Copa Cámara de Diputados: el equipo de Mariano Aguerre es el que se sale de la regla

Hay jugadores que aman mucho el polo y para quienes la fecha de nacimiento, ya muy lejana, no es un impedimento como para seguir en el alto nivel. Eduardo y Alberto (h.) Heguy jugaron su última temporada de Triple Corona a los 51 y los 50 años, y su padre, Alberto Pedro, lo había hecho hasta los 50. Y no tenían pendiente nada demasiado importante en sus carreras. El abierto por la Copa Cámara de Diputados no es de la jerarquía de la serie Tortugas-Hurlingham-Palermo, pero es casi lo más parecido que hay en nivel de juego. Y ahí anda Mariano Aguerre a sus 53, batallando en este “Abierto de Palermo B” mientras se desarrolla el “A”, el que ganó nada menos que ocho veces.

Su equipo, Los Machitos, el que representa a su establecimiento de cría, es el único que dio una sorpresa entre los 16 encuentros transcurridos hasta ahora por la Copa Cámara, que desarrolló dos fechas de cada una de sus cuatro zonas, en el predio de Pilar de la Asociación Argentina de Polo. En ninguno de los otros 15 enfrentamientos un conjunto de menor handicap doblegó a uno superior. En la segunda jornada, Aguerre y sus compañeros, que suman 25 goles de valorización, se impusieron a Trenque Lauquen, que presenta 28, por 13 a 11.

Y así y todo no les alcanzará para acceder a una semifinal. Para eso es necesario ganar la zona, y lo máximo a lo que puede aspirar Los Machitos es un empate en puntos en la tabla, pero la diferencia de tantos (-2) contra aquellos con los que igualaría lo perjudica: por lo menos un rival va a tener mejor saldo goleador que el equipo que el zurdo de 25 Mayo conforma con otro experimentado, Santiago Toccalino (subcampeón de Palermo hace casi cuatro años), y dos jóvenes, Lucas Criado (h., 19 años) y Kristos Magrini (17). El próximo compromiso será frente a La Fija II, pero ese resultado no contará en un eventual desempate, porque ese adversario, con dos derrotas acumuladas, ya está fuera de toda chance.

Así las cosas, en todas las zonas quedaron dos equipos que se han vuelto inalcanzables para los dos últimos, y entonces los primeros decidirán un semifinalista y los otros ya saben de sus inminentes eliminaciones. En el grupo 1 los que definirán son Centauros y El Overo Z7 UAE; en el 2, Alegría y Nuestra Tierra; en el 3, La Fija y Trenque Lauquen, y en el 4, Chapaleufú y La Cañada. En todos los casos, los que quedan en carrera se enfrentarán en la última jornada de su zona, que para la 1 y la 4 será este jueves, y para la 2 y 3, este viernes.

Tres de los cuatro cruces serán plenamente mano a mano: el ganador avanzará de etapa. En el grupo 3 puede no ocurrir tal cosa: si Los Machitos venciere a La Fija II, Trenque Lauquen (-2 por ahora en el virtual desempate) deberá triunfar sobre La Fija (+4) por tres o más tantos. Toda otra posibilidad haría semifinalista a La Fija.

Los resultados

La jornada 2 de cada grupo

Zona 1: Centauros 12 vs. Don Ercole 10 y El Overo Z7 UAE 18 vs. La Dolfina 3 11 .

Centauros vs. Don Ercole y El Overo Z7 UAE vs. La Dolfina 3 . Zona 2: Alegría 14 vs. La Irenita 12 y Nuestra Tierra 15 vs. La Mariana 6 .

Alegría vs. La Irenita y Nuestra Tierra vs. La Mariana . Zona 3: Los Machitos 13 vs. Trenque Lauquen 11 y La Fija 12 vs. La Fija II 11 .

Los Machitos vs. Trenque Lauquen y La Fija vs. La Fija II . Zona 4: Chapaleufú 15 vs. Pilará 7 y La Cañada 11 vs. Yellow Rose 10.

La fecha 1

Zona 1: Centauros 12 vs. La Dolfina 3 10 y El Overo Z7 UAE 15 vs. Don Ercole 5 .

Centauros vs. La Dolfina 3 y El Overo Z7 UAE vs. Don Ercole . Zona 2: Alegría 17 vs. La Mariana 10 y Nuestra Tierra 17 vs. La Irenita 7 .

Alegría vs. La Mariana y Nuestra Tierra vs. La Irenita . Zona 3: Trenque Lauquen 13 vs. La Fija II 12 y La Fija 11 vs. Los Machitos 7 .

Trenque Lauquen vs. La Fija II y La Fija vs. Los Machitos . Zona 4: Chapaleufú 12 vs. Yellow Rose 8 y La Cañada 14 vs. Pilará 12.

Las 16 formaciones

Zona 1

Centauros: Victorino Ruiz Jorba, 7; Mariano González (h.), 7; Ignacio Toccalino, 8, y Alfredo Cappella Barabucci, 8. Total: 30.

Victorino Ruiz Jorba, 7; Mariano González (h.), 7; Ignacio Toccalino, 8, y Alfredo Cappella Barabucci, 8. Total: 30. El Overo Z7 UAE: Lucas Monteverde (n.), 6; Matías Torres Zavaleta, 8; Cruz Heguy, 6, y Teodoro Lacau, 6. Total: 26.

Lucas Monteverde (n.), 6; Matías Torres Zavaleta, 8; Cruz Heguy, 6, y Teodoro Lacau, 6. Total: 26. La Dolfina 3: Gonzalo Ferrari, 6; Pedro Zacharias, 7; Jaime García Huidobro, 7, e Hilario Figueras, 6. Total: 26.

Gonzalo Ferrari, 6; Pedro Zacharias, 7; Jaime García Huidobro, 7, e Hilario Figueras, 6. Total: 26. Don Ercole: Santino Magrini, 5; Dylan Rossiter, 6; Joaquín Panelo, 6, y Matías Magrini, 7. Total: 24.

Zona 2

Alegría: Agustín Merlos, 7; Valerio Zubiaurre, 8; Tomás García del Río, 7, y Frederick Mannix, 7. Total: 29.

Agustín Merlos, 7; Valerio Zubiaurre, 8; Tomás García del Río, 7, y Frederick Mannix, 7. Total: 29. Nuestra Tierra: Santiago Laborde, 6; Benjamín Panelo, 6; Alejandro Muzzio, 8, y Jared Zenni, 6. Total: 26.

Santiago Laborde, 6; Benjamín Panelo, 6; Alejandro Muzzio, 8, y Jared Zenni, 6. Total: 26. La Mariana: Marcos García del Río, 6; Bautista Arrastúa, 6; Juan Cruz Merlos, 6, y Martín Huertas, 6. Total: 24.

Marcos García del Río, 6; Bautista Arrastúa, 6; Juan Cruz Merlos, 6, y Martín Huertas, 6. Total: 24. La Irenita: Antonio Heguy, 5; Federico Panzillo, 6; Matías Mac Donough (h.), 6, y Jacinto Crotto, 7. Total: 24.

Zona 3

Trenque Lauquen: Manuel Elizalde, 7; Juan Jauretche, 7; Juan Agustín García Grossi, 7, y João Paulo Ganon, 7. Total: 28.

Manuel Elizalde, 7; Juan Jauretche, 7; Juan Agustín García Grossi, 7, y João Paulo Ganon, 7. Total: 28. La Fija: Raúl Colombres, 7; Ezequiel Martínez Ferrario, 7; Ignacio Negri, 7, y Felipe Vercellino, 7. Total: 28.

Raúl Colombres, 7; Ezequiel Martínez Ferrario, 7; Ignacio Negri, 7, y Felipe Vercellino, 7. Total: 28. Los Machitos: Kristos Magrini, 4; Lucas Criado (h.), 6; Mariano Aguerre, 7, y Santiago Toccalino 8. Total: 25.

Kristos Magrini, 4; Lucas Criado (h.), 6; Mariano Aguerre, 7, y Santiago Toccalino 8. Total: 25. La Fija II: Mackenzie Weisz, 6; Bautista Beguerie, 6; Bautista García, 6, y Juan E. Uribe, 6. Total: 24.

Zona 4

Chapaleufú: Rufino Bensadón, 8; Juan Martín Zavaleta, 8; Marcos Araya, 7, y Tommy Beresford, 7. Total: 30.

Rufino Bensadón, 8; Juan Martín Zavaleta, 8; Marcos Araya, 7, y Tommy Beresford, 7. Total: 30. La Cañada: Facundo Llosa, 7; Facundo Obregón, 7; Lucas Díaz Alberdi, 7, y Pedro Falabella, 7. Total: 28.

Facundo Llosa, 7; Facundo Obregón, 7; Lucas Díaz Alberdi, 7, y Pedro Falabella, 7. Total: 28. Pilará: Gonzalo Deltour, 6; Garvy Beh, 5; Raúl Laplacette, 6, y Martín Aguerre (h.), 7. Total: 24.

Gonzalo Deltour, 6; Garvy Beh, 5; Raúl Laplacette, 6, y Martín Aguerre (h.), 7. Total: 24. Yellow Rose: Juan Zubiaurre, 6, Pablo Llorente (h.), 6; Miguel del Carril, 6, y Alfonso Pieres (h.), 6. Total: 24.

