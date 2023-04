Copa República Argentina: cómo es ser un joven amateur de bajo handicap y jugar con los profesionales en un gran torneo de polo

escuchar

El sol radiante. El cielo celeste. El verde de la naturaleza. La gente disfrutando de un clima inmejorable. Ésa fue la escenografía de ensueño que presentó el predio de la Asociación Argentina de Polo, sitio en el que se disputa la rueda final de la histórica Copa República Argentina de polo, en la que juegan 16 equipos que tienen entre 16 y 23 goles de valorización. En los palenques, el incansable trabajo de los petiseros. Pegaditos a ellos, siempre colaborando para que todo salga mejor, los jugadores. Cada uno de ellos tiene una historia diferente. Algunos son grandes polistas de jerarquía suficiente para desempeñarse en cualquier ámbito. Otros, más jóvenes, son amateurs, de poca experiencia y, además, bajo handicap.

Son lo que más sueñan en grande, y en este tradicional torneo se rozan con los mejores. Es el caso de tres jugadores que sostienen la ilusión de jugar la final en Palermo, la meca del polo en el mundo. Sus objetivos son claros: divertirse y aprender para llevarse lo mejor de los que más saben.

Juan Gonzalo Urrutibeiti tiene 21 años y es delantero de La Chavita, club de Chascomús. “Para mí este torneo es una posibilidad hermosa. Juego al polo desde los cinco años, trabajo para Alfredo Bigatti y me invitó a participar en el equipo porque soy piloto. Un día estábamos en la caballeriza, me dijo de jugar y me entusiasmó la idea”, contó, exponiendo su alegría por estar allí, en el predio Alfredo Lalor, donde este año tiene lugar todo el certamen salvo su partido más importante.

Juan Gonzalo Urrutibeiti tiene 1 gol de handicap y 21 años; es compañero y piloto (entrenador de caballos) de Alfredo Bigatti, polista de La Ensenada en la Triple Corona. Rodrigo Nespolo - LA NACION

Urrutibeiti explicó cómo es participar con 1 gol de valorización en este campeonato, el más importante de cada otoño: “Enfrentarse con jugadores de alto handicap es un aprendizaje en todo momento. Hacen convertirse en mejor jugador. Se nota la velocidad y la inteligencia de ellos. Y emociona tener la oportunidad de compartir la cancha con ese tipo de jugadores”. Para el 1 de La Chavita todo se hace más fácil al tener un compañero como Bigatti, un polista que viene actuando en la elite desde hace varios años: “Es un compañerazo. Siempre me aconseja, me ayuda a hacer la lista de caballos, todo. Es buenísimo, y además, buena persona. Me da muchas indicaciones y me dice bien las cosas”, elogió el delantero antes del encuentro de este jueves con Pilarchico.

A su vez, en la cancha 1 de Pilar, Washington, del sur de Córdoba, se medía con La Lucila, de General Villegas. Pedro Ferdinando Courreges, de 18 años, es nieto de Paul Courreges, que en 1949 ganó la Copa República Argentina jugando por el mismo club, La Lucila, de camiseta bordó y amarilla. Courreges es estudiante de Economía y tiene al polo como un pasatiempo, pero analiza con precisión este mundo de alto nivel. “Jugar con profesionales está muy bueno. En primer lugar, se siente la diferencia en los caballos: juegan a otra velocidad. En torneos como éste, si uno se duerme, lo pasan con todo; los torneos de más bajo handicap son más lentos, más cortados”. Estar ahí es un privilegio para este alumno de San Andrés, que siente que se potencia. “Es impresionante. Nunca tuve la chance de jugar un torneo tan importante, y encima en la cancha 1 y contra jugadores como Carlos Ulloa [7] y Facundo Sola [8]”, se complació.

Pedro Ferdinando Courreges toma vuelo en la cancha 1 de Pilar; jugar allí con la camiseta de La Lucila y junto a Alfredo Cappella Barabucci fue un placer para el estudiante de Economía de 18 años. Rodrigo Nespolo - LA NACION

Al mismo tiempo, La Lucila tiene a Alfredo Cappella Barabucci, de 8 goles, que le da mayor competitividad a un equipo bonaerense que se propone ser campeón. “Jugar con Alfredo es un placer. Es la primera vez que juego con un compañero de tanto handicap. Él ofrece muchas cosas, en la cancha no me grita sino que me enseña. Nos conectamos mucho y aprendo las jugadas y a saber qué hacer”, destacó Courreges. Y Cappella Barabucci, ex back de Ellerstina y de Murus Sanctus en la Triple Corona, se refirió a su amateur compañero: “A sus 18 años, trato de ayudarlo todo lo que puedo en cuanto al juego, pero siempre le digo que lo más importante acá es que se divierta”.

Venado Tuerto es un club de mucha tradición en el certamen (conquistas en 1954 y 2004) y en el polo en general. Con 2 tantos, Simón Pioltino es el jugador de menor valorización de su equipo, pero eso no le quita ambición al disputar esta Copa, “una de las más importantes”. “Tengo un poco de presión, pero siempre trato de divertirme para que salga lo mejor en la cancha”, contó mientras se acomodaba para enfrentarse con El Faro.

A sus 22 años y con menos recorrido que sus compañeros, siente algo especial al enfrentarse con grandes jugadores: “Hace aprender mucho. Uno ve sus movimientos, cómo se desenvuelven en la cancha. Es buenísimo tener compañeros de alto handicap, pero no está bueno jugar contra jugadores de alto handicap”, expresó entre risas.

Simón Pioltino mira su lista de caballos con un colaborador; el jugador de 22 años viste sobre el césped la camiseta del glorioso Venado Tuerto. Rodrigo Nespolo - LA NACION

Pioltino trabaja en Los Pingos del Taita en Pilar, junto a sus compañeros de equipo Guillermo Cavanagh (h.) y Alfonso Pieres (h.). “Es muy divertido y muy lindo jugar por Venado porque somos de ahí. Y disfrutarlo con amigos es mucho mejor”, valoró. Completa la formación Juan Zubiaurre, que ya ganó este campeonato en 2011. “Da un plus. Es la voz de la experiencia, y eso para mí es muy importante. Aprendo mucho de él”, celebró Pioltino.

Acompañados por familiares, que los los apoyan en su día por día y en sus metas, los tres polistas saben que se llevarán muchísimo de esta participación. Todos corren detrás de un sueño, llegar a Palermo, el máximo escenario del mundo. “Falta bastante, pero vamos partido por partido con el entusiasmo de saber que está esa posibilidad. Queremos concretarla”, manifestó Urrutibeiti. A Courreges el anhelo de sus raíces lo sensibiliza más: “Ganar esta copa sería un milagro. Es un objetivo que todo jugador de pueblo tiene, en este torneo tan significativo para el polo. Espero cumplirlo con mis compañeros”, sostuvo. Pioltino, con su timidez, también se esperanza: “Todavía estamos lejos, pero me encantaría jugar ahí alguna vez y con mis amigos”, aludió a la Catedral.

La singular Copa República Argentina siempre deja historias. Hay muchas otras.

El triunfo les fue esquivo...

No les fue bien en el estreno en el Campeonato Nacional a Urrutibeiti, Courreges y Pioltino: ninguno festejó en la segunda jornada. El primero sufrió el 12-16 de La Chavita contra Pilarchico (zona 2), pero los otros al menos lograron empates: Venado Tuerto terminó 11-11 frente a El Faro (grupo 2) y La Lucila rescató un 12-12 ante Washington (3). En el otro cruce del día, Cuatro Vientos batió a Trenque Lauquen por 12-9 (3).

Este viernes seguirá la acción, también en Pilar, con encuentros de los grupos 1 y 4: A las 13, La Quebrada vs. Arelaquen (1) y Altamira vs. Coronel Suárez (4), y a las 15, Estancia Grande vs. Loma de Zamora (1) y Santa María de Lobos vs. La Natividad (4).

Las formaciones

Zona 1

La Quebrada: Simón Zavaleta, 5; Bautista Beguerie, 6; Felipe Martínez Ferrario, 6, y Alejo Aramburu, 6. Total: 23.

Simón Zavaleta, 5; Bautista Beguerie, 6; Felipe Martínez Ferrario, 6, y Alejo Aramburu, 6. Total: 23. Arelauquen: Juan M. Gramajo, 5; Felipe Bargalló, 4; Javier Guerrero, 5, y Juan José Bouquet, 6. Total: 20.

Juan M. Gramajo, 5; Felipe Bargalló, 4; Javier Guerrero, 5, y Juan José Bouquet, 6. Total: 20. Estancia Grande: Joaquín Venturini, 2; Jerónimo Venturini, 5; Franco Gai (h.), 6, y Facundo Retamar, 6. Total: 19.

Joaquín Venturini, 2; Jerónimo Venturini, 5; Franco Gai (h.), 6, y Facundo Retamar, 6. Total: 19. Loma de Zamora: Jaime Tuyá, 3; Tomás Gómez Naar, 3; Octavio Olmedo, 6, y Bautista Bello, 4. Total: 16.

Zona 2

Pilarchico: Mateo Lafuente, 5; Manuel M. Sundblad, 6; Simón Prado, 6, y Tomás Alberdi, 6. Total: 23.

Mateo Lafuente, 5; Manuel M. Sundblad, 6; Simón Prado, 6, y Tomás Alberdi, 6. Total: 23. Venado Tuerto: Simón Pioltino, 2; Juan Zubiaurre, 6; Guillermo Cavanagh (h.), 6, y Alfonso Pieres (h.), 6. Total: 20.

Simón Pioltino, 2; Juan Zubiaurre, 6; Guillermo Cavanagh (h.), 6, y Alfonso Pieres (h.), 6. Total: 20. El Faro Brava P. T.: Francisco Mac Loughlin, 4; Agustín Marcos, 5; Bautista Arrastúa, 6, y Guillermo Mac Loughlin (h.), 4. Total: 19.

Francisco Mac Loughlin, 4; Agustín Marcos, 5; Bautista Arrastúa, 6, y Guillermo Mac Loughlin (h.), 4. Total: 19. La Chavita: Juan Gonzalo Urrutibeiti, 1; Gastón Bardengo, 3; Alfredo Bigatti, 9, y Franco Veronessi, 3. Total: 16.

Zona 3

Washington RS: Clara Cassino, 1; Ignacio Acuña, 5; Facundo Sola, 8, y Carlos María Ulloa, 7. Total: 21.

Clara Cassino, 1; Ignacio Acuña, 5; Facundo Sola, 8, y Carlos María Ulloa, 7. Total: 21. Cuatro Vientos: Tomás Ferrari, 3; Lorenzo Chavanne, 4; Santiago Laborde, 6, y Santiago Chavanne, 7. Total: 20.

Tomás Ferrari, 3; Lorenzo Chavanne, 4; Santiago Laborde, 6, y Santiago Chavanne, 7. Total: 20. Trenque Lauquen: Andrés James, 3; Ignacio Arbelbide, 6; Gastón Urturi, 5, y Salvador Jauretche, 5. Total: 19.

Andrés James, 3; Ignacio Arbelbide, 6; Gastón Urturi, 5, y Salvador Jauretche, 5. Total: 19. La Lucila: Pedro F. Courreges, 1; Nicanor Esaín, 3; Alfredo Cappella Barabucci, 8, y Simón Crotto, 4. Total: 16.

Zona 4

La Natividad: Ignacio Velasco Gallo, 4; Ignacio Kennedy, 4; Bartolomé Castagnola (h.), 10, y Santiago Buzzi, 3. Total: 21.

Ignacio Velasco Gallo, 4; Ignacio Kennedy, 4; Bartolomé Castagnola (h.), 10, y Santiago Buzzi, 3. Total: 21. Santa María de Lobos: Gonzalo Di Curcio, 3; Marcos Panelo (h.), 4; Benjamín Panelo, 7, y Mackenzie Weisz, 6. Total: 20.

Gonzalo Di Curcio, 3; Marcos Panelo (h.), 4; Benjamín Panelo, 7, y Mackenzie Weisz, 6. Total: 20. Coronel Suárez: Cristóbal Durrieu, 4; Ramiro Tarayre, 4; Juan E. Harriott, 6, y Santiago Harriott, 5. Total: 19.

Cristóbal Durrieu, 4; Ramiro Tarayre, 4; Juan E. Harriott, 6, y Santiago Harriott, 5. Total: 19. Altamira: Rufino Laulhé, 1; Beltrán Laulhé, 4; Gonzalo Ferrari, 6, y Gastón Laulhé, 5. Total: 16.

