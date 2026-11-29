El Campeonato Argentino Abierto de polo está ante la una situación nada frecuente. Conformada para el próximo fin de semana la definición de la zona A, y virtual semifinal, entre La Natividad-La Dolfina y La Hache, este domingo el grupo B puede tener determinado su ganador, y segundo finalista, con una fecha de anticipación. Eso ocurrirá si da una combinación de resultados que no solamente no es descabellada: es la más factible.

El equipo que tiene esa posibilidad de clasificarse finalista con antelación es La Zeta-Kazak, que llega invicto y luego de triunfos sobre los dos favoritos de la zona, Las Monjitas y Ellerstina-Indios Chapaleufú. Consiguió esta última victoria con una remontada y un gol de oro de Lorenzo Chavanne en un partido que fue tempranero en el fixture para evitar suspicacias en el desenlace del grupo, en el que, caso contrario, podía haber una definición entre hermanos Pieres. Gonzalo Pieres (h.) fue el vocero del malestar en Ellerstina. “Hicieron un cambio de partidos en nuestra zona para evitar un posible arreglo; es lo que dan a entender. Y eso nos molesta. Nos sentimos juzgados y maltratados”, se quejó la semana pasada ante el medio Click Polo.

"Nos sentimos juzgados y maltratados", dijo Gonzalo Pieres (h.; derecha) después de que la Asociación pusiera a La Zeta-Kakaz como rival de Ellerstina-Indios Chapaleufú en su estreno en Palermo y de que su equipo perdiera; se cuestiona el armado del fixture. MATIAS CALLEJO

Pocos días después, Benjamín Araya, el presidente de la Asociación Argentina de Polo (AAP), emitió una respuesta. “La medida de cambiar el fixture de la zona B no se hizo en contra de nadie, de ningún equipo ni de ninguna familia. Y que se lo hayan tomado como algo personal me da lástima. Fue una decisión poco simpática, es verdad, pero tomada con la mejor intención, la de aportar transparencia al Abierto. Por otro lado, queríamos evitarles a estos equipos quedar pegados en una situación incómoda”, dijo para LA NACION.

"Queríamos evitarles a estos equipos quedar pegados en una situación incómoda", fundamentó Benjamín Araya, el presidente de la Asociación, la confección de la agenda de la zona B; su idea fue que no se enfrentaran los equipos de los Pieres cuando uno, estando ya eliminado de la carrera por ser finalista, pudiera favorecer al otro en el enfrentamiento entre sí. Santiago Filipuzzi

La previsión reavivó la discusión de cada sobre el armado del programa de Palermo, al punto de que es esperable que haya cambios a futuro. De hecho, este domingo puede suceder la mencionada rareza: que ya haya un finalista cuando a una zona le quedará aún una fecha por desarrollar. Eso ocurrirá si, a partir de las 14, La Zeta-Kazak consiguiere sobre La Aguada en la cancha 2 la tercera victoria en tres presentaciones y a continuación, desde las 16.30 y en la 1, Ellerstina-Indios Chapaleufú venciere a Híper Polo. En ese caso, el equipo conformado por Guillermo Caset, Beltrán Laulhé, Chavanne y Nicolás Pieres accederá a la final del Argentino.

Como cuando hay igualdad en puntos el reglamento del torneo desempata con los tanteadores de los partidos jugados entre sí por los equipos empatados, si se dan este domingo los resultados mencionados La Zeta-Kazak quedará con 3 victorias y 0 derrotas y, aunque en la última fecha, el domingo 6, pierda ante Híper Polo, ninguno de sus perseguidores podrá alcanzarlo. Ellerstina-Indios Chapaleufú puede a lo sumo terminar con 3 triunfos, pero perdería el desempate porque cayó en su debut frente a La Zeta-Kazak, por 17-16. Las Monjitas y La Aguada ya apilan dos caídas cada uno y quedarían fuera de rango si el puntero de la zona ganare este domingo. En la misma condición quedaría Híper Polo si perdiere contra Ellerstina-Indios Chapaleufú, pero si se impusiere a los Pieres, será el único retador de La Zeta-Kazak, con el que se cruzará en la última fecha.

Nicolás Pieres y Cruz Heguy, en aquel partidazo que desató el debate público; ahora, La Zeta-Kazak puede dejar sin suspenso a la última jornada del grupo B, por ser ya finalista de antemano. MATIAS CALLEJO

Hay una posibilidad que echaría por la borda todas esas especulaciones: que La Aguada diera el golpe este fin de semana venciendo a La Zeta Kazak. Eso redibujaría el mapa del grupo y abriría posibilidades a todos. Su resultado demoraría la resolución de la zona B hasta el domingo 6.

“No recuerdo que haya pasado esto”, comentó Javier Tanoira, ex polista de la Triple Corona, para LA NACION. “Es el resultado de varias cosas que están muy mal en la base del sistema; es más profundo. Se pudo evitarlo cambiando un par de cosas clave: primero, el Abierto de diez equipos, y segundo, el sistema de ingreso a Palermo”, observó.

Eduardo Novillo Astrada (h.) fue el presidente de la AAP desde 2017 hasta 2021, y tiene su visón al respecto. “Creo que esto pasa porque se dieron resultados de los que nadie pensó que se darían. Y está bueno que pasen estas cosas, que haya nuevos jugadores y nuevos resultados. La Zeta-Kazak entra por tercer año desde la clasificación, y que esté llegando a la final habla de un proceso, de seguir con un equipo, del crecimiento de los chicos. Me parece sano y bueno que pasen estas cosas, porque al haber más equipos, los jugadores que están desde hace muchos años no se perpetúan en el Abierto y los chicos nuevos tienen oportunidades de ganarles en la cancha”, analizó el ex campeón por La Aguada.

Eduardo Novillo Astrada (h.) está en favor de que haya diez equipos en el Abierto de Palermo porque eso da más oportunidades a los más jóvenes. Archivo

Hay, en cambio, quien no se involucra en la cuestión. Benjamín Panelo, autor de 11 goles en el 20-13 de La Hache sobre La Ensenada este sábado, estará en la definición esperada del grupo A, contra La Natividad-La Dolfina. Consultado sobre esta la chance de que la zona B quede resuelta una fecha antes, se limitó a decir: “Nosotros no miramos al costado; miramos el caminito nuestro, que ya demasiado nos cuesta. Pero creo que cada equipo va ganando su lugar. Hay cosas que pueden estar bien o estar mal; no lo sé, no es de mi incumbencia. Pero epsero que el nuestro partido sea un gran partido, lindo para el espectáculo, y que se nos dé”.

La Natividad-La Dolfina siguió con su paso arrasador en el 21-10 a La Irenita y muestra suficientes argumentos como para arribar a su sexta final consecutiva en Triple Corona. De darse la clasificación anticipada para La Zeta-Kazak, este podrá permitirse dar descanso a sus mejores caballos para la final, del 12 de diciembre. Algo impensado antes del Abierto. Un campeonato que está ante la chance de entrar en un terreno desconocido: el de ofrecer una última fecha que no determine un finalista.

Las formaciones

La Zeta-Kazak vs. La Aguada

La Zeta-Kazak: Guillermo Caset, 9; Beltrán Laulhé, 8; Lorenzo Chavanne, 8, y Nicolás Pieres, 8. Total: 33.

Guillermo Caset, 9; Beltrán Laulhé, 8; Lorenzo Chavanne, 8, y Nicolás Pieres, 8. Total: 33. La Aguada: Bautista Bayugar, 8; Alfredo Bigatti, 8; Ignacio Laprida, 8, y Joaquín Pittaluga, 8. Total: 32.

Bautista Bayugar, 8; Alfredo Bigatti, 8; Ignacio Laprida, 8, y Joaquín Pittaluga, 8. Total: 32. Jueces: Federico Martelli y Guillermo Villanueva (h). Árbitro: Martín Inchauspe.

Federico Martelli y Guillermo Villanueva (h). Martín Inchauspe. Cancha: número 2 del Campo Argentino de Polo.

número 2 del Campo Argentino de Polo. Hora: 14.

14. TV: Disney+.

Ellerstina-Indios Chapaleufú vs. Híper Polo