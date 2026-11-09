Adolfo Cambiaso cuenta el secreto de la vigencia: “La adrenalina te lleva”

Tiene 51 años y su mentalidad competitiva lo mantiene en la elite y ganando. Su nombre está asociado al éxito, y en esa naturalidad vuelve a bajarse de un podio vencedor, esta vez de un nuevo título en el Abierto de Tortugas luego de un nuevo triunfo ante La Hache. Fue el 11° de su cuenta personal en este certamen y el 47° en total por Triple Corona. Su equipo, la fusión familiar de La Natividad-La Dolfina, jugando con su hijo y sus sobrinos, ya acumula cinco títulos consecutivos en Triple Corona y va por el cartón lleno en dos temporadas. Adolfo Cambiaso (h.) lo vive con tal experiencia y plenitud a la vez que se va caminando solo desde la ceremonia de premiación hasta los palenques recibiendo pedidos de fotos, firmas, algún suvenir de su indumentaria y, por supuesto, el abordaje periodístico.

Al llegar al bunker del equipo ubicado en un rincón de la cancha 6 del Tortugas Country Club, los pedidos de los fanáticos continúan, pero, atento con todos y cada uno de los que lo rodean, se presta para un mix de entrevista con LA NACION y rueda de prensa. Todo por su magnetismo y por su vigencia, que sigue provocando admiración y respeto, aún cuando siente que no tuvo un buen partido.

La felicidad de La Natividad-La Dolfina tras ganar el Abierto de Tortugas: Bartolomé Castagnola, Adolfo y Poroto Cambiaso y Camilo Castagnola MATIAS CALLEJO

“Me hubiese gustado jugar mejor. No me gustó cómo se dio el partido. Estaba un poco rabioso porque creo que podría haber jugado mejor y porque ni yo ni los caballos estuvimos del todo bien. No sé, nos faltó algo. También creo que el resultado fue un poco mentiroso, pero ganamos. Lo importante es ganar. Considero que contra Ellerstina tuve un buen partido, para lo que yo puedo jugar y hoy quedé un poco caliente, nada más”, expresó, pero con una sonrisa que demuestra que su autocritica no le eclipsa la felicidad a esta altura de su vida deportiva, en la que valora jugar y el esfuerzo que sea necesario para poder hacerlo.

-Llegaron a estar en desventaja de dos goles ¿Qué pasó en ese lapso de la final de Tortugas?

-Creo que jugamos enchufados y creo que Barto fue el que más enchufado jugó todo el partido. Tenemos muy fácil el gol en nuestro equipo, cualquiera mete un gol, podés ir dos abajo y dos arriba en un ratito. ¿Qué pasó? Terminamos ganando por seis y yo miré el resultado y no sabía que íbamos ganando por seis, me pareció hasta raro. Para mí, jugamos mejor la final de Hurlingham y terminamos ganando por cuatro.

-En el programa de Mario Pergolini comentaste que ahora los dolores te acompañan cada vez que te acostás o te levantás después de jugar. ¿Cuánto dolor soportás para que esto siga estirándose?

-La adrenalina te lleva. Ahora me voy a casa, hago una rutina, me meto en el hielo, me doy un baño de agua caliente. Trato de recuperarme. Mañana hago un poco de gimnasio como para superar los dolores. Después de tantos Abiertos jugados, tenés que estar preparado y hacer todo eso para poder seguir. Hoy me motiva jugar con estos chicos, entonces vamos día a día.

-Eran muy chiquitos cuando empezaste a jugar con ellos, tanto con Poroto como con Jeta y Barto…

-¡Más! De hecho, a upa, a Barto, que es mi ahijado, le cambiaba los pañales. Imaginate estar jugando con él y que me esté alentando adentro de la cancha, es un lujo.

Un equipo, una familia: Adolfo y Poroto Cambiaso, compañeros en La Natividad-La Dolfina, junto con Camilo y Bartolomé Castagnola, sobrinos del crack Guadalupe Aizaga

-¿Y verlos evolucionar así como jugadores qué te produce?

-Sí, es increíble. Gracias a Dios yo pude aguantar más de viejo seguir jugando y estos guachos son muy precoces, entonces ayudaron a que hoy estemos el tío con el hijo. Eso es increíble.

-¿Te queda algún sueño pendiente?

-No, la verdad deportivamente no. Siempre sueño con cosas raras, que por ahí me las guardo para mí por si no se concretan, pero en su momento soñé con jugar con mi hija en Inglaterra. Se logró, se ganó. Me falta jugar algo con mi otra hija, la más chica y bien, contento.

-¿Se viene la parte más linda de la temporada? ¿O se disfrutan todos los torneos por igual?

-Sí, disfruto todo igual. Estamos disfrutando el día a día. Como te digo, vivimos enfrente, jugamos y practicamos juntos. Estamos disfrutando, nos pasamos caballos. No solo se disfruta Palermo, se disfruta el día a día de todos los torneos. No le quito ningún merito ni a Tortugas ni a Hurlingham. Es muy difícil ganar un torneo de Triple Corona, son los tres torneos más importantes del mundo. No hay que olvidarse de eso.

-Dijiste que los récords están para romperse. Estás jugando muy bien y te quedan dos Palermo para alcanzar el último récord que te falta, el de igualar los 20 Abiertos de Juan Carlos Harriott…

-Voy paso a paso. Si juego un partido como el de hoy, me tengo que retirar, me quedo recaliente, la verdad. Pero la realidad es que el equipo, jugando así, después gana. También te queda ese sabor, bueno, ganamos, podemos mejorar, vamos por eso. Creo que Palermo es una cancha que nos va a sentar mejor. Podemos jugar un poco mejor. Tengo la sensación de que podemos hacerlo. Creo que jugamos un gran partido contra Ellerstina. Le ganamos a un gran rival, pero jugando bien. Eso es lo que más me gustó, me gustó el equipo. Muy bien Barto, muy bien Poroto al final. Jeta tuvo buenos momentos, otros más o menos, y yo, ausente.

-Si jugás como en la semifinal ante Ellerstina, ¿seguís en 2027? ¿Podrías ir en busca del récord?

-Los chicos tienen que elegirme. Siempre dije que íbamos a intentar jugar dos años juntos y ver, así que hoy pienso en el día a día, en el primer partido de Palermo y a esta altura de mi vida por día a día, no los voy a estorbar ni en pedo.

"Los chicos tienen que elegirme; no los voy a estorbar", describe Adolfo Cambiaso sobre su participación en La Natividad-La Dolfina Rodrigo Néspolo

-Te pidieron la gorrita varias veces y les mencionaste que la tenés por cábala, algo de lo que no has hablado mucho en tu carrera…

-No, no soy cabulero (risas) En realidad, no quería que me robaran la gorra. Entonces digo que, como es una cábala, no me la pueden sacar.

-¿Y si funciona se hace cábala de verdad?

-No, no tengo cábalas, nunca tuve.

Su respuesta es, prácticamente, la firma de un agente de su propio destino deportivo. Su nombre es Adolfo Cambiaso. Su próximo paso es ir por más.