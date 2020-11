El Campo Argentino de Polo, máximo escenario mundial de su deporte, tendrá vacías las tribunas durante el Abierto de Palermo, al menos en las primeras fechas; hay gestiones con el gobierno porteño para que habilite la presencia de algunos espectadores en las últimas fechas. Fuente: Archivo

Tres días faltan para lo que los polistas, y la Asociación Argentina de Polo (AAP), y los aficionados, esperan todo el año: el Campeonato Argentino Abierto. Los jugadores, porque es como un mundial de clubes anual. La entidad, porque es su buque insignia y lo que le permite sostenerse económicamente los doce meses. Y los espectadores, porque tienen a mano algo que les gusta en un entorno encantador, el Campo Argentino de Polo.

Durante muchos meses estuvo en duda su realización, por el coronavirus, pero con los de Tortugas y Hurlingham ya completados, el Abierto de Palermo está a la vuelta de la esquina, en una temporada comprimida pero que, por ahora, no tuvo ni un diferimiento por lluvias. El máximo certamen del polo será diferente esta vez, eso sí. La AAP se enorgullece de llevarlo adelante en el contexto de la pandemia, pero sufrirá por los ingresos: no habrá público en La Catedral. Al menos, público que pague entradas. Y esa recaudación, en años normales, implica entre 30% y 40% del presupuesto de la Asociación.

En rigor, habrá algunas personas en las tribunas: miembros de la organización e invitados por los equipos que jugarán en el día. Un número, este último, que Lucas Adur, el CEO de la AAP, estima en apenas 20 individuos (familiares, allegados) por conjunto. Las gradas de la cancha 2 y, sobre todo, las de la 1 (casi 9000 localidades entre las plateas C, A y B y la tribuna Dorrego central) quedarán desoladas, claro, con el mejor polo del planeta ante sí.

Hubo especulaciones sobre si habría espectadores en Palermo. Se habló extraoficialmente -incluso en el seno de la Asociación- de 4500, de 2000, de 1700 por día. Adur confirmó, por un llamado de LA NACION a cuatro días del comienzo del "Wimbledon" o el "Augusta" del polo, que no existirá venta de entradas. "La gente no va a acceder a la compra de tickets. No lo tenemos autorizado", descartó. El permiso, por supuesto, depende de las autoridades de Buenos Aires en el contexto del distanciamiento social, menos restrictivo que el aislamiento que rigió hasta hace un par de semanas. A ninguno de los allegados a los equipos que irán a las plateas se le exigirá un resultado negativo en un hisopado. Sí a los polistas, como sucedió en las dos competencias que ya transcurrieron.

De todas maneras, va a haber más concurrencia. En el Campo Argentino de Polo existe un paseo gastronómico que funcionará hasta el 30 de marzo, y permanecerá abierto incluso en los días de torneo. Eso sí, los comensales y los espectadores del polo se manejarán por separado: quienes concurran a mirar los partidos no podrán acceder a los restaurantes, y los que vayan a comer no podrán pasar a las tribunas. Por lo menos por ahora. Algo van a poder divisar los que sean invitados por los patrocinadores del Abierto que tienen locales gastronómicos en el lugar: algunos poseen estructuras con vista a una cancha o a la otra. Además, claro, de pantallas en las que muestran los partidos. No obstante, existen gestiones de la AAP con el gobierno porteño para que sean autorizados a pasar a las gradas entre 600 y 1000 invitados de las empresas por jornada.

Hinchas de La Dolfina durante la final de 2019; esta vez no habrá necesidad de armar las tribunas Dorrego laterales. Fuente: Archivo

La Asociación quiere más: que en las fechas más importantes sean admitidos algunos espectadores en general. Confía en que la progresiva apertura de actividades en la ciudad alcance al Argentino Abierto, y en que eso le permita celebrar la final el 19 de diciembre, y también algunos partidos antes (definiciones de grupo), con algunos asientos comercializados. Por ahora, no hay nada en firme. "Nos encantaría que fuera distinto, pero somos muy respetuosos de los protocolos. Haciendo bien las cosas y con esa flexibilización, estaríamos encantados de tener público en las semis y la final", comentó Adur.

El CEO cree que hay margen como para que sea concedido algo más, por cómo le fue sanitariamente al polo durante Tortugas -sólo personal esencial- y Hurlingham -allegados a los protagonistas y algo de prensa-, en Pilar. "El esfuerzo viene rindiendo frutos por el gran acatamiento de las organizaciones. No hemos tenido ni un caso. Por el nivel de anticuerpos en los testeos supimos de alguna persona que otra que había tenido [coronavirus], pero ninguna dio positivo en el momento. En esos poquitos casos se hizo un segundo hisopado para garantizar que no estuvieran enfermas, y todo dio negativo. Eso nos envalentona para pedir una flexibilización", contó Adur.

Más allá de lo sanitario, hay dos novedades en la programación de las fechas. Por un lado, el primer turno de cada día será a las 11, y no a las 14, algo que sucedió en las dos competencias anteriores de la Triple Corona. Por otra parte, a partir de la séptima jornada la Asociación decidirá poco antes en cuál cancha se jugará cada partido. Hasta 2019 el fixture estaba completo antes del certamen, pero ahora la organización se reserva esa carta para definir el esquema de enfrentamientos del día con mucha menos antelación. La idea es ubicar siempre al encuentro más atractivo a la hora central, las 16, en la cancha 1. Al estilo de los certámenes de tenis.

A falta de público (a pesar de lo cual estará la pantalla gigante junto al tablero del campo de juego más importante), un punto importante por considerar es la televisación. Tendrá lugar en directo para la Argentina y el resto de Latinoamérica por ESPN Extra, excepto el segundo turno de los domingos, que en principio será transmitido por ESPN 3 (dependerá de la disponibilidad del día en sus grillas de programación). Por Internet todo será emitidos vía ESPNPlay.com, para los mismos lugares. Para el resto del planeta los partidos estarán disponibles en Live.AAPolo.com (servicio pago).

"Ya se jugó media Triple Corona y se está por jugar el Abierto, mientras tratamos de que entre público, aunque sea muy poco. Es un logro gigantesco de un trabajo conjunto en la Asociación. Al mejor torneo del mundo lo tenemos en Argentina; queremos dar una buena imagen y hacer a conciencia las cosas, para que sea un ejemplo no sólo para el polo, sino también para los otros deportes y para el mundo", dijo a LA NACION Eduardo Novillo Astrada (h.), el presidente de la AAP, que cree que, pese a lo comprimido del programa y al riesgo climático, es poco factible que haga falta diferir la final más allá de Navidad.

Por lo pronto, a diferencia de lo que ocurrió en el básquetbol (fue suspendida la ya iniciada Liga Nacional, por múltiples contagios de Covid-19), el polo no ha tenido mayores problemas con la pandemia. Llega lo más trascendente del año y el desafío es hacer buena letra y que una cierta cantidad de gente puede ver en acción, a ojo desnudo, a los mejores del planeta, en el mejor campeonato, en el mejor escenario.

Nicolás Pieres y Adolfo Cambiaso en la definición del Argentino Abierto de 2019, ante la Dorrego central cubierta de gente; este año, Ellerstina y La Dolfina debutarán ya en diciembre. Fuente: Archivo

El programa del certamen

Hace unos años, cuando jugaba el Chapaleufú de Eduardo, Alberto (h.), Ignacio y Bautista Heguy, en el ambiente del polo se pedía que se lo dejara actuar en la cancha 1 durante el Argentino Abierto, al menos en algún partido; por handicap, el fixture le asignaba siempre la 2. Algo similar sucedió con La Natividad en 2019, cuando el disruptivo conjunto de los jóvenes hermanos Castagnola atestaba las tribunas del escenario menor.

Ahora, la Asociación Argentina de Polo publicó el programa de fechas -comprimido, por la temporada corta- del Abierto de Palermo con cuatro jornadas en blanco respecto a los protagonistas: se reserva la potestad de asignar los horarios y las canchas con poca anticipación a esas jornadas, según el atractivo de cada cruce, de acuerdo con las posibilidades de clasificación y los rendimientos de los equipos hasta ese momento.

El fixture del Argentino Abierto 2020

Sábado 28 de noviembre, zona A

11 hs.|| cancha 2|| RS Murus Sanctus vs. La Irenita II (partido 1 -P1-)

16 hs.|| cancha 1|| La Natividad-Monjitas vs. La Irenita (partido 2 -P2-)

Domingo 29 de noviembre, zona B

11 hs.|| cancha 2|| La Dolfina Polo Ranch vs. Cría Geté (partido 3 -P3-)

16 hs.|| cancha 1|| Los Machitos vs. La Ensenada-La Aguada (partido 4 -P4-)

Martes 1 de diciembre, zona A

11 hs.|| cancha 2|| ganador de P2 vs. La Irenita II

16 hs.|| cancha 1|| La Dolfina vs. perdedor de P2

Miércoles 2 de diciembre, zona B

11 hs.|| cancha 1|| ganador de P4 vs. Cría Geté

16 hs.|| cancha 1|| Ellerstina vs. perdedor de P4

Sábado 5 de diciembre, zona A

11 hs.|| cancha 2|| La Dolfina vs. La Irenita II

16 hs.|| cancha 1|| RS Murus Sanctus vs. ganador de P2

Domingo 6 de diciembre, zona B

11 hs.|| cancha 2|| Ellerstina vs. Cría Geté

16 hs.|| cancha 1|| La Dolfina Polo Ranch vs. ganador P4

Martes 8 de diciembre, zona A

11 hs. por determinar

16 hs. por determinar

Miércoles 9 de diciembre, zona B

11 hs. por determinar

16 hs. por determinar

Sábado 11 de diciembre, zona A

11 hs. por determinar

16 hs. por determinar

Domingo 13 de diciembre, zona B

11 hs. por determinar

16 hs. por determinar

Sábado 19 de diciembre, final

16 hs.|| cancha 1|| ganador de la zona A vs. ganador de la zona B

