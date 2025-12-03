Abierto de Palermo. La Zeta Kazak ganó, tiene chances de seguir en la Triple Corona, pero Nico Pieres explotó: “Estoy recaliente”

La Zeta nació como un equipo destinado a promover talentos jóvenes. Es la veteranía, no obstante, lo que lo que lo mantiene competitivo. David Stirling, el gran responsable de la clasificación a Palermo, y Nicolás Pieres, el líder del equipo, fueron los responsables de que se mantuviera con vida de cara al Abierto 2026.

La victoria por 16-10 ante Los Machitos le permite a La Zeta Kazak aspirar, cuanto menos, a jugar ante el campeón de la Cámara de Diputados por una plaza directa en el próximo Campeonato Argentino Abierto. El resultado determinó el descenso directo de Sol de Agosto. Si La Dolfina II vence este jueves a La Ensenada, habrá un desempate entre los dos equipos surgidos de la clasificación. El ganador pasará al repechaje ante La Aguada (al que La Zeta ya venció en la clasificación) y el perdedor resignará su estatus en la Triple Corona.

Beltrán Laulhé en acción durante un ataque de La Zeta Kazak Santiago Filipuzzi

Las intrincadas ramificaciones responden a un sistema de ranking poco sensato y caduco. Los Machitos, que no ganó ningún partido en el Abierto, llegó a este encuentro salvado de todo merced a los tres triunfos conseguidos en Hurlingham y Tortugas. Sol de Agosto, que los venció, descendió a partir de este resultado. La Zeta, que ganó dos partidos y perdió por uno ante el semifinalista UAE, todavía tiene un largo camino por recorrer.

“Estoy recaliente. Hasta hoy no lo tuve muy en cuenta porque estaba enfocado en este partido, pero ahora que terminó me cayó la ficha”, protestó Nicolás Pieres, de gran actuación, su mejor actuación en este Abierto. “Ganamos cuatro partidos en la clasificación, dos más en Palermo, y todavía tenemos que jugar dos partidos más. Hoy a los caballos les dimos masa, jugamos al mediodía con mucho calor, no sabemos si volvemos a jugar domingo o lunes. Que alguien me lo explique, porque yo no lo entiendo.”

El equipo de General Rodríguez, un desprendimiento de Ellerstina, comenzó mejor y se adelantó 3-0, ventaja que conservó hasta el tercer chukker (7-4). Allí levantó Los Machitos y se acercó a uno al halftime. Fue entonces cuando apareció Pelón Stirling en todo su esplendor para marcar tres goles seguidos. La Zeta no volvió a mirar para atrás. El ímpetu de unos chocó con la falta de motivación de otros.

“Fue un partido muy difícil de jugar”, reconoció Victorino Ruiz Jorba. “Nosotros vinimos medio relajados y ellos salieron a jugar la final de la temporada. Fue un partido parejo igualmente. Cuando nos pusimos a uno se puso lindo y después se nos fueron. Ellos son un equipazo. La verdad es que se merecen seguir.

Alfredo Bigatti va a pegar un backhander; cerca, Pelón Stirling Santiago Filipuzzi

Los Machitos se despide del Abierto sin triunfos, pero con el pase a 2026 en el bolsillo. “Jugamos un Palermo bastante bueno”, dijo Ruiz Jorba. “Tuvimos un par de partidos que los podríamos haber ganado. Nos tocó una zona brava, la más brava que nos podía tocar. Por suerte sacamos buenos puntos en Tortugas”.

Con los jóvenes Lorenzo Chavanne y Beltrán Laulhé, en su segundo año jugando desde la clasificación, La Zeta se estableció como uno de los animadores del Abierto, capaz de darles pelea a los equipos de punta.

“Salimos a jugar concentrados a jugar una final, lo preparamos así”, continuó el menor de los Pieres. “El equipo respondió bien. Lo lindo que tiene este equipo es que no dependemos de alguna figura. Siempre alguno aparece. Tenemos rotación, funcionamiento, caballos.”

Ahora, a esperar por el o los rivales para seguir en la Triple Corona. La Zeta se presume favorito. Pieres ratificó sus ganas de seguir en 2026. Habrá que esperar. La Zeta tiene varias vidas más.

