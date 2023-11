escuchar

Noviembre, Palermo, Cambiaso. Un hilo que es sinónimo de polo, del mejor campeonato del mundo y de uno de los mejores jugadores de la historia, junto a Juan Carlos Harriott (h.). La victoria por 19 a 3 de La Dolfina sobre La Hache Cría y Polo, por la tercera fecha del Abierto Argentino, la segunda de la Zona A, escondió una marca: las 31 presentaciones del N°1 de la organización de Cañuelas, que igualó el récord de Eduardo y Alberto Pepe Heguy.

La estadística refleja la vigencia de Adolfito, pero también la voracidad: ganó 18 de los 30 abiertos de Palermo y en 2023 se presenta como favorito a la corona, junto a La Natividad. El talento y la magia de un distinto se mantiene inalterable, entre aquel debut con Ellerstina, en 1992, y el dominio abrumador que logró con La Dolfina, a partir de 2000. También su pensamiento proyectual para no engañarse con una goleada: el estilo y el funcionamiento, las virtudes que la formación tiene que pulir para sentir la fortaleza que le posibiliten pulsear por la corona.

David Stirling, autor de tres goles y una de las figuras de la victoria de La Dolfina; el uruguayo, al igual que Cambiaso, no se enseñó satisfecho con el nivel del equipo Christian Grosso

El estreno, al igual que el juego de ayer, se desarrolló en la cancha N°1 de Palermo. Aquella jornada resultó histórica por la irrupción de un polista que traía como antecedentes las consagraciones en la Gold Cup, en los Estados Unidos, con Cellular One, y en el British Open, con el equipo Tramontana. Con la camiseta de Ellerstina, la estrella que Ernesto Trotz –campeón con La Espadaña- hacía jugar mal las prácticas en Palm Beach para disimular su nivel y que no le subieran el hándicap, hizo lo que nadie: debutó con un aplastante triunfo de 23-7 de conjunto sobre Los Indios, convirtiendo ¡16 goles!

Un primer episodio de una aventura fantástica, con su sello distinguido, que se extendió en el tiempo y no tiene fecha de vencimiento. Cambiaso disfruta del juego, se encanta con todo lo relacionado con los caballos y aunque tiene registros personales para quebrar, no se desespera: el año pasado cumplió un sueño, de esos que se abrazan para toda la vida, al ganar Palermo con su hijo Poroto. Una coronación que ofreció valores competitivos y del corazón.

Lo mejor del triunfo de La Dolfina

“Mirá que tengo un solo caballo”, fue la respuesta de Cambiaso, cuando Gonzalo Pieres lo invitó a ser parte de Ellerstina. Aquel ejemplar era Lobo, que lo acompañó desde que tenía 0 de hándicap y también cuando logró la máxima valoración, la misma que lo reseña ahora: 10. “Tenía 16 años cuando me pasó todo esto y lo manejás con cierta inconsciencia. Es lo que le pasa hoy a Poroto. No sabés a dónde vas, porque todo es diversión. Así como Poroto me tiene a mi detrás, como respaldo, en ese momento Gonzalo [Pieres] era mi padre polístico. Yo lo miraba a él”, confesó Adolfito, que convirtió cinco goles y acumula la rotunda cifra de 1084 y… sumando. Su hijo Poroto lo duplicó en festejos ayer en el juego con La Hache Cría y Polo, aunque ahora es el heredero quien ejecuta los penales y papá –a pesar de llevar la N°1- por pasajes es un armador y en otros momentos se viste de artillero implacable, como lo señala la imperial hoja de ruta.

Poroto Cambiaso, autor de diez goles en el triunfo de La Dolfina; el heredero tracciona cuando la formación no ofrece su mejor versión Christian Grosso

En el debut, Cambiaso jugó con Cristian Laprida como compañero y hoy los hijos Ignacio y Cristian (h.) son sus rivales. En el estreno tuvo enfrente a Milo Fernández Araujo, que ahora es su coach en La Dolfina. “Nunca hablamos de ese partido, porque en realidad ni me acordaba de que lo había enfrentado. Me di cuenta hace poco, por un video que miraba con Poroto para mostrarle los caballos que tenía aquellos años: quería mostrarle al Lobo. Y en la grabación descubrí que estaba Milo ese día en Los Indios”, recordó.

Ayer, sus rivales también lo reconocieron: “Es un privilegio jugarle al mejor equipo de la historia, con un jugador que hace historia. Son cosas para agradecer, aunque son muy bravos para jugar: están en otra liga. Cuando te quedás un poquito perdés el Norte, porque si no terminás la jugada se vienen a mil”, señaló Facundo Sola, autor del primero de los tres goles –todos de penal- que logró anotar La Hache Cría y Polo.

Adolfito Cambiaso apura el rechazo de Rufino Bensadón; lejos de los 16 goles del estreno, hace 31 años, el N°1 de La Dolfina derrocha talento en el campo y también ensaya observaciones para mejorar Christian Grosso

Detallista, perfeccionista, jugador inconforme porque siente que siempre hay pequeñeces para corregir o pulir, Cambiaso no miró el tablero ni la gigantesca superioridad de las cifras. La mirada era a futuro, porque el estreno ya había pasado con una victoria y la comparación de juego con el debut de La Natividad lo pone por debajo en calidad. “No me gustó el sistema. No me gustó La Dolfina, pero está bueno que te pase en el primer partido. Quizás es falta de ritmo, de días sin jugar. No hicimos partidos entre nosotros por la lluvia, los torneos. Faltó motivación y cuando digo motivación es adrenalina de partido”, comentó en el palenque a LA NACION, mientras pedía una botella de agua para hidratarse.

“Estuvimos un poco fuera de ritmo, tardamos mucho en hacer un sistema más o menos lógico: no me gustó mucho el equipo, sobre todo hasta el quinto o sexto chukker. Los dos últimos chukkers jugamos algo, al menos le pegamos a la pelota y defendimos. Creo que ahí dábamos vuelta más rápido que al principio… Falta taqueo, falta de precisión de pases, estuvimos lentos… Hay que mejorar para el próximo partido, porque no fue el rival si no que somos nosotros que tenemos que mejorar si queremos pensar en ganar”, la crítica que ensayó el capitán, que se enfoca en el presente y también en el futuro.

Juan Martín Nero, un back implacable: por momentos resultó una muralla infranqueable para La Esquina, que solamente anotó a través de penales Christian Grosso

Una vez que analizó la situación de La Dolfina se abrió espacio para sonreír. Con el pequeño tributo realizado antes del comienzo del partido por sus 31 presentaciones, también por lo que vendrá. “Me dijeron que me iban a hacer un pequeño homenaje y estuvo lindo, porque como siempre digo a los homenajes hay que hacerlos en vida. Igual, te bajonea un poco, por la edad. ¿Qué va a pasar el año que viene? No sé, ahora estoy con 10 goles y con un equipo con chance de ganar… Pero para el año que viene ya casi estoy clasificado por ranking”, disparó con picardía el jugador de los récords, el hombre que no se conforma y quiere escribir nuevas páginas de gloria.

La síntesis de La Dolfina vs. La Hache Cría y Polo

La Dolfina: Adolfo Cambiaso (h.), 10; David Stirling (h.), 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10 y Juan M. Nero, 10. Total: 40.

La Hache Cría y Polo: Rufino Bensadón, 8; Carlos M. Ulloa, 7; Facundo Sola, 8, y Joaquín Pittaluga, 8. Total: 31.

Progresión: La Dolfina, 2-1; 6-1; 6-1; 8-2; 9-3; 12-3; 16-3 y 19-3.

Goleadores de La Dolfina: Adolfo Cambiaso (h.), 5; David Stirling (h.), 3; Adolfo Cambiaso (n.), 10 (5 de penal) y Juan Martín Nero, 1.

De La Hache Cría y Polo: Facundo Sola, 1 (1 de penal), y Joaquín Pittaluga, 2 (2 de penal).

Jueces: Gastón Lucero y Martín Aguerre. Árbitro: José Ignacio Araya.

Cancha: Nº1 de Palermo.

El festejo de Cría La Dolfina y el susto gigante de La Esquina

La apertura de la jornada en Palermo, en la cancha N°2, ofreció múltiples situaciones: la nueva victoria de Cría La Dolfina, un equipo que cuando llega la cita más importante del año parece robustecerse; los siete goles en el primer chukker, que finalizó 4-3 a favor del equipo subsidiario de Cañuelas, disimulando que el año pasado cuando las dos formaciones se midieron el resultado fue de 9-5 -el más bajo del certamen- y al half time se marcharon 8-2, y el impresionante choche que protagonizaron en el tercer chukker Ignacio Laprida (h.) y Lucas James, que se llevó la peor parte: una lesión en el brazo derecho le impidió continuar y su lugar lo tomó Juan Zubiaurre (6), que debutó en el Abierto Argentino. El golpe hizo temer lo peor en un momento con una de las yeguas, aunque One Guerrera, que montaba Iñaki Laprida, y Open Chilindrina, sobre la que viajaba James, se retiraron caminando, tras la atención del cuerpo de veterinarios.

el debutante Juan Zubiaurre, que reemplazó al lesionado Lucas James, no puede detener a Diego Cavanagh, goleador de Cría La Dolfina Christian Grosso - LA NACIÓN

Diego Cavanagh, que en el estreno en Palermo 2023 debió ser reemplazado por Benjamín Panelo, en el ajustado éxito 15-13 sobre La Hache Cría y Polo, resultó una de las figuras del partido y el goleador de su equipo, con 9 goles, tres de ellos de penal. Acertado en el taqueo y las definiciones, la dolencia en la mano derecha parece ser parte del pasado. Fue el puntal para marcar la cancha a partir del segundo chukker, cuando la formación empezó a abrir la brecha en el marcador.

El compacto la victoria de Cría La Dolfina

El incidente entre Iñaki Laprida y Lucas James dejó lesionado al N°3 de La Esquina y a su compañero con una sanción de doble tarjeta amarilla por la infracción. En su tercera participación en el Abierto Argentino, después de las de 2017 y 2022, el conjunto que tiene al español Pascual Sáinz de Vicuña en la alineación todavía no logró festejar un triunfo.

El madrileño terminó con una dolencia en el brazo derecho, posible calambre, que determinó el ingreso de los médicos para constatar que no se tratara de una lesión; también Cristian Laprida (h.) tuvo su susto, cuando su caballo se cayó solo, aunque el polista y el animal se reincorporaron con rapidez.

Tensión en Palermo: las yeguas Open Chilindrina y One Guerrera trabadas en el piso, tras el espectacular choque que protagonizaron Iñaki Laprida y Lucas James Christian Grosso - LA NACIÓN

La síntesis de Cría La Dolfina y La Esquina

Cría La Dolfina (16): Guillermo Terrera (h.), 9; Tomás Panelo, 9; Diego Cavanagh, 8 y Alejo Taranco, 9. Total: 35.

La Esquina (10): Pascual Sáinz de Vicuña, 6; Cristian Laprida (h.), 8; Lucas James, 7, e Ignacio Laprida, 8. Total: 29.

Progresión: Cría La Dolfina, 4-3; 7-3; 10-3; 11-6; 12-7; 14-8; 16-8 y 16-10.

Goleadores de Cría La Dolfina: Guillermo Terrera (h.), 1; Tomás Panelo, 6 (1 de penal 1) y Diego Cavanagh, 9 (6 de penal).

De La Esquina: Pascual Sáinz de Vicuña, 1; Ignacio Laprida, 8 (2 de penal) y Juan Zubiaurre, 1

Incidencias: Doble tarjeta amarilla para Ignacio Laprida en el tercer chukker; Juan Zubiaurre reemplazó a James, lesionado.

Jueces: Guillermo Villanueva (h.) y Rafael Silva. Árbitro: Federico Martelli.

Cancha: N°2 de Palermo.