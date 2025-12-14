PSG vs. Flamengo, por la final de la Copa Intercontinental 2025: cuándo se juega el partido

La Copa Intercontinental 2025 se definirá con la final entre París Saint Germain y Flamengo, programada para el próximo miércoles 17 de diciembre a las 14 (hora argentina) en el estadio Ahmad bin Ali de Rayán, Qatar; luego de la ceremonia de los premios The Best programada para un día antes en la misma sede.

El cotejo se transmitirá en vivo por DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO; y en la plataforma digital FIFA+. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadíasticas actualizadas al instante.

El conjunto francés accedió al certamen como campeón de la Champions League 2024-2025 y tuvo el privilegio de esperar rival en la final. Actualmente, marcha segundo en la Ligue 1 con 36 puntos, a una unidad de Lens, y en la actual competencia europea se ubica tercero con 13 unidades, en zona de clasificación a los octavos de final sin pasar por el repechaje.

El Mengão, por su parte, fue el último club que entró al certamen como ganador de la Copa Libertadores 2025 y tuvo que disputar dos etapas para meterse en la definición. Primero, superó en el denominado Derbi de las Américas a Cruz Azul 2 a 1 y, luego, doblegó en la Copa Challenger a Pyramids de Egipto 2 a 0.

El cuadro de la Copa Intercontinental 2025

El encuentro tendrá un solo futbolista argentino en cancha y será el arquero de Flamengo Agustín Rossi. El ex-Boca atraviesa un gran presente y unas de las figuras que tiene el elenco de Filipe Luis, que buscará dar el golpe ante el mejor club del mundo en la actualidad.

Tabla de campeones de la Copa Intercontinental

Real Madrid (España) - 4

Nacional (Uruguay) / Peñarol (Uruguay) / Boca Juniors (Argentina) / Milán (Italia) - 3

Independiente (Argentina) / Juventus (Italia) / Santos (Brasil) / Inter (Italia) / San Pablo (Brasil) / Ajax (Países Bajos) / Bayern Munich (Alemania) / Porto (Portugal) - 2

River Plate (Argentina) / Estudiantes de La Plata (Argentina) / Racing Club (Argentina) / Vélez Sarsfield (Argentina) / Olimpia (Paraguay) / Gremio (Brasil) / Manchester United (Inglaterra) / Feyenoord (Países Bajos) / Atlético Madrid (España) / Flamengo (Brasil) / Estrella Roja (Serbia) / Borussia Dortmund (Alemania) - 1

Real Madrid es el último campeón de la Copa Intercontinental MAHMUD HAMS - AFP

Los campeones de la Copa Intercontinental, año por año