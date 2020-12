Stirling, Cambiaso, Mac Donough y Nero: el adiós a una era

Claudio Cerviño Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de diciembre de 2020 • 16:12

La Nochebuena llega con noticias pesadas para el polo de alto handicap. Se había anticipado que eran horas de ansiedad en el búnker de La Dolfina, el octacampeón del Abierto de Palermo, la competencia más importante del mundo. Porque mientras sus cuatro jugadores debían tomar una decisión sobre si continuar un año más o no, una oferta de otra organización movió la estantería. RS Murus Sanctus, uno de los animadores de la Triple Corona 2020, dio el golpe de efecto a partir de una oferta irresistible y se llevará a Juan Martín Nero, el back del multiple campeón. Pero no sólo eso: con él se irá también Pablo Mac Donough, un compañero con el que juega desde 2008 en Ellerstina y con quien en 2011 pasó a La Dolfina para conformar uno de los mejores equipos de todos los tiempos. Juntos ganaron 11 veces el Argentino Abierto, nada menos.

La noticia impacta, claramente, y fue confirmada a LA NACION por el propio Cambiaso. Porque si bien durante muchos meses se hablaba de la despedida de La Dolfina, del ciclo exitoso de Adolfo Cambiaso, David Stirling, Mac Donough y Nero (ganaron 9 de 10 títulos de Palermo entre 2011 y 2020), hace dos meses todo parecía haber entrado en una impasse. El deseo de despedirse en una cancha con público era una motivación para "los 4 Fantásticos" y todo parecía encaminado a la continuidad. Que el proyecto de Cambiaso de jugar con su hijo Poroto Cambiaso, de 15 años, podría esperar hasta 2022. Algo que cobró mayor fuerza cuando Poroto se clasificó con su propio equipo, Brava, para la Triple Corona 2021 mediante un repechaje que le ganó a Cría Geté.

Rs Murus Sanctus 2020: en el medio, la francesa Corinne Ricard, dueña del equipo Crédito: Sergio Llamera

Sin embargo, RS Murus Sanctus, con su dueña, la francesa Corinne Ricard, apostó fuerte. Logró lo que no pudo, por ejemplo, el colombiano Camilo Bautista, patrón de Las Monjitas, en dos ocasiones: llevarse a Nero. El jugador de Trenque Lauquen, de 39 años, optó en esas ocasiones por darle continuidad a su vínculo con La Dolfina dejando de lado la tentadora propuesta económica. Evidentemente lo de RS Murus Sanctus, y el contexto, lo llevaron a decidirse por emigrar. Fueron varios días de meditación antes de tomar la determinación final.

Y a pesar de que la propuesta original de RS Murus Sanctus era por Nero, enseguida empezó a circular el rumor de que se iría acompañado por Mac Donough. Por la excelente relación entre ambos y acaso también como motivación adicional para dar un paso en su carrera que no era nada sencillo. En RS Murus Sanctus jugaron, en 2020, Facundo Sola, Francisco Elizalde, Guillermo Caset y Alfredo Cappella Barabucci. Facundo Sola es inamovible en el futuro proyecto, Nero entra por Cappella Barabucci y hay que ver a quién sustituye Mac Donough: si a Caset o a Elizalde. En caso de ser Elizalde el que salga, Mac Donough o Caset, habituales N° 3, tendrán que jugar de N° 2.

La última copa para Los 4 Fantásticos: Palermo 2020 marcó el 8° título consecutivo Crédito: Sergio Llamera / LA NACION

"No es fácil la decisión. Nero ha tenido mala suerte los últimos años. Se le cayeron los contratos, o directamente no le pagaron porque le congelaron las cuentas al patrón (fue el caso del venezolano Víctor Vargas, de La Lechuza Caracas), y este año tampoco pudo ir a la temporada inglesa", comentó un ex campeón de Palermo. Entrando más en detalle, los polistas basan su campaña en los contratos para actuar en el exterior con los llamados "patrones", que pagan para tener en su equipo a los cracks. Y con 39 años, en el mejor momento de su carrera, no era sencillo para Nero tomar la decisión: si buscar más gloria deportiva u optar por un contrato que le permita reinvertir. En un equipo quetambién tendrá chances de pelear por los campeonatos.

La oferta de la francesa Corinne Ricard, que desembarcó esta temporada en la Triple Corona con un equipo altamente competitivo, ganó la batalla. RS Murus Sanctus funcionó muy bien en su primera temporada: semifinalista en Tortugas, finalista en Hurlingham y fue el conjunto que quebró un récord de 8 años sin derrotas en Palermo de La Dolfina. Quedaron fuera de la final de Palermo por diferencia de gol.

¿Qué ingresos tenían los jugadores en La Dolfina? Principalmente de los auspicios corporativos, de sus marcas en la camiseta. En 2020 tuvo Saudi, Sancor Seguros, FIAT-Chrysler y CCU, que cuenta con cerveza Imperial y sidra 1888. Lo recaudado por todo concepto se divide entre los cuatro jugadores.

Qué hará Cambiaso ahora

El cuadro de situación abre un abanico impensado. Porque en primer lugar habrá que ver qué decisión toma Cambiaso. Su idea original era jugar con Pelón Stirling y con Poroto en 2021, y faltaba elegir el cuarto jugador, que podría haber sido perfectamente el propio Nero. O hasta Mac Donough, si se movía de 3 al puesto de back. En el medio, su hijo se ganó el derecho de jugar la Triple Corona con Brava, acompañado por los brasileños Pedrinho Zacharias, Rodrigo Ribeiro de Andrade e Isidro Strada.

Cambiaso con su hijo Poroto: podrían jugar juntos en 2021 Fuente: LA NACION - Crédito: Sergio LLamera

Una de las posibilidades es seguir adelante con el viejo proyecto, para lo cual deberían elegir un back. Una decisión que deberá ser meditada. Incluso, hasta el propio Adolfito podría correrse a ese puesto si simplificara la elección del cuarto jugador. Ello, sin descartar la chance de que Poroto quiera jugar con su equipo (Brava) y que Cambiaso y Stirling busquen cómo reacomodarse.

Por el momento, Cambiaso descansa en su campo en Córdoba con la familia. Esperaba el llamado de Nero con su decisión. Sabía que la partida era una de las posibilidades. El polo suele tener estas cosas, sobre todo cuando se juega en el extranjero: una buena oferta es respetada por sus pares. Quizás es más difícil en la Argentina, donde los jugadores apuestan más a la gloria por triunfar en Palermo y muchas veces resignan ofrecimientos.

Es muy pronto para ver qué hacemos. Lo decidiremos más adelante. ¡Fueron tremendos estos diez años! Ahora a arrancar una nueva etapa Adolfo Cambiaso, líder de La Dolfina

"Es muy pronto para ver qué hacemos. Lo decidiremos más adelante", dijo Cambiaso tras conocer la noticia de la salida de sus ahora dos ex compañeros. Y agregó: "¡Fueron tremendos estos diez años! Ahora, a arrancar una nueva etapa".

Estos eventuales movimientos que se darán a partir de ahora también eran esperados con ansiedad por otros equipos, en una época del año en la que se empiezan a barajar las modificaciones para la temporada siguiente.

Los días de ansiedad en La Dolfina se terminaron. La decisión se tomó y empezará una nueva etapa. El destino quiso que el múltiple campeón se despidiera como no quería hacerlo: en un año de pandemia, casi sin público en la tribuna y sin la ovación por su octavo título consecutivo. Fue una temporada muy difícil por las lesiones de los jugadores, por haber llegado al Abierto de Palermo casi sin actividad los cuatro juntos, y consiguieron el sábado pasado la gran victoria frente a su archirrival, Ellerstina, que había ganado todo en 2020. Y en medio de la euforia y la felicidad por una nueva página gloriosa, el repentino adiós que marca el final de una era inolvidable para el polo argentino. La de los 9 títulos en 10 años. La de la triple Triple Corona consecutiva (2013, 2014 y 2015).La de un equipo que nunca se cansó de ganar y que, sin dudas, muchos ya empiezan a extrañar. Mérito propio de cuatro jugadores de excepción.

Conforme a los criterios de Más información