una zanahoria más que apetecible en el horizonte cercano: llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026.

Mbappé no pudo jugar el destacado cruce por la Champions League ante Benfica y, ante la falta de una mejoría física, optó por buscar especialistas en su país. Por eso no estuvo en el estadio Santiago Bernabéu durante el partido de la semana pasado ante el conjunto portugués, aprovechando la jornada para viajar a Francia con permiso del club merengue.

“El futbolista no está del todo satisfecho con los servicios médicos del Real Madrid, ya que considera que en los últimos tres meses no consiguieron darle una solución efectiva. La situación provocó que su rendimiento haya bajado y que haya tenido que entrar y salir del equipo con frecuencia. Una situación que provocó el enojo de Mbappé y de su entorno, que ya busca soluciones en su país”, publicó el diario Marca.

Mbappé no quiere perderse el Mundial PATRICIA DE MELO MOREIRA� - AFP�

“La prioridad es resolver definitivamente las molestias en la rodilla, atacar su origen y recuperar la mejor versión del delantero en el tramo decisivo de la temporada”, apuntó el mismo medio español.

Mbappé, su entorno y el cuerpo técnico de la selección de Francia están incómodos por la situación. El delantero no encuentra su mejor forma atlética y el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá está cada vez más cerca (en 99 días se jugará el partido inaugural).

Mbappé jugó hasta el momento dos mundiales y jugó todos los partidos posibles; en Rusia 2018 fue campeón y en Qatar 2022, subcampeón AFP

Les Bleus, campeones en 2018 y subcampeones en Qatar 2022 con Kylian en el plantel, liderarán el Grupo I, que completan Senegal (el 16 de junio, en Nueva Jersey), Noruega (26 de junio, en Boston) y el vencedor del repechaje intercontinental (será Bolivia, Surinam o Irak), el 22 de junio en Filadelfia.

En el horizonte cercano de Real Madrid se presentan dos compromisos cruciales para el futuro de la temporada, con el doble desafío de los octavos de final la Liga de Campeones, ante Manchester City (11 y 17 de marzo). La selección francesa, por su parte, se enfrentará en un amistoso con Brasil, el 26 de marzo en Boston, y con Colombia tres días después en Washington.