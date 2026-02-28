La IFAB aprobó nuevas reglas para el Mundial 2026: más VAR, menos demoras y ¿el efecto de Vinícius - Prestianni?

A partir del Mundial 2026, que se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, se introducirán medidas para minimizar las pérdidas de tiempo durante los saques de arco, laterales o fingiendo lesiones, anunció este sábado la IFAB, el organismo garante de las reglas del fútbol, en su 140° Reunión General Anual.

La primera de ellas consiste en sancionar a un jugador que retrase “deliberadamente” un saque lateral o una salida desde el arco, lo que derivará en modificar el fallo original: se dará un lateral o un córner al rival, respectivamente. En concreto, si el árbitro considera que un futbolista trata de perder tiempo en alguna de esas situaciones, iniciará “una cuenta atrás visual de cinco segundos”, al término de la cual se aplicará la sanción. Esa regla, por lo pronto, ya se aplica cuando un arquero retiene la pelota con las manos durante demasiado tiempo.

El Consejo de la IFAB aprobó nuevas reglas en su 140° Reunión General FIFA

Otra medida anunciada fue ideada para limitar las simulaciones de lesión: si el cuerpo médico entra al campo para asistir a un jugador, éste debe salir del terreno de juego y no puede regresar hasta un minuto después de la reanudación del encuentro.

Por último, un jugador sustituido dispone de sólo diez segundos para abandonar el campo desde el momento en que el árbitro asistente anuncia el cambio. En caso contrario, su sustituto deberá esperar un minuto fuera y luego aguardar la siguiente interrupción del encuentro para entrar.

La Copa del Mundo llega con cambios reglamentarios en 2026 Associated Press

El objetivo de estas medidas es “dinamizar el ritmo de los partidos y limitar la pérdida de tiempo”, según un comunicado publicado por la instancia al término de la asamblea general anual de la IFAB.

El organismo también amplió las posibilidades de recurrir al videoarbitraje (VAR), especialmente cuando exista duda tras una segunda tarjeta amarilla mostrada a un mismo jugador, o después de un córner polémico.

Facundo Tello frente al VAR, en la final entre Botafogo y Atlético Mineiro por la Copa Libertadores en River; el sistema tendrá mayor participación en el juego desde el Mundial 2026 JUAN MABROMATA� - AFP�

Por último, la IFAB anunció un periodo de reflexión para saber cómo reaccionar ante dos hechos ocurridos recientemente: cuando los jugadores “deciden unilateralmente abandonar el terreno de juego” para protestar contra una decisión arbitral, y cuando “los jugadores se tapan la boca” durante una disputa verbal.

El primer incidente se produjo durante la última final de la Copa de África de Naciones entre Senegal y Marruecos, en enero pasado. En aquella oportunidad, los senegaleses se fueron en protesta por el desacuerdo por un penal y, tras 10 minutos, la definición se relanzó con esa pena máxima fallada. Finalmente, Senegal se consagró campeón.

El segundo incidente, mucho más reciente, se dio en la ida de uno de los playoffs de la Champions League la semana pasada. Por entonces, en Portugal, el brasileño Vinícius Junior, delantero de Real Madrid, denunció que Gianluca Prestianni, de Benfica, lo llamó “mono”, pero el argentino se tapó la boca con la camiseta, por lo que no se tienen imágenes del supuesto insulto racista.

Rudiger y Camavinga frenan a Prestianni, mientras Vinícius lo observa durante el encuentro entre Benfica y Real Madrid, por la Champions League; esa acción desencadenó un conflicto que dejará una marca PATRICIA DE MELO MOREIRA� - AFP�

La UEFA, no obstante, suspendió cautelarmente a Prestianni, que no pudo jugar el juego de vuelta del pasado miércoles en Madrid, donde su equipo fue eliminado tras un nuevo triunfo del conjunto merengue.

Las normas fijadas con punto de partida en el Mundial 2026 tendrán su continuidad en todas las demás competiciones.