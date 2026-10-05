Barto Castagnola, figura de La Natividad-La Dolfina: “La idea de jugar en equipo es lo mejor que tenemos”

El anuncio sorprendió a Bartolomé Castagnola (h.). Subido al podio, junto a Camilo, su hermano, y a los Adolfo Cambiaso, primo y tío, esperaba recibir la Copa Ayrshire como ganador del 133° Abierto de Hurlingham, y su correspondiente saco azul. Se acercaba un momento único de celebración y él lo esperaba un poco ansioso. Sin embargo, había algo que Barto no esperaba, ni siquiera imaginaba: el otro premio: ser distinguido como el jugador más valioso de la final ganada ante La Hache por 18-14. “Merecido”, deslizó su hermano Jeta, como lo llaman, ni bien escuchó el nombre del galardonado. “No. La verdad, no me sentí el MVP. Seguro que no”, afirmó sonriendo, y repetidamente, el back, minutos más tarde, en diálogo con LA NACION. “Erré muchos goles”, adujo como justificativo a su sentimiento.

Tal vez, este no haya sido el partido perfecto del número 4 de La Natividad-La Dolfina. Los ha tenido mejores. Pero sus prestaciones, su saliente rol como armador en el andamiaje del equipo y los cuatro goles convertidos en fulminantes desprendimientos ofensivos, a lo largo de la tarde, fueron argumentos más que suficientes como para resaltar su labor. Adolfito, la leyenda vigente, dio una razón que, en cierto modo, explica por qué se lució más Barto: “Es que encontramos un sistema y ahora jugamos en equipo. Lo hablé con Jeta y pude convencerlo. Está menos individualista y más hombre de equipo. Pasa más la pelota e incluso, para mí, juega mejor. Además, su nueva forma de actuar, también mejora a Poroto, que hace goles por todos lados, y también a Barto, que pasa más al ataque mientras yo cubro agujeros”, explicó.

-Este nuevo sistema, con rotaciones y combinaciones les sienta bien. Colectivamente se los ve en un nivel más alto que en 2025.

-Sí. Estamos mucho mejor. Y con mejores caballos, también. Siempre nos proponemos sumar caballos. Al lote del año pasado le agregamos algunas yeguas que trajimos de afuera. Esta final de Hurlingham, contra La Hache, volvimos a jugar bien, en equipo, tirando muchos backhanders, cosa que, en la temporada pasada, por ahí, no hacíamos tanto. Me parece que eso, la idea de jugar en equipo, es lo mejor que tenemos hoy. Así, vamos por el buen camino. Estoy muy contento.

Bartolomé Castagnola (h), festejando el triunfo de La Natividad-La Dolfina vs. La Hache, en la final del Abierto de Hurlingham de Polo Fabián Marelli

-Jeta cambió la forma de jugar, está menos individualista.

-Sí. Nos pasamos más la bocha que el año pasado. Y todos mejoramos, el equipo, nosotros y Jeta también. Nos hace jugar más. Además, ya llevamos un año jugando todos juntos.

-Ya van cuatro torneos de la Triple Corona que juegan los cuatro juntos y los ganaron a todos, sin perder ningún partido. ¿Imaginaban este presente cuando se juntaron a fines de 2024?

-Uhh. No sé. Esto es increíble. Tremendo. Volver a jugar este Abierto y ganarlo otra vez, es increíble. Con mi hermano, con mi primo, con mi tío… Y contra un tremendo equipo como La Hache…

-¿Cómo viste el partido desde adentro? ¿Muy complicado?

-Sí. Bravísimo. La Hache funciona bien, también tienen buenos caballos. En un momento pudimos dominarlos. Después se nos vinieron un poquito y al final se nos complicó. Era un partido de muchísimo nivel, eh. Sabíamos que iba a ser así de difícil. Por ahí la gente piensa que ganar estos partidos tiene que ser fácil para nosotros, pero no es nada fácil. Trabajamos cada día para poder ganar y nos tomamos cada compromiso con mucha seriedad. Y así vamos a seguir en lo que viene. Ahora empieza Tortugas y lo encararemos de igual manera, con la misma seriedad. Metiéndole con todo. Nosotros vamos partido a partido, pero con la intención de ganar todos los torneos nuevamente.

Según los datos arrojados en el encuentro ante los hermanos Ulloa y Panelo, el mejor jugador de la cancha, además de finalizar cuatro jugadas en gol, falló su tiro final en otras cuatro oportunidades. Completó 27 pases correctos y 14 incorrectos. Registró ocho asistencias, de las cuales la mitad acabó entre los mimbres y el resto afuera. Recuperó 34 bochas y perdió 16. Cometió cuatro infracciones y ganó tres throw-ins. Buenos números que a Barto no le endulzan los oídos. Él es su crítico más severo. Es auto exigente y terminante: “Tengo bastantes cosas para mejorar”. E insiste en remarcar lo complicado que es lograr lo que el equipo viene logrando en esta temporada y media casi que llevan unidos por la camiseta verde y azul.

“Por eso todo esto se disfruta”, explica. “Aunque no por demasiado tiempo, je, je. Porque esto sigue. Ya comienza Tortugas y después viene Palermo. Y hay equipazos, eh. No sólo La Hache… Por ejemplo, Ellerstina-Indios Chapaleufú, que el año pasado casi nos gana en tiempo suplementario, en la semifinal de este mismo campeonato (se impuso el equipo de Cañuelas 13-12). O Las Monjitas, qué te voy a decir de ese equipo… La Irenita… No es fácil, eh.”

-Te afirmaste como back. Cuesta pasarte ¿cómo te ves?

-No… No sé. Ja, ja, ja. Yo soy un back medio lanzado, ¿no? Pero, bueno, tengo que defender y de a ratos tengo que ir para adelante también y que Adolfito me cubra. La verdad que es muy lindo jugar así en este equipo.

-Y debe ser una satisfacción aparte conseguir tantos éxitos con un equipo bien familiar, algo que se está perdiendo un poco en el polo, ¿no es cierto?

-Obvio que sí. Nos divertimos mucho juntos. Disfrutamos el día a día. Adentro de la cancha y afuera. Estamos siempre juntos. Toda la familia está detrás de nosotros. Y para poder ganar es muy importante toda la gente que trabaja con nosotros, los petiseros, que están todo el día con los caballos... Por eso, al título de Hurlingham se lo quiero dedicar a toda nuestra gente, familiares y grupo de trabajo. Y a mi petisero Mariano que el domingo no pudo estar en el partido.

-¿Cómo es tener de coach a tu padre, Bartolomé Castagnola, ganador de Palermo y ex 10 goles de hándicap?

-Tremendo…

El abrazo con Benicio Castagnola, tras ganar la final del Abierto de Hurlingham de Polo Fabián Marelli

-Él dice que es ayudante de campo.

-Ja, ja, ja. Está buenísimo que sea nuestro coach. Sabe un montón y nos ayuda muchísimo, dentro de la cancha, con sus indicaciones.

Barto recibió más de un reconocimiento como el mejor polista de la final: el MVP, que lleva el nombre de Juancarlitos Harriott; el Premio Javier Novillo Astrada, al mejor de la final, y otros dos lauros por los aportes de dos yeguas de su palenque: la Copa Daniel Kearney, gracias a Negra Milonga, y el Premio Asociación Argentina de Polo, por Luca Gyulia. Y Barto se fue de Hurlingham encantado con tantos reconocimientos y llevando en sus oídos el apoyo y los elogios de la barra que lo siguió en todo momento. Pero no se conforma. Para nada. Él sabe mejor que nadie cuál fue su nivel y cuánto más puede rendir. En ese sentido, uno de los tres mejores jugadores del mundo, fue tajante al concluir el partido: “Tengo bastantes cosas para mejorar”.