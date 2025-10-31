En fotos. Los mejores looks, los personajes y la emoción de una final de polo imperdible en Tortugas

Y se fue la segunda… Después de que la lluvia del fin de semana obligara a postergar los planes, el 85° Abierto de Tortugas tuvo el jueves su gran final a puro talento y adrenalina. Después de ganar el Abierto de Hurlingham, La Natividad-La Dolfina, el team de handicap perfecto compuesto por Adolfo Cambiaso, su hijo Poroto y sus sobrinos Bartolomé y Camilo “Jeta” Castagnola, se impuso por 12-11 a Ellerstina-Indios Chapaleufú, el equipo formado por los hermanos Facundo y Gonzalo Pieres y los primos Cruz y Antonio Heguy. Y se quedó así con la segunda de las tres coronas de la esperada y muy cotizada temporada de alto handicap.

Con musculosa tejida, falda de seda, botas y bandolera de gamuza con flecos y lentes de sol, María Vázquez miró todo el partido desde el costado del palenque foto: Matías Salgado

Pampita Ardohain disfrutó del partido desde la tribuna principal con su novio, el polista Martín Pepa, que aunque vive mayormente en Estados Unidos, a esta altura del año los compromisos laborales lo traen de vuelta a Argentina foto: Matías Salgado

¡Piedra libre para Myla Cambiaso! foto: Matías Salgado

Aunque se habían distanciado, la cantante Chule von Wernich alentó a Bartolomé Castagnola foto: Matías Salgado

Eduardo "Ruso" Heguy muy enfocado en el match y en la performance de su hijo, Cruz. A su lado está Cecilia Pieres, que alentó a sus hermanos Gonzalito y Facundo foto: Matías Salgado

Puli Demaría y su pareja, Federico Deis, compartieron unos mates foto: Matías Salgado

Lolo Castagnola, coach de La Natividad La Dolfina y padre de Barto y Jeta, feliz con el resultado foto: Matías Salgado

Si bien el partido arrancó a las 17, ya desde antes de que arrancara los fans le sumaron cuotas extras de color a una tarde de sol pleno: por un lado, hubo mucho verde y azul, los colores que identifican al equipo de Cañuelas y, por el otro, se impuso el rosa de las camisetas de los adversarios, incluso en las melenas de los más chicos.

Camila Cambiaso charla con Gonzalito Pieres foto: Matías Salgado

María Rapetti filmó a su marido, Gonzalo (h) Pieres, y dio la nota con su colorida cartera foto: Matías Salgado

Pepe Heguy, atento a su hijo Antonio, que se lució dentro de la cancha foto: Matías Salgado

El polista Corchito Zavaleta y su mujer, la amazona Isabelle Strom, muy canchera con tapado de paño de inspiración militar foto: Matías Salgado

Martina de Estrada Láinez, siempre incondicional con su hijo Adolfo Cambiaso y sus nietos Poroto, Barto y Jeta foto: Matías Salgado

Gonzalo Pieres, siempre incondicional a sus hijos Gonzalito y Facundo foto: Matías Salgado

Alejandro y Bettina Bulgheroni, infaltables en la final de Tortugas foto: Matías Salgado

Pedro Heguy, hijo del Ruso, acompañado por la hinchada juvenil y "uniformada" con las remeras y caps de Ellerstina Indios Chapaleufú foto: Matías Salgado

Pampita llevó un conjunto de saco y pantalón de terciopelo y una polera, botas y ruana que la protegieron del frío que se sentía a la sombra foto: Matías Salgado

Este fue el décimo triunfo de Adolfo Cambiaso en Tortugas, y quedó a dos del récord de Pablo Mac Donough y a uno de ‘Gonzalito’ Pieres foto: Matías Salgado

Pura emoción para Barto Castagnola foto: Matías Salgado

Más allá de que el sol brilló en un cielo totalmente despejado, la tarde estuvo fría, por lo que las ruanas, los blazers, las poleras y las botas de cuero o gamuza fueron piezas claves y repetidas a un lado y otro de la cancha. Sin embargo, María Vázquez, first lady del polo y valiente como pocas, prescindió de los abrigos y alentó a su familia acompañada por su hija menor, Myla, y enfundada en un cancherísimo conjunto monocromo de musculosa tejida y falda midi y al bies de seda.