Polémica en el polo. Unas declaraciones de Gonzalo Pieres (h.) luego de la victoria de su equipo, Ellerstina-Indios Chapaleufú sobre La Aguada por 15-7, alteraron la armonía reinante en el Campeonato Argentino Abierto. “Hicieron un cambio de partidos en nuestra zona para evitar un posible arreglo, es lo que dan a entender. Y eso nos molesta. Nos sentimos juzgados y maltratados”, le dijo sin vueltas, Gonzalito a la revista digital especializada Click Polo. Y ahondó en el tema. “Nosotros nunca arreglamos un partido y mirá que se nos presentaron oportunidades, eh. Y en todo caso, si descubren un arreglo, que apliquen sanciones. Y listo”, enfatizó.

La protesta del jugador que interviene por vigésima octava vez en Palermo y siempre para el mismo equipo, lo que constituye un récord, llegó a su destino: la Asociación Argentina de Polo. LA NACION quiso conocer su versión y habló con Benjamín Araya, que se encontraba en Coronel Suárez. “La medida de cambiar el fixture de la zona B no se hizo en contra de nadie, de ningún equipo ni de ninguna familia. Y que se lo hayan tomado como algo personal, me da lástima. Fue una decisión poco simpática, es verdad, pero tomada con la mejor intención, la de aportarle transparencia al Abierto. Por otro lado, queríamos evitarles a estos equipos quedar pegados en una situación incómoda”, resumió el presidente de la entidad.

Las palabras de Gonzalito Pieres, en el centro de la imagen, sonaron fuerte en medio del Campeonato Argentino Abierto

Gonzalito Pieres tiene todo el derecho a sentir que dudan de su manera de proceder. La Asociación toma una medida en busca de transparencia en los actos de los jugadores, sean del equipo que fueren. Y, por otro lado, actúa correctamente al pensar maneras de evitar las suspicacias, que salpicaron, más de una vez, al torneo más importante del mundo.

Araya explica cuál fue la resolución: “Conversamos mucho sobre el tema, no es que fue algo de la noche a la mañana. Nos reunimos con la Comisión, donde está Milo Fernández Araujo, que, al estar involucrado en un equipo, no tuvo opinión; también consultamos con la persona que nos ayuda con el ranking; y bueno, en conjunto, tomamos una determinación: cambiar el partido de Ellerstina-Indios Chapaleufú contra La Zeta Kazak, por sus vínculos familiares. Lo adelantamos para evitar alguna situación poco agradable. Eso fue lo que hicimos. Y no lo considero un error. Es una decisión, tomada en su momento, que creímos que era la mejor, después de darle varias vueltas al asunto. Lógicamente, los partidos después hay que jugarlos y se pueden dar resultados inesperados. Mirá… Nosotros necesitamos que el sistema funcione, de lo contrario… Habrá que cambiarlo”.

Hace tiempo que el mundo del polo discute el formato de diez equipos, que genera dos zonas impares. También se cuestiona la participación de más de un representante por organización y que, encima, compitan en el mismo grupo. ¿En este caso, la solución hubiese sido colocar a La Zeta Kazak, que venía de la clasificación en la zona A, ya que Ellerstina-Chappaleufú era cabeza de serie de la B? Araya respondió: “El polo es un deporte muy particular, con lazos familiares por todas partes. Si no son hermanos, son primos, o novios, entonces es muy difícil. Y se dieron un montón de factores todos juntos. Porque este año, los equipos que vinieron de la clasificación (La Irenita y La Zeta Kazak), tenían más handicap que otros que entraron directo y les ganaron”.

“Conversamos mucho sobre el tema, no es que fue algo de la noche a la mañana", aseguró Benjamín Araya, presidente de la AAP Santiago Filipuzzi

Al cabo de referirse a los resultados inesperados, Araya se preguntó: “¿Quién esperaba que como venía Híper, derrotado por La Aguada en el debut, le ganara a un equipo de más handicap después? Bienvenidas esas sorpresas al polo, porque quiere decir que no se sabe quién puede ganar”.

Y a continuación reflexionó: “Tal vez, hasta acá llegamos con este sistema y haya que cambiarlo. No lo sé. ¿Diez equipos no ayuda? Puede ser. Entonces, entre todos, y buscando consensos, habrá que plantearse: ¿Es hora de emplear otro sistema? Seguramente se charlará sobre eso. Porque venimos haciendo arreglos en los últimos años, incluso con la comisión anterior. Y es probable que el actual no sea el mejor sistema. Te repito, nosotros necesitamos un sistema que funcione, que no permita las suspicacias y que todo sea lo más transparente posible. Quizás haya que armar las zonas de Palermo mientras se juegan Hurlingham y Palermo. No sé. Pienso en voz alta… El polo ha ido cambiando mucho. Y hay que estar en todos los detalles. Por eso hicimos el cambio que hicimos. Pero no fue en contra de nadie. De ningún equipo ni de ninguna familia. Los Pieres tienen una tradición de toda la vida en el polo”.

Las declaraciones de Gonzalito Pieres sacudieron la armonía del Abierto. Y no se quejó por haber perdido ante La Zeta Kazak, sino que el reclamo se debió a sentirse juzgado. Y tal vez la resolución no haya sido la más justa, pero también es cierto que algunos antecedentes requieren agotar todos los recursos a mano, simpáticos o antipáticos, para darle transparencia al mejor polo del mundo.