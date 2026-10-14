El mal clima también complica al polo: el Abierto de Tortugas se mantiene en suspenso

El Niño sigue haciendo travesuras. Y el polo del Abierto de Tortugas volvió a suspenderse. Inesperados chaparrones caídos en la mañana de ayer, provocados por este fenómeno natural, que altera los patrones de lluvia y temperatura en distintas zonas del planeta, incluyendo nuestro país, obligaron a que la primera fecha de la zona B, de la edición número 86 del segundo certamen de la Triple Corona, siga pendiente hasta nuevo aviso. En principio, según informó la Asociación Argentina de Polo, a través de su sitio web, la intención de los organizadores es retomar la actividad mañana jueves, respetando los horarios ya establecidos: a las 13 horas, Híper Polo (33 goles) vs. La Aguada (32), y a continuación, en el plato fuerte del día, Las Monjitas (35) y La Irenita (34). Estos dos últimos, junto a La Hache (34), libre en esta jornada y finalista en el Abierto de Hurlingham, son los principales candidatos a ganar el grupo y pasar a la definición de la Copa Emilio de Anchorena.

¡PARTIDOS POSTERGADOS!



Volvió a llover y por ello fue postergada la jornada que debía disputarse el martes 13/10 del 86° Abierto del Tortugas C. C. Galicia presentado por Visa.



Cuando mejoren las condiciones del tiempo y las canchas, informaremos la reprogramación. pic.twitter.com/PtBT8hzga0 — Asoc. Arg. de Polo (@asocdepolo) October 13, 2026

La suspensión de los encuentros de ayer se confirmó a último momento, cuando ya se había ratificado la realización, unos 70 minutos antes del throw-in de inicio del primero. La idea general era jugar. Pero, restando un cuarto de hora para el comienzo, se decidió la cancelación definitiva. Es que los organizadores esperaron a que los protagonistas probaran la cancha y constataran, ellos mismos, sobre sus montados, si el estado del campo de juego era óptimo, y seguro, para poder, al menos, comenzar el encuentro, o si era preferible no arrancar y tirar la bocha hacia adelante en el calendario.

Tras unos minutos de ir y venir con los caballos, llevando la pelota por diferentes sectores, todos los involucrados, de a caballo y de a pie, se percataron que no estaban dadas las condiciones como para poder jugar con total seguridad. “Lo importante acá es preservar a los jugadores y a los caballos, y por supuesto, evitar correr riesgos”, deslizó uno de los allí presentes. Entonces se tomó la determinación en conjunto y momentos después, la noticia se desparramó por las redes. Ya no quedaba nada por hacer en el country fundado en 1930, por el español -aficionado al polo- Don Antonio Maura y Gamazo.

Si el tiempo mejora y se mantiene (persisten los pronósticos adversos para los próximos días), estos partidos, tantas veces postergados, se realizarían el jueves 15. Y al día siguiente, el viernes 16, se disputaría la segunda fecha de la zona A, con el debut, en el horario central, del defensor del título: La Natividad-La Dolfina. El Dream Team, de 40 goles de hándicap, se medirá con Ellerstina-La Zeta Kazak, y previamente, Ellerstina-Indios Chapaleufú lo hará contra La Ensenada.

Ellerstina Indios Chapaleufú derrotó por 18 a 10 a La Zeta Kazak, en un reciente encuentro de hermanos Pieres: Facu y Gonza por un lado y Nico por el otro. Matías Callejo / AAP

Por otra parte, cabe recordar que hasta el momento sólo se disputaron dos partidos, ambos correspondientes a la zona A, donde quedó libre La Natividad-La Dolfina, campeón en el Abierto de Hurlingham, hace diez días. En el encuentro inaugural, del pasado martes 6 de octubre, La Ensenada derrotó 17-13 a Don Ercole, mientras que, en el segundo turno, de esa misma tarde, Ellerstina-Indios Chapaleufú, se impuso 18-10 a Ellerstina-La Zeta Kazak.

Rumbo al Mundial

El jueves 15 y el sábado 17 de octubre, en el Lima Polo Club de la capital peruana, el seleccionado local enfrentará al de la Argentina en una serie de partidos clasificatorios, por Sudamérica, para el Mundial de Polo de la FIP a realizarse en Punta del Este, en febrero de 2027.

La selección argentina, al mando del coach Gonzalo Azumendi, estará integrado por seis jugadores: Gastón Beguerie, Manuel Prado, Fermín Prado, Simón Roller, Felipe Z. Díaz y Ramiro Zavaleta. Quien logre imponerse participará de la XIII edición del torneo. Una cita que contará con la presencia de Uruguay, país organizador; España, actual campeón; Estados Unidos, clasificado por la zona de Centro América, Norteamérica y el Caribe; y Suiza, ganador del cupo europeo. Las tres plazas restantes las ocuparán: quien se imponga en otro duelo sudamericano, entre Brasil y Chile, y los triunfadores de las eliminatorias por la región del Sudeste asiático y Oceanía, y de la zona de África, Oriente Medio, India y Paquistán.