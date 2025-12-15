¿Miguel Borja a Boca? Esto es lo que se sabe del futuro del exdelantero de River

“¿Miguel Borja a Boca?“ es la pregunta que hace varios días se hacen los hinchas del club de la Ribera. Con el correr de las horas los rumores se volvieron más intensos. Incluso, se dice que el exdelantero de River, que quedará libre de la institución millonaria el próximo 31 de diciembre, habría tenido algún tipo de contacto con las autoridades del xeneize. Lo cierto es que todavía no hay nada certero... o al menos nada que se haya hecho público.

Una declaración polémica

Días atrás, en una nota por videollamada con ESPN F90, Borja provocó sonrisas sorprendidas entre los entrevistadores del programa. Al ser consultado si atendería el llamado del presidente de Boca, Juan Román Riquelme, el jugador colombiano primero dijo: “No me pongan en esa”. Vale aclarar que el delantero todavía es jugador de River.

Luego, prosiguió: “Tengo un hermano aquí [en Colombia] que es hincha de Boca y se reía apenas te escuchó. No puedo decir: ‘De esta agua no he de beber’. Ahora estoy disfrutando de las vacaciones. Yo lo dije en una ocasión: en su momento, antes de ir a River, hubo contactos con gente del consejo (de Boca). ¿Si lo atendería a Riquelme? Tengo que preguntarle a mi hermano (lanzó una carcajada)“. El hermano de Borja, que dijo ser hincha de Boca, entró en escena y soltó: ”Hay que escuchar cuál es la oferta, ver qué dice Román. Si de pronto vamos para allá con todo, para la Bombonera".

Cuál es la situación deportiva actual de Borja

Borja, el Colibrí, tuvo momentos muy dulces luciendo la camiseta de River, sobre todo con Martín Demichelis como DT. Pero su baja notable en el rendimiento desde que Marcelo Gallardo asumió la dirección técnica generó la decepción de los hinchas y llevó a que el club de Núñez no le renovará el contrato, que vence a fin de año. Recién entonces, el colombiano estará con el pase en su poder para definir su futuro.

En la nota, el delantero asumió la responsabilidad que tuvo para que se produjera el desgaste futbolístico en River. Fue autocrítico. “Siento un poco de sinsabor porque no me fui como yo quería, que era con título. El último año es siempre lindo salir con un título y siendo protagonista; no me pasó a mí, no fue un año bueno, lo acepto y lo reconozco, no es fácil, pero me ayuda a crecer. Voy a cumplir 33 años y uno aprende. Fue duro, como para la familia también. Es difícil cuando erro un gol, erro penales, soy el primero en darme fuerte. Sirve para aprender y crecer”, dijo Borja.