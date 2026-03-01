LA NACION

Fechas, días y horarios de todas las carreras de la Fórmula 1 2026

El certamen comenzará el próximo fin de semana en Australia con la participación de 11 escuderías y 22 pilotos; todas las carreras se transmitirán por Fox Sports y Disney+ Premium

Lando Norris es el último campeón de la Fórmula 1 y buscará defender el título en 2026
Llegó marzo, el mes de inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, y las 11 escuderías se preparan para desembacar el próximo fin de semana en Melbourne, Australia, con sus 22 pilotos para la primera fecha de un calendario que tiene 24 GP y que concluirá en diciembre en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, tras recorrer todos los continentes.

Este año hay, otra vez, seis carreras sprint -China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur- y un receso por el verano en Europa entre el 27 de julio y el 20 de agosto. En contrapartida, no habrá actividad en Emilia-Romaña porque dicha carrera fue reemplazada por el Gran Premio de España en Madrid.

Cronograma de todas las carreras de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

  • GP de Australia: 8 de marzo a la 1 (Melbourne)
  • GP de China: 15 de marzo a las 4 (Shanghái)
  • GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka)
  • GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir)
  • GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)
  • GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)
  • GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)
  • GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)
  • GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)
  • GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)
  • GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)
  • GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)
  • GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)
  • GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)
  • GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
  • GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)
  • GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)
  • GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)
  • GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)
  • GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)
  • GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)
  • GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)
  • GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)
  • GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)

Equipos y pilotos de la Fórmula 1 2026

  • McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri.
  • Mercedes: George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli.
  • Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar.
  • Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton.
  • Williams: Alexander Albon y Carlos Sainz Jr.
  • Racing Bulls: Liam Lawson y Arvid Lindblad.
  • Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll.
  • Haas: Esteban Ocon y Oliver Bearman.
  • Audi (ex Kick Sauber): Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto.
  • Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto.
  • Cadillac: Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas.
La foto oficial de la temporada 2026, con Franco Colapinto (a la derecha, con el buzo antiflama rosa y azul)
Una temporada con muchas modificaciones

La Fórmula 1 cambia por completo en la temporada 2026, sobre todo por el nuevo reglamento técnico. Los motores son más “limpios”, con un 50% de potencia eléctrica (más que el 20% de los últimos años) y combustibles 100% sostenibles. Además, hay unidades de potencia más simples y baratas, lo que atrajo a nuevos fabricantes como Audi y Ford. Por otro lado, los autos son más livianos, más chicos y con aerodinámica activa (alerones que se “abren” o “cierran” según la situación) para facilitar los sobrepasos y reducir el aire sucio.

Por este motivo, varias escuderías cambiaron el proveedor de sus motores. Alpine dejó atrás las unidades de potencia de Renault y firmó contrato con Mercedes, que también es utilizado por McLaren, Williams y el equipo con nombre homónimo en el que competirán George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli. Aston Martin acordó con Honda tras desvincularse, justamente, de Mercedes.

Red Bull, por su parte, se fusionó con Ford y tendrá motor propio por primera vez en la historia. Kick Sauber pasó a llamarse Audi F1 Team y utiliza unidades de potencia de la empresa alemana. Por último, Cadillac cerró un acuerdo con Ferrari y utilizará sus motores al igual que Haas y, lógicamente, Ferrari.

Con su nuevo Red Bull, Max Verstappen intenterá ganar su quinto título en la Fórmula 1
