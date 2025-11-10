En fotos. Los mejores looks y los personajes de un fin de semana imperdible de polo en Palermo

Con tribunas llenas y entrada gratuita, se jugó la tercera y cuarta fecha del campeonato más esperado
- 3 minutos de lectura'
El sol radiante del fin de semana convirtió a La Catedral en una auténtica fiesta, con equipazos saliendo a defender con todo su lugar en el Abierto de Polo Argentino, que es la frutilla del postre de la temporada de alto hándicap en Argentina, además de ser el torneo más importante del mundo.
Con entrada libre y gratuita (algo que ya sucede desde el año pasado en las primeras fechas), las tribunas se llenaron de fanáticos y aficionados que aplaudieron a las ocho formaciones que se presentaron durante el fin de semana. Hubo hinchadas ruidosas y divertidas, con banderas, buzos y caps, entre otros accesorios con los colores dominantes de sus equipos favoritos (el rosa de Ellerstina Chapaleufú, el blanco y bordó de La Zeta Kazak y el verde y azul de La Natividad La Dolfina vienen pisando fuerte a lo largo de esta Triple Corona).
Para aquellos que no se animaron a “customizar” sus looks, la clave fue “simplicidad relajada”: jeans, gorras y remeras en su versión más básica, y texanas, minis y camperas de gamuza para las que sumaron tendencia. En el caso de las mujeres, aunque no hay un dress code establecido, se sabe que a medida que avanzan las fechas de Palermo la moda empieza a competir fuerte con lo que pasa en la cancha.
En cuanto a los equipos que se vieron, el sábado, por ejemplo, La Natividad-La Dolfina, con Adolfo y Poroto Cambiaso y los hermanos Bartolomé y “Jeta” Castagnola abrió la jornada ganando 22-11 a La Zeta-Kazak, la formación de Nicolás Pieres, David “Pelón” Stirling, Lorenzo Chavanne y Beltrán Laulhé. El team de Cañuelas ya se quedó con las primeras dos de las tres coronas en juego: Hurlingham, y Tortugas. A este partido le siguió el triunfo de UAE Polo, con Polito Pieres, Lukin Monteverde, Tomás Panelo y Juan Martín Nero. Le ganaron 16-10 a Sol de Agosto, con Facundo Sola, Paco de Narváez, Benjamín Panelo y Juan Martín Zubía.
El domingo, en tanto, La Irenita La Hache (Hilario Ulloa, Pablo Mac Donough, Francisco Elizalde e Ignatius Du Plessis) superó por 23 a 13 a La Dolfina II (Lucas Criado, Gonzalo Ferrari, Mariano González e Isidro Strada). La tarde cerró con Ellerstina Indios Chapaleufú (con los hermanos Gonzalo y Facundo Pieres y los primos Cruz y Antonio Heguy) ganando por 21 a 10 a La Hache Cría & Polo (Bautista Bayugar, Toly Ulloa, Ignacio Laprida y Joaquín Pittaluga) y un record: con los 9 goles que convirtió en el partido, Facu Pieres es ahora el segundo máximo goleador de la historia del torneo: tiene 665 goles conquistados y quedó detrás de los 1127 de Adolfo Cambiaso.
