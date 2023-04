Adolfito Cambiaso, el hombre de los festejos de cumpleaños más curiosos: ahora le tocó enfrentando nada menos que a su hijo en el US Open

escuchar

Hace unos meses, concretamente el viernes 2 de diciembre, se emocionaron juntos en un inolvidable abrazo en el medio de la cancha 1 de Palermo. Acababan de conseguir lo que unos años atrás parecía imposible: ganar, juntos, el campeonato de polo más importante del mundo. Si ya sonaba a utopía imaginarlos en un mismo equipo de La Dolfina por una cuestión generacional, verlos en el podio levantando la copa más preciado se asemejaba a una postal más idealista que real. Pero lo hicieron: Adolfito y Poroto Cambiaso fueron campeones del Argentino Abierto. Con 47 y 17 años, respectivamente. De película.

Siguieron los festejos, pasaron las fiestas y, como en las últimas temporadas, encararon hacia los Estados Unidos, para participar en la Triple Corona americana, en Palm Beach. Aunque en equipos separados. Adolfito, en Valiente, con el regreso del patrón Bob Jornayvaz, alguien muy importante en los últimos años de su carrera. Y Poroto, en Scone, junto con otro de los dueños de equipo muy vinculados con los Cambiaso: el australiano David Paradice. Una formación que, además, incluye a un amigo y compañero de ambos en La Dolfina: David Stirling.

Duelo de los Cambiaso: Adolfito maniobra ante Poroto. Festejó el padre en el día de su cumpleaños 48 Gentileza @agusfondapl

Lo cierto fue que continuaron las buenas ondas en las afueras de Miami. Valiente se adjudicó el primero de los torneos, la CV Whitney Cup, venciendo a Pilot (con Facundo Pieres, Matías Torres Zavaleta y Matías González) en la final por 10-9. Y Scone conquistó el siguiente certamen: la USPA Gold Cup, también con victoria sobre Pilot en la definición (8-6). Con un detalle: Poroto estuvo acompañado por Tomás Panelo, reemplazante de Pelón Stirling, afectado por una lesión. ¿Cómo anduvo Panelo? Fue elegido MVP de la final. Además, ya había funcionado con Poroto Cambiaso en 2021, cuando jugaron por La Dolfina Brava. A nadie le escapó el hecho de que el hijo de Adolfito ya había tomado vuelo propio. Ganar sin la presencia del padre es todo un signo de su evolución, de su acelerada madurez.

¿Qué podía faltarle a la temporada de los Cambiaso en Palm Beach? El destino se empecina en ofrecerles un capítulo nuevo a cada instante. El circuito de hasta 22 goles de Estados Unidos tiene en el US Open a su competencia más trascendente. Es la que se está desarrollando ahora, con 13 alineaciones, y tanto Valiente como Scone, los campeones de los torneos previos, avanzaron a los cuartos de final. Si alguna mente creativa soñó con un match decisivo entre padre e hijo, el deseo quedó trunco. Pero a cambio ofreció algo más curioso. Porque los Cambiaso tuvieron que enfrentarse por los cuartos de final en un día muy especial: nada menos que durante el cumpleaños 48 de Adolfito . ¡De no creer!

“Muchas veces festejé los cumpleaños en Estados Unidos, jugando el US Open. Es más, recuerdo que me ha tocado brindar arriba de un avión, volando de regreso a la Argentina”, nos comentó en una oportunidad el 18 veces ganador del Abierto de Palermo y para muchos, el mejor polista de la historia. Lo que no imaginaba era tener que estar justo este sábado en una cancha jugando contra su propio hijo y frente a un amigo de fierro como Stirling.

Poroto Cambiaso y el mensaje para su padre Instagram

No era una jornada más, al menos para el cumpleañero. Que se despertó con sensaciones encontradas. Le pasó en las instancias decisivas del último Abierto de Palermo: estaba muy pendiente de lo que hiciera Poroto y no lo disfrutó como otras veces. Como que su cabeza se desdoblaba y perdía concentración en lo que debía ejecutar. “Jugar hoy contra Poroto... Tengo sensaciones incómodas, pero es lo que toca” , describió Adolfito. Que mientras pensaba en el partido que se le venía, le respondió a un amigo que lo consultaba por WhtasApp si Poroto se sentía igual de extraño que él. “Poroto está durmiendo todavía...”.

Poroto Cambiaso rumbo al gol para Scone, llevando la bocha de aire, un clásico en su repertorio Gentileza @agusfondapl

Otra generación, sin dudas. A veces, el hijo del crack (también crack) se duerme en el auto mientras la familia viaja a Palermo o a Pilar para un partido de la Triple Corona argentina. El chico es así: muy tranquilo. Manso. Lo desmuestra también la cancha. Aunque si bien estaba descansando mientras Adolfito tomaba unos mates, Poroto ya le había dedicado un mensaje en Instagram, con una foto de ambos en la cancha 1 de Palermo antes de la final 2022 con La Natividad (que ganaron 13-9): “Feliz cumple pa! Te quiero mucho”.

El partido fue muy disputado, parejo, más allá de que Valiente haya sacado una ventaja de 3-1 en el primer chukker. Incluso, estuvo 4-1 en el arranque del segundo. Pero una ráfaga de 2m30s de Poroto, en la que convirtió tres goles de jugada, puso el 4-4. Y a trabajar el partido.

El gol de Adolfito que selló el resultado

US Polo Association, el partido Scone vs. Valiente

Adolfito y Poroto estuvieron juntos en muchos pasajes del partido, marcándose mutuamente. El padre, haciendo más pausas, aprovechando alguna cortina que le hacían Lucas Criado (h.) –marcó siete goles–o Mariano Peke González, sus dos jóvenes y activos compañeros, para parar y arrancar en sentido contrario, dando una vuelta más amplia. El hijo (fue el otro goleador, con 7 tantos), a puro vértigo, con un dominio de bocha total y capacidad de desequilibrio de sus caballos. Capitalizando los espacios que le abría Cody Ellis y empujado desde el fondo por Pelón Stirling, que se bancó el partido a pesar de que otorgó el handicap de no haber disputado muchos partidos en la temporada.

Sin concesiones: así fue el choque por los cuartos de final del US Open entre los Cambiaso Gentileza @agusfondapl

La sonrisa final quedó para el del cumple: Valiente ganó 11-9 y pasó a las semifinales. Adolfito convirtió dos goles, uno de ellos, el del 10-7 al final del quinto, superando en la carrera a Poroto. Siendo el Cambiaso de siempre y más allá de esas sensaciones extrañas que no lo abandonaron.

La síntesis del encuentro

Valiente: Bob Jornayvaz, 0; Mariano Peke González, 6; Lucas Criado (h.), 6, y Adolfo Cambiaso (h.), 10. Total, 22.

Scone: David Paradice, 0; Cody Ellis, 4; Adolfo Cambiaso (n.), 9, y David Stirling (h.), 9. Total, 22.

Progresión: Valiente, 3-1, 4-4, 6-5, 7-7, 10-7 y 11-9.

Los tantos para Valiente: González, 2; Criado (h.), 7 (4 penales), y Cambiaso (h.), 2.

Los tantos para Scone: Ellis, 1; Cambiaso (n.), 7, y Stirling (h.), 1.

Entre los Pieres, Facundo

Previamente, en otro de los cuartos de final del US Open, se dio otro cruce familiar, en este caso, de los hermanos Pieres. Pilot, finalista de la CV Whitney Cup y de la USPA Gold Cup, quiere llegar a una nueva definición y sobre todo, ganar uno de los títulos de la temporada. Este sábado accedió a las semifinales, conducido por Facundo Pieres, autor de siete tantos: derrotó por 13-8 a Dazos, conjunto que contó con la presencia de Nicolás Pieres.

Pilot: Curis Pilot, 0; Matías González, 4; Matías Torres Zavaleta, 8, y Facundo Pieres, 10. Total, 22.

Dazos: David Farache, 0; Dylan Rossiter, 6; Santiago Torres, 6, y Nicolás Pieres, 9. Total, 21.

Este domingo se completarán los cuartos de final, con los encuentros entre MAG (Santiago Toccalino y Kristos Magrini) y La Fe (Francisco Elizalde y Lucas Díaz Alberdi), en el primer turno, y de Park Place (Juan Britos e Hilario Ulloa) con la Elina (Jared Zenni y Jeff Hall).

Las semifinales del US Open están programadas para el miércoles 19, mientras que la final se disputará el domingo 23.