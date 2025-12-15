Gabigol, de posible héroe a villano: erró su penal y Cruzeiro se quedó afuera de la final de la Copa do Brasil

El fútbol brasileño volvió a ofrecer una de esas escenas que explican por qué los penales son algo que pasa más por lo emocional antes que por lo técnico. En el Neo Química Arena, Corinthians eliminó a Cruzeiro en las semifinales de la Copa de Brasil 2025 y lo hizo con un desenlace que tuvo nombre propio: Gabigol, el delantero acostumbrado a las grandes escenas, falló el penal decisivo y quedó señalado como el villano de la serie.

Cruzeiro había llegado a San Pablo con la obligación de revertir el 1-0 sufrido en la ida. Lo logró parcialmente: ganó 2-1 en los 90 minutos, igualó el global y forzó una definición desde los doce pasos. Hasta ahí, el plan estaba cumplido. Lo que vino después fue una sucesión de tensiones, ejecuciones contenidas y silencios pesados.

Gabigol ingresó en el tiempo extra de la segunda parte, como una carta pensada exclusivamente para ese momento. El especialista. El hombre de los penales decisivos. El quinto ejecutor. Cruzeiro estaba arriba en la serie y si él convertía, se clasificaba a la final. Pero el disparo fue bajo, anunciado y sin potencia. Hugo Souza lo atajó y el estadio explotó.

🏆🇧🇷 Último penal, match point, si Cruzeiro lo hace se mete en la FINAL de la Copa de Brasil luego de ganarle de visitante a Corinthians.



LE PEGA GABIGOL… Y LO ERRA. 😳



Terminó perdiendo y quedando ELIMINADO. ❌https://t.co/gBY8n1lvwR — Sudanalytics (@sudanalytics_) December 14, 2025

El golpe fue inmediato y definitivo. Corinthians no perdonó. Gustavo Henrique convirtió, Walace falló para Cruzeiro y Breno Bidon, con un remate firme y bien colocado, selló el 5-4 que depositó al Timao en la final. El equipo paulista había perdido el partido, pero ganó la serie. Cruzeiro quedó en el suelo, con la eliminación entre las manos.

¡CORINTHIANS A LA FINAL!



Breno Bidon convirtió el penal decisivo para eliminar a Cruzeiro y el Timao jugará el encuentro por el título.



Antes, Gabigol tuvo la chance para que la Raposa avance, pero Souza le detuvo el remate y la serie se revirtió. #CopaDeBrasilEnDSPORTS pic.twitter.com/iCDqcQvXWj — DSPORTS (@DSports) December 14, 2025

Para Gabigol, que fue verdugo de River en la final de la Copa Libertadores 2019 con la camiseta de Flamengo, no fue un error aislado. Fue, además, el tercer penal fallado desde su llegada a Cruzeiro. Ya había errado frente a Itabirito, por el Campeonato Mineiro, y ante Flamengo, en el Brasileirao. En aquellos partidos, la historia había sido indulgente: convirtió en el rebote. Esta vez no hubo segunda oportunidad.

El contraste es fuerte si se observa el recorrido reciente del delantero: cinco penales convertidos con la camiseta azul —ante Itabirito, Uberlândia, América Mineiro, Mushuc Runa y Juventude— y una reputación construida durante años como uno de los ejecutores más confiables del continente. El problema no fue la estadística, sino el contexto.

O @Corinthians já teve muitos ídolos debaixo da trave, nós sabemos. Mas Hugo Souza está pedindo passagem com todo respeito. Passo a passo, jogo a jogo, decisão após decisão.



Hugo Souza é o presente que resgata o orgulho corintiano. Ele defende o direito de acreditar...



[+] pic.twitter.com/kuQcGz7Xxf — Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) December 15, 2025

Gabigol llegó a Cruzeiro a comienzos de año después de ganarlo todo en Flamengo. La expectativa fue enorme y la inversión también. Sin embargo, con el paso de los meses fue perdiendo protagonismo, relegado al banco, mientras Kaio Jorge se consolidaba como figura, goleador del Brasileirao con 21 tantos y hasta convocado a la selección brasileña por Carlo Ancelotti.

Tras el partido, Gabigol eligió expresarse en redes sociales. “No merecíamos terminar el año así, después de una gran temporada... ¡Gracias, Nación Azul, por su apoyo incondicional! Asumo la responsabilidad y reconozco mi error, y estoy seguro de que volveré más fuerte y siempre dispuesto a ayudar cuando sea necesario", publicó en su cuenta en X.

La derrota también dejó secuelas a nivel técnico. Este lunes, mediante un breve comunicado, el club de Belo Horizonte anunció que Leonardo Jardim dejó de ser el entrenador del equipo.

O Cruzeiro informa que o treinador Leonardo Jardim não seguirá no comando técnico da equipe na temporada 2026.



Junto com Jardim, deixam o clube os auxiliares José Barros, Antonio Vieira e Diogo Dias.



Somos gratos por toda a dedicação, comprometimento e profissionalismo durante… pic.twitter.com/0XgPrhMx0F — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) December 15, 2025

Corinthians y Vasco, la final que viene

La eliminación de Cruzeiro confirmó una final con peso histórico. Corinthians y Vasco da Gama definirán la Copa de Brasil 2025 en una serie de ida y vuelta.

El Timao, que cuenta con los argentinos Fabrizio Angileri y Rodrigo Garro, buscará su cuarto título, tras los obtenidos en 1995, 2002 y 2009, y cortar una racha adversa: perdió las finales de 2018 y 2022. Vasco, dirigido por Fernando Diniz y con Pablo Vegetti como referencia ofensiva, accedió a la final tras eliminar por penales al Fluminense de Luis Zubeldía en el Maracaná.

La ida se jugará el miércoles 17 de diciembre en San Pablo y la revancha, el domingo 21, en Río de Janeiro. Además del título, estará en juego algo más: un premio millonario (US$ 10.000.000) y el último cupo brasileño a la Copa Libertadores.

Desde 2026, la Copa de Brasil cambiará su lógica y otorgará dos plazas al máximo torneo continental: una para el campeón y otra para el subcampeón. El torneo crece, se revaloriza y se vuelve cada vez más determinante.