En fotos. Los mejores looks y los personajes de un fin de semana imperdible de polo en Palermo

Con tribunas llenas y entrada gratuita, se jugó la tercera y cuarta fecha del campeonato más esperado

Ángeles Pedreira, Mia Cambiaso y Delfina Blaquier, atentas al partido
Ángeles Pedreira, Mia Cambiaso y Delfina Blaquier, atentas al partido Foto: Matías Salgado

El sol radiante del fin de semana convirtió a La Catedral en una auténtica fiesta, con equipazos saliendo a defender con todo su lugar en el Abierto de Polo Argentino, que es la frutilla del postre de la temporada de alto hándicap en Argentina, además de ser el torneo más importante del mundo.

Con entrada libre y gratuita (algo que ya sucede desde el año pasado en las primeras fechas), las tribunas se llenaron de fanáticos y aficionados que aplaudieron a las ocho formaciones que se presentaron durante el fin de semana. Hubo hinchadas ruidosas y divertidas, con banderas, buzos y caps, entre otros accesorios con los colores dominantes de sus equipos favoritos (el rosa de Ellerstina Chapaleufú, el blanco y bordó de La Zeta Kazak y el verde y azul de La Natividad La Dolfina vienen pisando fuerte a lo largo de esta Triple Corona).

Clara Ferraiuelo contó con su gran amiga, Isabelle Strom y su cuñada, Inés Costamagna, para alentar a su marido, Hilario Ulloa
Con falda y cartera de Rocio G, Lolo Tanoira llegó temprano a los palenques de La Zeta-Kazak, donde su hijo, Lorenzo Chavanne está teniendo una gran temporada
Con falda y cartera de Rocio G, Lolo Tanoira llegó temprano a los palenques de La Zeta-Kazak, donde su hijo, Lorenzo Chavanne está teniendo una gran temporada

Para aquellos que no se animaron a “customizar” sus looks, la clave fue “simplicidad relajada”: jeans, gorras y remeras en su versión más básica, y texanas, minis y camperas de gamuza para las que sumaron tendencia. En el caso de las mujeres, aunque no hay un dress code establecido, se sabe que a medida que avanzan las fechas de Palermo la moda empieza a competir fuerte con lo que pasa en la cancha.

Myla Cambiaso ofició de fotógrafa familiar y sumó a su look dos infaltables de esta temporada: chaqueta y cartera de gamuza
Myla Cambiaso ofició de fotógrafa familiar y sumó a su look dos infaltables de esta temporada: chaqueta y cartera de gamuzaFoto: Matías Salgado
Jeta Castagnola y Nicolás Pieres, en pleno duelo, intentan quedarse con la bocha
Jeta Castagnola y Nicolás Pieres, en pleno duelo, intentan quedarse con la bochaFoto: Matías Salgado
Blanco y crudo para Angie Pedreira, que acompañó a su marido, Nicolás Pieres, desde el palenque de La Zeta-Kazak
Blanco y crudo para Angie Pedreira, que acompañó a su marido, Nicolás Pieres, desde el palenque de La Zeta-KazakFoto: Matías Salgado
Elina Blaquier, Nacho Figueras, Delfina Blaquier y Eduardo Blaquier compartieron risas desde la tribuna. Abajo se la ve a Mia Cambiaso, que también alentó a su novio, Tomás Panelo, que jugó (y ganó) más tarde con su equipo, UAE Polo.
Elina Blaquier, Nacho Figueras, Delfina Blaquier y Eduardo Blaquier compartieron risas desde la tribuna. Abajo se la ve a Mia Cambiaso, que también alentó a su novio, Tomás Panelo, que jugó (y ganó) más tarde con su equipo, UAE Polo.Foto: Matías Salgado
Bettina y Alejandro Bulgheroni posan para ¡HOLA! antes del partido de La Natividad-La Dolfina contra La Zeta-Kazak
Bettina y Alejandro Bulgheroni posan para ¡HOLA! antes del partido de La Natividad-La Dolfina contra La Zeta-Kazak Foto: Matías Salgado
María José Vercellino, incondicional a su marido, "Pelón" Stirling
María José Vercellino, incondicional a su marido, "Pelón" StirlingFoto: Matías Salgado
Martina de Estrada Láinez se protegió del sol con un coqueto sombrero de inspiración western
Martina de Estrada Láinez se protegió del sol con un coqueto sombrero de inspiración westernFoto: Matías Salgado
Myla Cambiaso vio el partido acompañada por amigos
Myla Cambiaso vio el partido acompañada por amigos Foto: Matías Salgado
Nacho Fiegueras con sus hijos menores, Alba y Artemio
Nacho Fiegueras con sus hijos menores, Alba y Artemio Foto: Matías Salgado

En cuanto a los equipos que se vieron, el sábado, por ejemplo, La Natividad-La Dolfina, con Adolfo y Poroto Cambiaso y los hermanos Bartolomé y “Jeta” Castagnola abrió la jornada ganando 22-11 a La Zeta-Kazak, la formación de Nicolás Pieres, David “Pelón” Stirling, Lorenzo Chavanne y Beltrán Laulhé. El team de Cañuelas ya se quedó con las primeras dos de las tres coronas en juego: Hurlingham, y Tortugas. A este partido le siguió el triunfo de UAE Polo, con Polito Pieres, Lukin Monteverde, Tomás Panelo y Juan Martín Nero. Le ganaron 16-10 a Sol de Agosto, con Facundo Sola, Paco de Narváez, Benjamín Panelo y Juan Martín Zubía.

Los colores claros, los tops y los chalecos marcaron tendencia. Acá se las ve a Cecilia Pieres, María Rapetti y su hija, Azucena Pieres
Los colores claros, los tops y los chalecos marcaron tendencia. Acá se las ve a Cecilia Pieres, María Rapetti y su hija, Azucena Pieres Agencia Patria Mía.
Cecilia Rodriguez Piola de Pieres, con jeans Oxford, remera con el logo de Ellerstina Chapaleufu y bolso de gamuza con tachas
Cecilia Rodriguez Piola de Pieres, con jeans Oxford, remera con el logo de Ellerstina Chapaleufu y bolso de gamuza con tachas Agencia Patria Mía.

El domingo, en tanto, La Irenita La Hache (Hilario Ulloa, Pablo Mac Donough, Francisco Elizalde e Ignatius Du Plessis) superó por 23 a 13 a La Dolfina II (Lucas Criado, Gonzalo Ferrari, Mariano González e Isidro Strada). La tarde cerró con Ellerstina Indios Chapaleufú (con los hermanos Gonzalo y Facundo Pieres y los primos Cruz y Antonio Heguy) ganando por 21 a 10 a La Hache Cría & Polo (Bautista Bayugar, Toly Ulloa, Ignacio Laprida y Joaquín Pittaluga) y un record: con los 9 goles que convirtió en el partido, Facu Pieres es ahora el segundo máximo goleador de la historia del torneo: tiene 665 goles conquistados y quedó detrás de los 1127 de Adolfo Cambiaso.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana.
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana.foto: Pilar Bustelo
Por Lucila Olivera
