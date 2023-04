Copa República Argentina de polo: el Campeonato Nacional no perdona a los grandes nombres y tres clubes importantes ya están fuera de carrera

escuchar

Todo lo “ordenados” que son los grupos 1 y 4 del Campeonato Nacional Intercircuitos de polo contrasta con el “caos” de resultados que existe en el 2 y el 3. Mientras en las zonas que tuvieron acción el miércoles y el viernes no hubo empates ni equipos que alternaran victorias con derrotas, en las que se desarrollaron el jueves y el sábado pasó de todo: varias igualdades, sorpresas, irregularidad. Y algo curioso en esta disputa de la Copa República Argentina: no está yéndoles bien a varios de los clubes más pesados del país.

No es el caso de Venado Tuerto, decano del polo nacional junto a Hurlingham. Este sábado el equipo santafesino consiguió un 15-10 sobre La Chavita, y mantuvo su invicto tras un empate inaugural. También en el grupo 2, se dio el segundo 11-11 consecutivo de El Faro, que ahora igualó con Pilarchico.

En el 3, por su parte, Cuatro Vientos quedó como el único que ganó sus dos compromisos entre los ocho conjuntos que jugaron el jueves y el sábado, gracias a su 15-14 contra La Lucila. En el otro encuentro de la zona, Washington superó claramente, por 18-13, a Trenque Lauquen, que es uno de los históricos que no están pasándola bien en el predio de Pilar de la Asociación Argentina de Polo (AAP).

Situaciones opuestas: Cuatro Vientos ganó ambos encuentros en esta rueda final, y Trenque Lauquen, un generador de talentos, ya no puede obtener la Copa República. Matias Callejo

Seis de los 16 cuartetos de entre 16 y 23 goles de valorización que están participando en esta rueda final del Campeonato Nacional perdieron sus dos partidos. De ellos, tres representan a clubes importantísimos entre los aproximadamente 300 que reúne la AAP: Coronel Suárez, La Natividad y el mencionado Trenque Lauquen. Es cierto que este torneo se desarrolla por handicap, con ventaja para los más débiles en cada enfrentamiento, pero no deja de llamar la atención que entre los tres poderosos hayan perdido sus seis encuentros globales.

Ninguno de ellos puede ya ser semifinalista por la Copa República. Los clasificados quedarán definidos a principios de semana, como también los que pasarán a las semifinales por los trofeos subsidiarios, la copa Diario LA NACION y la Canadá.

La Natividad sufrió dos goleadas y quedó prematuramente eliminado de la puja por ser campeón; Altamira, en cambio, sorprende positivamente. Matías Callejo - Prensa AAP

Este lunes se resolverán las zonas 1 y 4, con este programa: a las 13, La Quebrada vs. Estancia Grande, el partido que decidirá al ganador del grupo 1, y Altamira vs. Santa María de Lobos, el que determinará al primero del 4, y a las 15, Loma de Zamora vs. Arelauquen (1) y La Natividad vs. Coronel Suárez (4). Y este martes será el turno de las zonas 2 y 3, según estos horarios: a las 13, Pilarchico vs. Venado Tuerto (2) y Cuatro Vientos vs. Washington (3), y a las 15, La Chavita vs. El Faro (2) y Trenque Lauquen vs. La Lucila (4).

Los marcadores de las cuatro fechas

Día 1

#CopaRepArgentina



⚡️Triunfos de La Quebrada Synergy Cloning, Estancia Grande, Altamira y Santa María de Lobos en el inicio de la Rueda Final del Torneo Nacional Intercircuitos con Handicap por la Copa República Argentina 🏆 pic.twitter.com/e6o23PmRjO — Asoc. Arg. de Polo (@asocdepolo) April 12, 2023

Día 2

#CopaRepArgentina



⚡️En la segunda jornada de la Rueda Final del Torneo Nacional Intercircuitos con Handicap por la 🏆 Copa República Argentina, hubo victorias de Pilarchico y Cuatro Vientos y ¡dos empates! 💪



¡Partidos muy parejos en Pilar! pic.twitter.com/WKlB1EcYit — Asoc. Arg. de Polo (@asocdepolo) April 13, 2023

Día 3

#CopaRepArgentina



⚡️La Quebrada, Estancia Grande, Altamira y Santa María de Lobos lograron su segundo triunfo en el torneo💪 pic.twitter.com/fXiXjC1tEX — Asoc. Arg. de Polo (@asocdepolo) April 14, 2023

Día 4

#CopaRepArgentina



⚡️¡Muy parejas las Zonas 2 y 3 de la Rueda Final del Torneo Nacional Intercircuitos con Handicap por la 🏆 Copa República Argentina!



El único que ganó los dos partidos que disputó fue Cuatro Vientos 💪



¡El domingo, jornada de descanso! pic.twitter.com/VNvlB1GOnn — Asoc. Arg. de Polo (@asocdepolo) April 15, 2023

Las posiciones

Grupo 1

1º, La Quebrada , con 4 puntos y +14 en diferencia de goles (34-20)

, con puntos y en diferencia de goles (34-20) 2º, Estancia Grande , con 4 y +2 (29-27)

, con y (29-27) 3º, Arelauquen , con 0 y -7 (24-31)

, con y (24-31) 4º, Loma de Zamora, con 0 y -9 (23-32)

Grupo 2

1º, Venado Tuerto , con 3 y +5 (26-21)

, con y (26-21) 2º, Pilarchico , con 3 puntos y +4 (27-23)

, con puntos y (27-23) 3º, El Faro , con 2 y 0 (22-22)

, con y (22-22) 4º, La Chavita, con 0 y -9 (22-31)

Grupo 3

1º, Cuatro Vientos , con 4 y +4 (27-23)

, con y (27-23) 2º, Washington , con 3 puntos y +5 (30-25)

, con puntos y (30-25) 3º, La Lucila , con 1 y -1 (26-27)

, con y (26-27) 4º, Trenque Lauquen, con 0 y -8 (22-30)

Grupo 4

1º, Altamira , con 4 y +21 (31-10)

, con y (31-10) 2º, Santa María de Lobos , con 4 y +15 (31-16)

, con y (31-16) 3º, Coronel Suárez , con 0 y -15 (14-29)

, con y (14-29) 4º, La Natividad, con 0 y -21 (12-33)

Las formaciones

Zona 1

La Quebrada: Simón Zavaleta, 5; Bautista Beguerie, 6; Felipe Martínez Ferrario, 6, y Alejo Aramburu, 6. Total: 23.

Simón Zavaleta, 5; Bautista Beguerie, 6; Felipe Martínez Ferrario, 6, y Alejo Aramburu, 6. Total: 23. Arelauquen: Juan M. Gramajo, 5; Felipe Bargalló, 4; Javier Guerrero, 5, y Juan José Bouquet, 6. Total: 20.

Juan M. Gramajo, 5; Felipe Bargalló, 4; Javier Guerrero, 5, y Juan José Bouquet, 6. Total: 20. Estancia Grande: Joaquín Venturini, 2; Jerónimo Venturini, 5; Franco Gai (h.), 6, y Facundo Retamar, 6. Total: 19.

Joaquín Venturini, 2; Jerónimo Venturini, 5; Franco Gai (h.), 6, y Facundo Retamar, 6. Total: 19. Loma de Zamora: Jaime Tuyá, 3; Tomás Gómez Naar, 3; Octavio Olmedo, 6, y Bautista Bello, 4. Total: 16.

Zona 2

Pilarchico: Mateo Lafuente, 5; Manuel M. Sundblad, 6; Simón Prado, 6, y Tomás Alberdi, 6. Total: 23.

Mateo Lafuente, 5; Manuel M. Sundblad, 6; Simón Prado, 6, y Tomás Alberdi, 6. Total: 23. Venado Tuerto: Simón Pioltino, 2; Juan Zubiaurre, 6; Guillermo Cavanagh (h.), 6, y Alfonso Pieres (h.), 6. Total: 20.

Simón Pioltino, 2; Juan Zubiaurre, 6; Guillermo Cavanagh (h.), 6, y Alfonso Pieres (h.), 6. Total: 20. El Faro Brava P. T.: Francisco Mac Loughlin, 4; Agustín Marcos, 5; Bautista Arrastúa, 6, y Guillermo Mac Loughlin (h.), 4. Total: 19.

Francisco Mac Loughlin, 4; Agustín Marcos, 5; Bautista Arrastúa, 6, y Guillermo Mac Loughlin (h.), 4. Total: 19. La Chavita: Juan G. Urrutibeheity, 1; Gastón Bardengo, 3; Alfredo Bigatti, 9, y Franco Veronessi, 3. Total: 16.

Manuel Sundblad y Gastón Bardengo, a pleno pechazo para defender las causas de Pilarchico y La Chavita en el Campeonato Nacional Intercircuitos. Matias Callejo

Zona 3

Washington RS: Clara Cassino, 1; Ignacio Acuña, 5; Facundo Sola, 8, y Carlos María Ulloa, 7. Total: 21.

Clara Cassino, 1; Ignacio Acuña, 5; Facundo Sola, 8, y Carlos María Ulloa, 7. Total: 21. Cuatro Vientos: Tomás Ferrari, 3; Lorenzo Chavanne, 4; Santiago Laborde, 6, y Santiago Chavanne, 7. Total: 20.

Tomás Ferrari, 3; Lorenzo Chavanne, 4; Santiago Laborde, 6, y Santiago Chavanne, 7. Total: 20. Trenque Lauquen: Andrés James, 3; Ignacio Arbelbide, 6; Gastón Urturi, 5, y Salvador Jauretche, 5. Total: 19.

Andrés James, 3; Ignacio Arbelbide, 6; Gastón Urturi, 5, y Salvador Jauretche, 5. Total: 19. La Lucila: Pedro F. Courreges, 1; Nicanor Esaín, 3; Alfredo Cappella Barabucci, 8, y Simón Crotto, 4. Total: 16.

Facundo Sola, el capitán de Washington, es uno de los polistas de Triple Corona que están disputando la Copa República Argentina. Matias Callejo

Zona 4

La Natividad: Ignacio Velasco Gallo, 4; Ignacio Kennedy, 4; Bartolomé Castagnola (h.), 10, y Santiago Buzzi, 3. Total: 21.

Ignacio Velasco Gallo, 4; Ignacio Kennedy, 4; Bartolomé Castagnola (h.), 10, y Santiago Buzzi, 3. Total: 21. Santa María de Lobos: Gonzalo Di Curcio, 3; Marcos Panelo (h.), 4; Benjamín Panelo, 7, y Mackenzie Weisz, 6. Total: 20.

Gonzalo Di Curcio, 3; Marcos Panelo (h.), 4; Benjamín Panelo, 7, y Mackenzie Weisz, 6. Total: 20. Coronel Suárez: Cristóbal Durrieu, 4; Ramiro Tarayre, 4; Juan E. Harriott, 6, y Santiago Harriott, 5. Total: 19.

Cristóbal Durrieu, 4; Ramiro Tarayre, 4; Juan E. Harriott, 6, y Santiago Harriott, 5. Total: 19. Altamira: Rufino Laulhé, 1; Beltrán Laulhé, 4; Gonzalo Ferrari, 6, y Gastón Laulhé, 5. Total: 16.

LA NACION