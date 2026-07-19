Corazón de campeón: Gastón Polo le ganó a los dos grandes candidatos y festejó la Copa de Oro británica de polo

Siempre habrá festejos argentinos en cualquier rincón del planeta polo. En un día muy especial para el deporte de nuestro país, pero del otro lado del Atlántico, tres polistas de nuestro país festejaron en uno de los torneos más importantes de Europa: el British Open por la Copa de Oro, cuya definición se realizó en Cowdray Park. Cruz Heguy, figura del partido, Beltrán Laulhé y Gonzalo Ferrari (reemplazante en todo el torneo del uruguayo David Stirling, lesionado), junto con el patrón chileno Jean Paul Luksic, festejaron la victoria de Gastón Polo sobre Dubai por 9-8.

Gastón Polo ya venía de eliminar por 12-11 en las semifinales a La Hechicera, el conjunto que contó con la participación de la mejor dupla del año, Camilo Castagnola y Lorenzo Chavanne, campeones en Estados Unidos y de la Queen’s Cup, el otro certamen relevante de la temporada británica. Y, envalentonado, también derrotó a la otra formación candidata, Dubai, que tenía nada menos que a Bartolomé Castagnola (h.) y a Antonio Heguy en su alineación, más Santos Merlos. Una actuación formidable del flamante cammpeón.

Los campeones de la Copa de Oro: Cruz Heguy, Beltrán Lauhlé, Jean Paul Luksic y Gonzalo Ferrari @pololineOK

Que pone, indirectamente, a Chile otra vez en la cumbre del polo inglés. Como en ocasiones anteriores y a partir de la irrupción de Gabriel Donoso, quien falleció en 2006 a causa de un accidente mientras jugaba una práctica en el club Centauros. Gracias a las puertas que él mismo abrió con su bonhomía, pulcra equitación y cualidades de sobresaliente estratega, el polo trasandino llegó al suelo inglés. Pasaron destacados profesionales (Jaime García Huidobro, José Donoso), surgieron nuevos talentos (Felipe Vercellino, León Donoso) y ahora es el tiempo de un amateur, un patrón: el empresario Jean Paul Luksic.

Dueño de Gastón Polo, Luksic es gran impulsor de la actividad en su país, y establecido hace tiempo en la temporada británica, se rodeó de notables jugadores, un jerarquizado staff técnico y acaba de ganar por primera vez el Abierto de Inglaterra, por la Copa de Oro, el certamen más importante del circuito europeo. “¡Esto es increíble. Realmente soy un afortunado!”, comentó Luksic apenas se bajó del caballo y luego de abrazarse con sus compañeros, sus familiares, el coach y gente de la organización.

Bartolomé Castagnola (h.), el líder de Dubai, que fue subcampeón @Cowdraypolo

En un partido de desenlace dramático, desarrollado en el Cowdray Park Polo Club, ubicado en Midhurst, a una hora y media de Londres, Gastón Polo derrotó a Dubai, seis veces ganador de este torneo y se coronó de gloria. La foto con la copa en alto y la sonrisa ancha y franca de Jean Paul, Cruz Heguy, Beltrán Laulhé y Gonzalo Ferrari es una síntesis de la felicidad del grupo. “La verdad, conformamos un gran equipo –continuó Luksic–. E hicimos un gran partido. Quiero agradecerles a todos mis compañeros y también a Pelón Stirling, que no pudo jugar, y al Ruso (Eduardo) Heguy, el coach. Sin él hubiese resultado imposible armar un equipo como este para la temporada británica”, redondeó.

A pesar del apretado marcador y de la zozobra del final, Gastón Polo se impuso con justicia. Arrancó mejor, más despierto, más ágil, más resolutivo y, en cierta manera, fue llevando de las riendas el desarrollo, y sin correr demasiado riesgo. Aguantó las arremetidas de Dubai, siempre conducido por Bartolomé Castganola (h.); defendió con firmeza y pocos fauls y, salvo en el segundo chukker, nunca fue superado en el juego. Cruz Heguy, el jugador más valioso del encuentro, manejó la salida y organizó los ataques; según las circunstancias del partido, y de acuerdo con las marcas del adversario, combinaba con Beltrán Laulhé o con Gonzalo Ferrari, mientras que Luksic, aguardaba por alguna bocha arriba, como aquella que le sirvió Cruz, en la zona de las 40 yardas, para anotar un gol tras un toque corto y certero.

Cruz Heguy fue el MVP de la final, el jugador que manejó los tiempos de Gastón Polo @PrensaPolo

“No lo puedo creer –confesó el back del nuevo campeón–. Esto es un sueño hecho realidad. Nos planteamos hacer un polo abierto y rápido, con dinámica, y creo que lo hicimos”, explicó el hijo de Eduardo, vencedor por primera vez en la Copa de Oro. Quien tuvo enfrente nada menos que a su primo Antonio, socio de aventuras en la Triple Corona de la Argentina, junto a los Pieres en Ellerstina-Indios Chapaleufú. Tanto Cruz, como Antonio, cumplieron buenas actuaciones. Antonio, hijo de Pepe Heguy, acabó siendo el goleador de su cuarteto, al marcar dos goles de campo y dos de penal. Y esta vez, la fortuna le sonrió a Cruz, máximo artillero del certamen con 42 tantos. “Es un profesional ciento por ciento, se prepara, se entrena, trabaja mucho”, sintetizó Eduardo, su padre.

Dubai, anduvo más disperso. Dependió mucho de su principal figura: Barto Castagnola (autor de tres goles, uno de ellos de penal). El organizador del equipo de origen árabe se encargaba de hacer las salidas y de hilvanar el juego, secundado eficientemente por Santos Merlos. Este último solía relevarlo, para que Barto se desprendiera y buscara el gol en ofensiva, asociado a Antonio y su alto poder de gol. Tariq Albwardy, con sus prestaciones y marca, colaboraba en la apertura de espacios, tarea poco sencilla ante un adversario bien estructurado.

El festejo de Gastón Polo

Esa dispersión de Dubai contrastó con la mayor armonía de Gastón Polo. No obstante, Dubai siempre se mantuvo a tiro de la igualdad. Y pudo conseguirlo en el vertiginoso sexto y último período, donde el gol rondaba en cada avance, de uno y otro equipo. Ese lapso electrizante, volvió a atrapar a la enorme concurrencia, que, tras un comienzo de alto nivel, con polo fluido y pocas infracciones, se distrajo un poco al atravesar el partido un lapso –a la vuelta del descanso largo–, algo tedioso, cortado y de ritmo lento.

Gastón Polo es el nuevo campeón del Abierto Británico por la Copa de Oro. Un equipo chileno, con sangre argentina, se metió en la historia. Gracias a las puertas abiertas por Gabriel Donoso.

Gol y festejos

La síntesis de la final

Gastón: Jean Paul Luksic, 0; Gonzalo Ferrari, 8; Beltrán Laulhé, 7, y Cruz Heguy, 7. Total: 22.

Dubai: Tariq Albwardy, 0; Antonio Heguy, 7; Bartolomé Castagnola (h.), 9, y Santos Merlos, 6. Total: 22.

Progresión: Gastón: 2-0, 3-2, 5-4, 7-6, 8-7 y 9-8.

Goleadores de Gastón: Luksic, 1; Ferrari, 2; Laulhé, 3, y C. Heguy, 3.

De Dubai: A. Heguy, 4 (2 de penal); Castagnola, 3 (1 de penal), y Merlos, 1.

Mejor jugador de la final: Cruz Heguy.

Jueces: Jason Dixon y Henry Fisher

Arbitro: Tim Brown.

Cancha: Cowdray Park Polo Club.