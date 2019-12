Las Monjitas le ganó un dramático enfrentamiento, tormenta eléctrica incluida, a Ellerstina en 2018 y pasó a la final de Palermo. Fuente: LA NACION

Un año esperando este encuentro. Un año aguardó Ellerstina, que perdió uno como este hace 364 días y quedó golpeado como pocas veces, por no llegar a la final del Argentino Abierto. Doce meses lo tuvo en mente Las Monjitas, ganador en aquella tarde de tormenta eléctrica, cuando en su primera temporada saboreó el placer de alcanzar el partido más grande del mundo.

Los Pieres y el conjunto naranja, subcampeón de Palermo (perdería la definición frente a La Dolfina, por 17 a 12), resolverán la zona B del torneo a partir de las 17, en la cancha 1. Y además del gran espectáculo, en el que también puede haber algo de lluvia, habrá dos situaciones especiales.

Por un lado, Facundo Sola, delantero de Las Monjitas, será de la partida, una semana después de la muerte de su papá, Rubén, suscitada en el propio Campo Argentino de Polo; el cordobés de 30 años quiere enfocarse en el desafío deportivo para volver a alcanzar el partido más grande del polo.

Facundo Sola (aquí, junto a Hilario Ulloa) será titular en Las Monjitas; luego de la muerte de su padre, suscitada siete días atrás en el propio Campo Argentino de Polo, el cordobés quiere enfocarse en cumplir el objetivo de acceder a la final. Fuente: LA NACION

Por el otro, se cruzarán como entrenadores Eduardo y Alberto (h.) Heguy, que compartieron 31 veces la Triple Corona como jugadores de Indios Chapaleufú II y de Chapaleufú y ahora dirigen a Las Monjitas y Ellerstina, respectivamente.

"Siempre le deseo lo mejor e hincho por los equipos que dirige él... salvo hoy. Podemos hasta comer juntos la noche anterior y compartir un rato antes del partido, pero yo no le pregunto cosas de su equipo, ni él, cosas del mío. Deseo que sea un gran espectáculo para la gente pero quiero que mi equipo gane", dice Eduardo.

"Me da lo mismo jugar contra el Ruso que contra otro. No es lo mismo que estar en la cancha. Ya nos hemos enfrentado, porque soy coach de Cría Yatay, pero claro que no en un partido tan importante como este. Tengo los nervios propios de una semifinal, pero tranquilo", apunta Pepe.

Alberto (h.) y Eduardo Heguy, hermanos, compañeros durante 31 participaciones en el Argentino Abierto y ahora enfrentados como directores técnicos de Ellerstina y Las Monjitas, respectivamente. Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri