La Dolfina fue mejor que Ellerstina y recuperó el Abierto de Hurlingham

Se pasan la bocha de backhander, corren al espacio, cambian el sentido del ataque, hacen goles de todos los colores. La Dolfina es un espectáculo de ver y una máquina de ganar. Con la victoria por 16-13 contra Ellerstina, el equipo de Adolfo Cambiaso reconquistó el Abierto de Hurlingham y se puso en carrera para conquistar la Triple Corona, que, por cómo viene barajada esta temporada, parece al alcance.

Desde que en 2011 Cambiaso acopló a su estructura, que ya incluía a David Stirling, a Juan Martín Nero y Pablo Mac Donough, La Dolfina se convirtió en el dominador casi absoluto del mejor polo del mundo. Ellerstina había logrado colarse al ganar Hurlingham en los últimos tres años, pero seguía rezagado a un papel de reparto en Palermo. Este éxito al abrir la temporada y el deslumbrante funcionamiento a lo largo de los seis partidos que lleva en 2019 lo ponen en forma para obtener la Triple Corona, como entre 2013 y 2015.

Verlos es un placer. Se entregan la pelota como si jugaran al fútbol. Cada jugada tiene un sentido. El que no tiene la esfera corre al espacio y el que la tiene se la da con precisión. Frente a los mimbres, son implacables, corriendo con bocha dominada o tirando desde lejos. Los cuatro están en un nivel excelso. Ante Ellerstina dominaron de principio a fin. No ganaron por una amplitud mayor solo porque los Pieres nunca se rinden. Ni siquiera cuando se vieron en desventaja por 15-10 en el séptimo. Entraron tres tantos abajo al último, pero no alcanzaron a ponerle suspenso a la definición.

Se trata del 10º título de campeón para La Dolfina en el Abierto de Hurlingham, con lo que vuelve a quedar como el segundo máximo ganador al igualar a su vencido, todavía lejos de los 20 que alcanzó Coronel Suárez. En la Triple Corona, el club de Cambiaso sumó su 28ª gema (12 en el Argentino Abierto, seis en el Abierto de Tortugas); 18 de ellas, con la actual formación.

La próxima escala de La Dolfina será la definición de Tortugas, que por las lluvias se postergó para el viernes (a las 17 en el country), también frente a Ellerstina. Conseguir el séptimo cetro de esta alineación en el Argentino Abierto, que empezará el próximo sábado, es su gran objetivo.

La síntesis de La Dolfina 16 vs. Ellerstina 13

Adolfo Cambiaso (capitán), 10; David Stirling, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Juan Martín Nero, 10. Total: 40. DT: Matías Mac Donough.

Facundo Pieres (capitán), 10; Gonzalo Pieres (h.), 9; Pablo Pieres, 10, y Nicolás Pieres, 10. Total: 39. DDTT: Héctor Guerrero y Alberto Heguy (h.).

Progresión: La Dolfina, 4-2, 6-2, 7-3, 8-5,10-7, 12-9, 15-12 y 16-13.

Cambiaso, 4 (2 de penal); Stirling, 1; Mac Donough, 5, y Nero, 6 (4 de penal). F. Pieres, 3 (todos de penal); G. Pieres, 4; P. Pieres, 4, y N. Pieres, 2 (1 de penal). Jueces: Guillermo Villanueva y Gastón Lucero. Árbitro: Martín Pascual.

Guillermo Villanueva y Gastón Lucero. Martín Pascual. Cancha: Nº 1 de Palermo.