En 1994, Adolfo Cambiaso estableció un récord: ascendió a 10 goles de handicap, el más alto nivel en el polo, a los 19 años y 8 meses. En 2005, otro crack, Facundo Pieres, superó por un poquito esa precocidad deportiva: 19 años y 7 meses. Ahora "Poroto" Cambiaso, hijo homónimo de Adolfo, estableció una marca impresionante: 8 goles de handicap a los... 15 años. Y recién cumplidos.

La Asociación Argentina de Polo (AAP) difundió esta tarde los cambios de valorizaciones de diciembre, los únicos del año en el nivel de entre 7 y 10 tantos, e impactó con el salto de dos goles del chico que tuvo un 2020 esplendoroso. En julio, Cambiaso fue campeón, junto a su padre, del Abierto Británico, el segundo certamen en importancia fuera de la Argentina, pero la AAP toma en cuenta solamente las competencias de su país. Pero también le fue muy bien al séptimo Adolfo consecutivo de su árbol genealógico: fue el debutante más joven registrado en la Triple Corona, con 14 años, al reemplazar al fracturado Juan Martín Nero en La Dolfina en los abiertos de Tortugas y Hurlingham; ganó la Copa Pilar, conquistó la Cámara de Diputados y terminó ganando el repechaje para clasificarse para la Triple Corona de 2021.

"La verdad es que todavía no caigo. Pasó todo muy rápido", comentó a LA NACION el nuevo 8 del polo argentino. El asombro aumenta si se considera que poco antes del Abierto de Tortugas Poroto Cambiaso tenía 4 goles, y la AAP lo subió sin plena convicción sobre su nivel, estimulada por la curiosidad, el atractivo y la buena noticia que implicaría la presencia de un chico de 14 años en la temporada alta en un año plagado de malas noticias deportivas derivadas de la pandemia de coronavirus. Es decir, para la Asociación, que había evaluado por penúltima vez a Cambiaso un año atrás, duplicó su categoría en 12 meses, al moverse de 4 tantos a 8. Un caso excepcionalísimo.

Poroto Cambiaso en acción, este domingo, cuando cerró un formidable 2020 para él al ganar el repechaje clasificatorio para la Triple Corona. Crédito: Fabián Marelli / LA NACION

Poroto fue decisivo en los éxitos en serie de su equipo en la Argentina, Brava. En la semifinal por la Copa Cámara hizo el tanto del empate en los últimos segundos y luego el gol de oro. En la final brilló aun más: estuvo encendidísimo, al marcar 8 de los 16 tantos de su conjunto en la goleada, 16-7, a Indios Chapaleufú II. Y por ahora tiene pensada su primavera de 2021 junto a los brasileños Pedro Zacharías y Rodrigo Ribeiro de Andrade y al argentino Isidro Strada, que pasó de 7 a 8. Dependen de otros factores para tener garantizado su lugar en la elite, pero con esas dos modificaciones Brava pasó a tener 31 de valorización.

Camilo Castagnola, de excelente temporada, fue el mejor de La Natividad-Monjitas. Fuente: Archivo - Crédito: Sergio Llamera

No solamente Poroto Cambiaso experimentó un alza trascendente: cuatro polistas pasaron de 8 a 9. Pero no todo fue positivo en las alturas de la pirámide del polo: un jugador cayó a 9. Los que recibieron buenas nuevas son protagonistas en ascenso: Camilo Castagnola, de 18 años, número 1 de La Natividad-Monjitas y primo de Cambiaso; Francisco Elizalde, el 2 de RS Murus Sanctus, y Guillermo Terrera y Juan Britos, el 1 y el 2 de La Dolfina Polo Ranch. Llamativamente, delanteros en todos los casos. El polista que ya no tiene 10 goles es Pablo Pieres, tras su temporada de estreno en La Natividad-Monjitas. Otra baja significativa es la Agustín Merlos (Los Machitos), de 8 a 7. Las restantes novedades entre quienes participaron en la Triple Corona son las siguientes: Jerónimo del Carril (revelación de la temporada en La Ensenada-La Aguada) y Santiago Loza (La Irenita II), de 7 a 8, y Segundo Bocchino (La Ensenada-La Aguada), de 6 a 7.

Francisco Elizalde, el que más mejoró en un conjunto que dio la nota: RS Murus Sanctus, que ahora comparte el tercer escalón de handicaps con La Natividad-Monjitas. Fuente: Archivo - Crédito: Sergio Llamera

Consecuentemente, los conjuntos cuyos integrantes están clasificados para la Triple Corona quedaron ordenados así según sus handicaps:

La Dolfina: 40 goles (sin cambios)

40 goles (sin cambios) Ellerstina: 39 (sin cambios)

39 (sin cambios) RS Murus Sanctus: 36 (desde 35)

36 (desde 35) La Natividad-Monjitas: 36 (con cambios pero el mismo número final)

36 (con cambios pero el mismo número final) La Dolfina Polo Ranch: 35 (desde 33)

35 (desde 33) La Ensenada-La Aguada: 31 (desde 29)

31 (desde 29) Brava: 31 (desde 28)

31 (desde 28) Los Machitos: 30 (desde 31)

Juan Britos, de La Dolfina Polo Ranch, pasó de 8 a 9. Fuente: Archivo - Crédito: Matías Callejo

Guillermo Terrera experimentó lo mismo que su compañero Britos: ascender de 8 a 9. Fuente: Archivo - Crédito: Matías Callejo

Pablo Pieres, el único que dejó de tener 10 goles en esta serie de cambios de handicaps: pasó a 9, en un equipo, La Natividad-Monjitas, que rindió menos que lo esperado. Fuente: Archivo - Crédito: Sergio Llamera

