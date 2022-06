Daniel Scioli es el reemplazante de Matías Kulfas en el Ministerio de Desarrollo Productivo

El embajador en Brasil, Daniel Scioli, asumirá al frente del Ministerio de Desarrollo Productivo, en reemplazo de Matías Kulfas. La noticia fue comunicada esta noche por la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, en el final de un día agitado.

En el entorno de Scioli admitieron la sorpresa por la designación porque el Presidente recién se comunicó con él entrada la tarde y hasta ahí no había más que rumores. Si bien desde la Casa de Gobierno aclararon que primero debe terminar de “resolver temas pendientes” en Brasil, cerca del nuevo funcionario confirmaron que aceptará el ofrecimiento. “Solo pidió unos días para ordenar sus cosas”, confiaron.

Su jura al cargo se concretará luego del viaje del presidente a la Cumbre de las Américas, que se realizará esta semana en Los Ángeles, Estados Unidos.

Exvicepresidente, exgobernador de la provincia de Buenos Aires y excandidato a presidente, Scioli cumple funciones como embajador en Brasil desde la llegada de Fernández al poder, en diciembre de 2019.

El hasta ahora embajador en Brasil tiene buena relación tanto con Cristina Kirchner como con el presidente Fernández, a quien visitó recientemente en la quinta de Olivos. Esa fue una de las razones por las que su nombró sonó rápidamente tras la salida de Kulfas. Es un manera de evitar más problemas después del escándalo que terminó con la salida del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Ayer, Scioli estuvo sentado en una de las primeras filas del acto por los 100 años de YPF, en Tecnópolis, junto a Julio Vitobello, secretario General de la Presidencia y hombre de estricta confianza de Fernández. Hasta ahí nada hacía suponer lo que ocurriría en solo 24 horas.

La rápida secuencia se inició con el discurso de la vicepresidenta Cristina Kirchner ayer en el acto de Tecnópolis, donde además de criticar a Alberto Fernández sugirió un trato muy lábil hacia la empresa Techint en la licitación para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

Primero en declaraciones radiales, y después en un off que desde le atribuyen a su ministerio, Kulfas planteó que el kirchnerismo había direccionado la obra a favor de Techint y que ese era el problema de la demora. Desde la Secretaría de Energía se denunció ese mensaje en off the record y fue avalado por un mensaje de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en su cuenta de Twitter, al que poco después se sumó el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández. Minutos después se supo que el mandatario le había pedido la renuncia a Kulfas, hombre de su confianza y quien lo acompaña desde tiempos del Grupo Callao.

Scioli tiene 65 años, es padre de dos hijas, y previo a su llegada a la política se desempeñó como motonauta. Entre 2003 y 2007 fue vicepresidente durante la gestión de Néstor Kirchner y entre ese año y 2015 gobernó el territorio bonaerense. Ese año fue el candidato del justicialismo para presidente de la Nación, con Carlos Zannini como compañero de fórmula, con la que perdieron en el ballotage frente a Mauricio Macri.