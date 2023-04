Copa República Argentina de polo: los vecinos Pilarchico y Cuatro Vientos definirán un finalista del Campeonato Nacional

escuchar

El Campeonato Nacional Intercircuitos es el certamen más federal del polo argentino. Nació, de hecho, en 1929 como una competencia destinada a fomentar el polo en todo el país, al que divide en subcircuitos y circuitos para que los equipos vayan superando etapas hasta llegar a la rueda final en Buenos Aires. Y Buenos Aires, que no dejó de ser el centro del polo nacional pese al crecimiento deportivo del interior, está muy bien representada en 2023.

Las zonas 2 y 3, las más parejas de esta disputa de la Copa República Argentina, fueron ganadas por dos clubes no sólo de Buenos Aires, sino vecinos en General Rodríguez: Pilarchico y Cuatro Vientos. Y por ser primeros en sus respectivos grupos, se enfrentarán este jueves a las 15 en la segunda semifinal, también en el predio de Pilar de la Asociación Argentina de Polo.

Simón Prado, delantero de un Pilarchico, que debió extremarse para ganarle a Venado Tuerto y obtener la zona 2. Matias Callejo

Este martes, Pilarchico debió esforzarse al extremo para derrotar a un peso pesado histórico del polo, el santafesino Venado Tuerto, que también estaba invicto. El triunfo del conjunto celeste, por 14-13, se dio a pesar de la ventaja de un gol que otorgó por la diferencia de handicaps (23 tantos contra 22) a un adversario que, segundo en la zona, pasó a una semifinal por el trofeo subsidiario LA NACION. En el mismo grupo, el 2, La Chavita superó a El Faro por 11-6 y consiguió un lugar en las semifinales por la copa Canadá.

Lo de Cuatro Vientos fue apenas más holgado que lo de su próximo oponente. El club de la familia Tanoira, que está representado por Santiago Chavanne y su hijo Lorenzo, ex campeones de la Copa República, consiguió un 12-10 sobre Washington, también cediendo un gol al inicio del partido. Se impuso así en la zona 3, que se completó con La Lucila 15 vs. Trenque Lauquen 7. La Lucila disputará la copa LA NACION, y Washington, la Canadá, también este jueves en el predio Alfredo Lalor.

Chavanne es el líder de Cuatro Vientos, uno de los cuatro invictos, sobre 16 cuartetos, que quedan en el Campeonato Nacional al cabo de tres fechas completas. Matias Callejo

En la otra semifinal habrá un club de Buenos Aires, pero de contexto bien rural, y uno del interior profundo. Santa María de Lobos, que este lunes se había adjudicado el grupo 4, está a 100 kilómetros de la capital federal, y suele competir en los torneos metropolitanos. Estancia Grande, que quedó al tope de la zona 3, está a 28 kilómetros de la capital de San Luis y es una entidad relativamente nueva, nacida al polo grande en 2011.

El programa del superjueves constará de seis encuentros, con estos horarios: a las 11, Loma de Zamora (grupo 1) vs. La Natividad (4) y La Chavita (2) vs. Washington (3), semifinales por la copa subsidiaria Canadá; a las 13, Venado Tuerto (2) vs. La Lucila (3), semifinal por la copa LA NACION, y Estancia Grande (1) vs. Santa María de Lobos (4), por la República Argentina, y a las 15, La Quebrada (1) vs. Altamira (4), por el trofeo LA NACION, y Pilarchico (2) vs. Cuatro Vientos (3), por el República.

Los marcadores de las seis fechas

Día 1

#CopaRepArgentina



⚡️Triunfos de La Quebrada Synergy Cloning, Estancia Grande, Altamira y Santa María de Lobos en el inicio de la Rueda Final del Torneo Nacional Intercircuitos con Handicap por la Copa República Argentina 🏆 pic.twitter.com/e6o23PmRjO — Asoc. Arg. de Polo (@asocdepolo) April 12, 2023

Día 2

#CopaRepArgentina



⚡️En la segunda jornada de la Rueda Final del Torneo Nacional Intercircuitos con Handicap por la 🏆 Copa República Argentina, hubo victorias de Pilarchico y Cuatro Vientos y ¡dos empates! 💪



¡Partidos muy parejos en Pilar! pic.twitter.com/WKlB1EcYit — Asoc. Arg. de Polo (@asocdepolo) April 13, 2023

Día 3

#CopaRepArgentina



⚡️La Quebrada, Estancia Grande, Altamira y Santa María de Lobos lograron su segundo triunfo en el torneo💪 pic.twitter.com/fXiXjC1tEX — Asoc. Arg. de Polo (@asocdepolo) April 14, 2023

Día 4

#CopaRepArgentina



⚡️¡Muy parejas las Zonas 2 y 3 de la Rueda Final del Torneo Nacional Intercircuitos con Handicap por la 🏆 Copa República Argentina!



El único que ganó los dos partidos que disputó fue Cuatro Vientos 💪



¡El domingo, jornada de descanso! pic.twitter.com/VNvlB1GOnn — Asoc. Arg. de Polo (@asocdepolo) April 15, 2023

Día 5

#CopaRepArgentina



⚡️Estancia Grande y Santa María de Lobos son los primeros semifinalistas de la Rueda Final del Torneo Nacional Intercircuitos con Handicap por la 🏆 Copa República Argentina !



¡Mañana en Pilar 📌se definen los dos restantes! pic.twitter.com/jPxxlCDrH8 — Asoc. Arg. de Polo (@asocdepolo) April 17, 2023

Día 6

#CopaRepArgentina



⚡️En la última jornada de clasificación, Pilarchico y Cuatro Vientos lograron el pase a las semifinales de la Rueda Final del Torneo Nacional Intercircuitos con Handicap por la 🏆 Copa República Argentina !



¡El jueves en Pilar 📌se definirán los finalistas! pic.twitter.com/m3XFeoBHny — Asoc. Arg. de Polo (@asocdepolo) April 18, 2023

Las posiciones finales de los grupos

polo Campeonato Nacional Intercircuitos Copa República Argentina

Las formaciones titulares

Zona 1

La Quebrada: Simón Zavaleta, 5; Bautista Beguerie, 6; Felipe Martínez Ferrario, 6, y Alejo Aramburu, 6. Total: 23.

Simón Zavaleta, 5; Bautista Beguerie, 6; Felipe Martínez Ferrario, 6, y Alejo Aramburu, 6. Total: 23. Arelauquen: Juan M. Gramajo, 5; Felipe Bargalló, 4; Javier Guerrero, 5, y Juan José Bouquet, 6. Total: 20.

Juan M. Gramajo, 5; Felipe Bargalló, 4; Javier Guerrero, 5, y Juan José Bouquet, 6. Total: 20. Estancia Grande: Joaquín Venturini, 2; Jerónimo Venturini, 5; Franco Gai (h.), 6, y Facundo Retamar, 6. Total: 19.

Joaquín Venturini, 2; Jerónimo Venturini, 5; Franco Gai (h.), 6, y Facundo Retamar, 6. Total: 19. Loma de Zamora: Jaime Tuyá, 3; Tomás Gómez Naar, 3; Octavio Olmedo, 6, y Bautista Bello, 4. Total: 16.

Zona 2

Pilarchico: Mateo Lafuente, 5; Manuel M. Sundblad, 6; Simón Prado, 6, y Tomás Alberdi, 6. Total: 23.

Mateo Lafuente, 5; Manuel M. Sundblad, 6; Simón Prado, 6, y Tomás Alberdi, 6. Total: 23. Venado Tuerto: Simón Pioltino, 2; Juan Zubiaurre, 6; Guillermo Cavanagh (h.), 6, y Alfonso Pieres (h.), 6. Total: 20.

Simón Pioltino, 2; Juan Zubiaurre, 6; Guillermo Cavanagh (h.), 6, y Alfonso Pieres (h.), 6. Total: 20. El Faro Brava P. T.: Francisco Mac Loughlin, 4; Agustín Marcos, 5; Bautista Arrastúa, 6, y Guillermo Mac Loughlin (h.), 4. Total: 19.

Francisco Mac Loughlin, 4; Agustín Marcos, 5; Bautista Arrastúa, 6, y Guillermo Mac Loughlin (h.), 4. Total: 19. La Chavita: Juan G. Urrutibeheity, 1; Gastón Bardengo, 3; Alfredo Bigatti, 9, y Franco Veronessi, 3. Total: 16.

Zona 3

Washington RS: Clara Cassino, 1; Ignacio Acuña, 5; Facundo Sola, 8, y Carlos María Ulloa, 7. Total: 21.

Clara Cassino, 1; Ignacio Acuña, 5; Facundo Sola, 8, y Carlos María Ulloa, 7. Total: 21. Cuatro Vientos: Tomás Ferrari, 3; Lorenzo Chavanne, 4; Santiago Laborde, 6, y Santiago Chavanne, 7. Total: 20.

Tomás Ferrari, 3; Lorenzo Chavanne, 4; Santiago Laborde, 6, y Santiago Chavanne, 7. Total: 20. Trenque Lauquen: Andrés James, 3; Ignacio Arbelbide, 6; Gastón Urturi, 5, y Salvador Jauretche, 5. Total: 19.

Andrés James, 3; Ignacio Arbelbide, 6; Gastón Urturi, 5, y Salvador Jauretche, 5. Total: 19. La Lucila: Pedro F. Courreges, 1; Nicanor Esaín, 3; Alfredo Cappella Barabucci, 8, y Simón Crotto, 4. Total: 16.

Zona 4

La Natividad: Ignacio Velasco Gallo, 4; Ignacio Kennedy, 4; Bartolomé Castagnola (h.), 10, y Santiago Buzzi, 3. Total: 21.

Ignacio Velasco Gallo, 4; Ignacio Kennedy, 4; Bartolomé Castagnola (h.), 10, y Santiago Buzzi, 3. Total: 21. Santa María de Lobos: Gonzalo Di Curcio, 3; Marcos Panelo (h.), 4; Benjamín Panelo, 7, y Mackenzie Weisz, 6. Total: 20.

Gonzalo Di Curcio, 3; Marcos Panelo (h.), 4; Benjamín Panelo, 7, y Mackenzie Weisz, 6. Total: 20. Coronel Suárez: Cristóbal Durrieu, 4; Ramiro Tarayre, 4; Juan E. Harriott, 6, y Santiago Harriott, 5. Total: 19.

Cristóbal Durrieu, 4; Ramiro Tarayre, 4; Juan E. Harriott, 6, y Santiago Harriott, 5. Total: 19. Altamira: Rufino Laulhé, 1; Beltrán Laulhé, 4; Gonzalo Ferrari, 6, y Gastón Laulhé, 5. Total: 16.

