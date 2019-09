En primer plano, Mariano Aguerre, el autor del primer doble del polo; en la trabada de tacos con Camilo Castagnola, de Ellerstina, el capitán de La Pegasus pierde el cigarro, que sale despedido delante de su caballo. Crédito: Ignacio Sánchez

Dos partidazos, el primer doble de la historia de este deporte y un reemplazo forzado de un jugador por acumulación de faltas: en su segunda jornada, la Xtreme Polo League (XPL) tuvo lo que se propone, que es revolucionar el juego y hacerlo atractivo para un público neófito.

El circuito mundial de alto handicap, que está naciendo con esta etapa en Buenos Aires, innova con cambios en la cancha y fuera de ella, y uno de los más llamativos sobre el césped es el de los dobles, los goles de valor duplicado por ser conseguidos mediante remates de 80 yardas (73 metros) o más, es decir, desde fuera de una novedosa medialuna blanca marcada en el pasto. Al cabo de casi tres partidos y medio, apareció lo que se esperaba: Mariano Aguerre anotó en el tercer chukker ese tanto doble que fue el primero de la historia, al menos de la registrada en torneos importantes. Cabe aclarar que la Asociación Argentina de Polo (AAP), si bien reconoce, fiscaliza y hasta acoge en su predio de Pilar a la XPL, no tiene aprobadas las variantes normativas que aplica la liga, pero las sigue con detenimiento e impulsa las pruebas para eventualmente llevarlas, sí, a su reglamento.

Aguerre consiguió el doble cuando su equipo, La Pegasus Polo International, estaba en un gran momento de su enfrentamiento con Ellerstina, en un sábado diáfano en el predio Alfredo Lalor. La Pegasus había recibido de su rival 5 tantos de ventaja por la diferencia de handicaps (33 a 28) y llegó a estar al frente por 11 (14 a 3) a mediados del tercer período de los seis. De tan extraña que era esa distancia en el tablero, no se mantuvo. Y no solamente eso: Ellerstina, que reúne a los hermanos Gonzalo (h.) y Nicolás Pieres con los hermanos Bartolomé (h.) y Camilo Castagnola, hijos de "Lolo", dio vuelta el marcador con una remontada espectacular de 15 a 3 en poco más de medio partido.

Camilo y Bartolomé (h.) Castagnola junto a Nicolás Pieres; en la XPL, Ellerstina reúne a dos apellidos históricos del club, que lograron éxitos juntos entre 1997 y 1999, mediante los padres de estos jugadores. Crédito: Ignacio Sánchez

Formidable comienzo de historia, entonces, para la unión de dos apellidos que estuvieron juntos por medio de sus padres hace 20 años. Con un ingrediente adicional: Nicolás Pieres copió a su cuñado Aguerre y se dio el gusto de marcar un doble, en un partido en el que en principio el menor de los tres hermanos no sería titular. Lo fue porque Facundo se ausentó por estar compitiendo en un trascendente torneo de golf en Escocia, con figuras deportivas mundiales.

Finalmente, Ellerstina ganó por un asombroso 18 a 17, que en el abierto -sin ventaja- fue 18 a 12. Treinta goles de juego en seis etapas no son nada comunes en el polo, pero en este caso fueron 28: 26 simples, el doble de Nico Pieres y el de Aguerre, un polista que ciertamente no se especializa por los tiros largos, y que incluso es zurdo en un deporte en el que obligatoriamente, por seguridad, se taquea con la mano derecha.

Un gol así era mucho más esperable de Alfredo Cappella Barabucci, un cañonero del polo, que en el otro encuentro del día, La Albertina Abu Dhabi vs. La Ensenada, no anduvo lejos de conseguir el doble: un penal oblicuo de entre 85 y 90 yardas pasó muy cerca del poste izquierdo, y uno de más de media cancha aterrizó cerca de los mimbres. Al final, el back santafesino no lo necesitó: su conjunto, La Albertina, ganó por 10 a 9 en otro interesante partido, casi siempre parejo entre dos cuartetos de 31 de handicap. Y que tuvo otra consecuencia del ensayo reglamentario: por su quinta falta, debió salir Lucas Díaz Alberdi a los 5m4s del último período. Eso le permitió debutar a un chico de 17 años y 5 de valorización, Rufino Bensadón, hijo de Francisco. En ese poco tiempo remanente, Cappella Barabucci convirtió el penal de 30 yardas (había errado uno) generado por Díaz Alberdi y estableció el marcador definitivo.

Con esos resultados, La Pegasus, en la zona 2, y La Ensenada, en la 1, ya no pueden acceder a la final de esta única competencia de la primera temporada de la XPL. El pase en cada grupo se resolverá el próximo miércoles, entre invictos, con La Aguada vs. La Albertina (1) y Las Monjitas vs. Ellerstina (2), siempre en Pilar.

La síntesis de Ellerstina 18 vs. La Pegasus 17

Ellerstina: Pablo Pieres, 10; Camilo Castagnola, 6; Bartolomé Castagnola (h.), 7, y Nicolás Pieres, 10. Total: 33.

Pablo Pieres, 10; Camilo Castagnola, 6; Bartolomé Castagnola (h.), 7, y Nicolás Pieres, 10. Total: 33. La Pegasus Polo International: Marcos Araya, 7; Pablo Llorente, 6; Mariano Aguerre, 8, y Martín Aguerre (h.), 7. Total: 28.

Marcos Araya, 7; Pablo Llorente, 6; Mariano Aguerre, 8, y Martín Aguerre (h.), 7. Total: 28. Progresión: Ellerstina (0-5), 2-7, 3-11, 7-14, 12-14, 15-15 y 18-17.

Goleadores de Ellerstina: P. Pieres, 5 (1 de penal); C. Castagnola, 2; B. Castagnola, 2, y N. Pieres, 8 (1 doble y 5 de penal). De Pegasus: Araya, 2; Llorente, 1; Mariano Aguerre, 3 (1 doble), y Martín Aguerre, 5 (2 de penal).

Jueces: Guillermo Villanueva y Rafael Silva. Árbitro: Gastón Lucero.

Cancha: Nº 1 de AAP, Pilar.

Una magnífica tarde de sábado en el predio de la Asociación Argentina de Polo, de Pilar. Crédito: Ignacio Sánchez

La síntesis de La Albertina 10 vs. La Ensenada 9

La Albertina Abu Dhabi: Salvador Ulloa, 7; Francisco Elizalde, 8 (4 goles), Ignacio Toccalino 8 (2) y Alfredo Cappella Barabucci 8 (4, dos de penal). Total: 31.

Salvador Ulloa, 7; Francisco Elizalde, 8 (4 goles), Ignacio Toccalino 8 (2) y Alfredo Cappella Barabucci 8 (4, dos de penal). Total: 31. La Ensenada: Lucas Díaz Alberdi, 7; Juan Martín Zavaleta, 8; Joaquín Pittaluga, 8, e Ignacio Laprida, 8. Total: 31.

Lucas Díaz Alberdi, 7; Juan Martín Zavaleta, 8; Joaquín Pittaluga, 8, e Ignacio Laprida, 8. Total: 31. Incidencias: a los 5m4s del 6º chukker, Rufino Bensadón (5) reemplazó a Díaz Alberdi por exceso de infracciones individuales.

Progresión: La Albertina (0-0), 2-2, 6-3, 6-6, 7-7, 9-9 y 10-9.

Goleadores de La Albertina: Elizalde, 4; Toccalino, 2, y Cappella Barabucci, 4 (2 de penal). De La Ensenada: Díaz Alberdi, 3; Pittaluga, 5 (3 de penal), y Laprida, 1.

Jueces: Federico Martelli y Martín Pascual. Árbitro: Gonzalo López Vargas.

Cancha: Nº 2 de AAP, Pilar.

Joaquín Pittaluga y Francisco Elizalde, los mejores jugadores de La Ensenada 9 vs. La Albertina 10. Crédito: Ignacio Sánchez