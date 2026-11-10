Copa Myriam Heguy: a los 15 años, Luján Heguy se transformó en la primera campeona de la familia

El orgullo le brota espontáneo e incontrolable a Eduardo Heguy. Se puede advertirlo en su mirada diáfana, en su sonrisa ancha. Se ve desbordado por el sentimiento de satisfacción y lo disfruta. Hace algunos minutos, su hija Luján, de 15 años, junto a Felicitas Páez Allende, Dayna Waechter y Mora Castagnola, ganó la Copa Myriam Heguy, pionera del polo femenino. “Un equipazo”, enfatiza Luján. Y a su lado, el Ruso, además el coach de las campeonas, asiente, moviendo la cabeza: “Lo mejor es que jugaron en equipo, un polo clásico, y con mucha entrega. Esas fueron las claves del éxito”, afirmó quien ganó cuatro veces el Argentino Abierto, por Indios Chapaleufú II.

Luján es otra heredera de una pasión que en esta familia de profundo arraigo en el polo no distingue entre varones y mujeres. Lo evidencian su hermano Cruz y su primo Antonio, jugadores de Ellerstina-Indios Chapaleufú y las caras más visibles de la cuarta generación de polistas Heguy, que desde hace rato se destacan en la Triple Corona argentina y en el circuito internacional. La tradición es esencial en este deporte. Y se la transmite como un bien preciado. En este caso empezó con don Antonio Heguy, a mediados del siglo XX.

Luján Heguy (segunda) jugó por Indios Chapaleufú junto a Felicitas Páez Allende, Mora Castagnola y Dayna Waechter; es la primera Heguy en ganar la copa más clásica del polo femenino. @spiritofpolo_jumping

Este hombre, hijo de Bautista Heguy, un inmigrante vasco llegado al país desde Semper (Saint-Pée-sur-Nivelle), sudoeste de Francia, logró el primer título grande de campeón en el Abierto de Palermo de 1958, como pieza del homogéneo equipo de Coronel Suárez que completaban su hijo Horacio y sus amigos Juan Carlos Harriott, padre e hijo. Desde entonces, sucesivos descendientes ayudaron a construir el prestigio universal del polo argentino. Actuando en suelo propio y en territorio extranjero. En cada certamen de relevancia se destacaba un Heguy. Al principio, siempre hombres, porque corrían tiempos de escasa participación femenina.

La mujer que se apasionó a la par de sus hermanos Horacio Antonio y Alberto Pedro, integrantes de la segunda hornada, fue Myriam Heguy. Un accidente vial se la llevó prematuramente, hace más de cuatro décadas. Pero su legado no se perdió. Y el mundo del polo la recuerda año tras año al desarrollar el torneo precursor femenino, cuya copa lleva merecidamente su nombre. “Ver a tantas mujeres jugar... Es el día en que, de alguna manera, honramos la memoria de mamá”, comento hace un par de años María, su hija mayor.

A los 15 años, Luján tiene 3 goles de handicap femenino; representó a los dos clubes de la familia, Los Indios (de Pilar) y Chapaleufú (de Intendente Alvear, La Pampa). Gentileza Inés Bensadón

Las grandes jugadoras argentinas han pasado por eo certamen. Las descendientes de don Antonio, también, con María a la cabeza. Sin embargo, la sangre Heguy no aparecía en los podios, hasta que una de las nuevas ramas del viejo árbol, apasionada por este deporte y por los caballos, rompió esa suerte de maleficio histórico. Y con apenas 15 primaveras, la hija de Paz Manau y Eduardo Heguy inscribió el glorioso apellido en el glorioso torneo. “Ha sido muy divertido y también muy duro. Todos los partidos”, reconoció la campeona, que, respaldándose en eso de la tradición, representó a Indios Chapaleufú, equipo que representa a los clubes de los Heguy: Los Indios, hoy establecido en Pilar y antes en Morón y San Miguel, y Chapaleufú, fundado en Intendente Alvear, La Pampa.

La hija de Eduardo Heguy obtuvo uno de los premios que más valoran los polistas: el de mejor ejemplar; debió irse pronto de la premiación porque debía rendir un examen escolar. Gentileza Inés Bensadón

Indios Chapaleufú, que jugó de rosa -así se viste, desde la temporada anterior en la Triple Corona, la moderna versión, fusionada con los hermanos Pieres-, se impuso por 5-3 a Los Sauces-La Monarquí en un partido llevado a cabo en la sede Alfredo Lalor, de Pilar, propiedad de la Asociación Argentina de Polo. El cuarteto conformado por Megan Manubay, Federica Baccani, Paulina Vasquetto y Milagros Sánchez dio pelea, pero terminó imponiéndose la contundencia de “las indias”. Las ganadoras se adjudicaron la Copa de Oro, mientras que la Copa de Plata quedó en manos de La Trinidad, vencedor por 9-4 de La Victoria C.P. Los Poleros. La organización distinguió a Mora Castagnola, prima de Camilo y Bartolomé, estrellas de La Natividad-La Dolfina, como la mejor jugadora de la Copa de Oro. Un galardón galardón, pero en la Copa de Plata, se llevó Micaela Saracco, de La Trinidad.

Papá y director técnico: 'Ruso' Heguy hizo de entrenador de Luján y del equipo entero; un lujo para las chicas, porque Eduardo dirige al calificado Ellerstina-Indios Chapaleufú en la Triple Corona. Gentileza Inés Bensadón

Eduardo Heguy recordó a Myriam: “Esta es una copa tradicional. La de mi madrina y mi tía, que hace cuarenta y cinco años nos dejó. Pero su espíritu sigue vivo y su legado continúa, en sus hijos, en sus nietos, en sus sobrinos nietos... Por eso es un orgullo que Luján, mi hija, sea la primera Heguy en ganarlo”. El medio Click Polo recogió el testimonio de Luján, entrevista con su padre, pero a las apuradas: “Tiene que irse a rendir”, explicó el Ruso. Que se fue detrás de su hija. Con la mirada diáfana, la sonrisa ancha y desbordado de orgullo.