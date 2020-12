Adolfo "Poroto" Cambiaso y Alberto "Pepe" Heguy: todo por hacer a los 15 años y mucho hecho a los 53; el adolescente brilló en la final que los enfrentó y fue figura en la conquista de la Copa Cámara de Diputados. Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Cuando Pepe Heguy ganó su último título en Palermo, Poroto Cambiaso todavía no había nacido. Pocos deportes tienen la capacidad de reunir dos y hasta tres generaciones. Y en el caso de este miércoles no se trató de una práctica o una de las tantas copas de familias. Fue la Copa Cámara de Diputados. La final de la Copa Cámara de Diputados, más precisamente, el torneo más competitivo del mundo fuera de la Triple Corona argentina. La definición de 2020 reflejó esa cualidad cuando se enfrentaron Alberto Heguy (h.) y Adolfo Cambiaso (n.), de 53 y 15 años, respectivamente. Curiosamente, los dos eran debutantes en el certamen en esta temporada.

El triunfo por 16-7 de Brava, el equipo de Cambiaso, sobre Indios Chapaleufú II en el predio de la AAP en Pilar quedó en segundo plano al lado de este duelo generacional.

Poroto Cambiaso es una de las grandes apariciones de la temporada. Con sólo 14 años ganó el Abierto Británico y debutó en la Triple Corona argentina, cuando ocupó el lugar del lesionado Juan Martín Nero en La Dolfina en los abiertos de Tortugas y Hurlingham. Y ahora, ya con 15 (los cumplió el 26 de noviembre), agrega este título. Más allá de los logros, mostró que pese a su juventud está en el nivel de los mejores. En la semifinal, por ejemplo, marcó dos golazos determinantes: al final del tiempo regular para empatar y el tanto en el chukker suplementario. Este miércoles se lució con ocho goles, incluidos varios espectaculares. Es el número 2 de la formación de Brava, que compartió con el experimentado brasileño Rodrigo Ribeiro de Andrade, el compatriota de éste Pedro Zacharias e Isidro Strada.

"Para mí es impresionante todo lo que pasó en esta temporada, todavía no puedo creerlo. Pasó todo muy rápido y fue una muy buena experiencia. Me sentí más o menos el primer partido de Tortugas, pero después fui agarrando un poco de ritmo y mejorando", cuenta Poroto para la LA NACION. "Al equipo de Brava lo armamos Isidro y yo en Inglaterra y le dijimos a Ro Andrade y a Santi Torres que jugaran con nosotros. Después Santi no pudo venir a Argentina e invitamos a Pedrinho. Creo que tenemos bastante buen funcionamiento y lo más importante es que nos llevamos muy bien todos".

Enfrente, en la formación de Indios Chapaleufú II, el otro extremo. Cuatro veces campeón del Argentino Abierto (la última, en 2004), Pepe Heguy es una de las glorias del polo argentino. Jugó hasta los 50 en el más alto nivel y en los últimos dos años se convirtió en uno de los mejores directores técnicos. En esta temporada volvió al alto handicap como jugador y mostró su vigencia. Con una particularidad: comparte el equipo con Mariano González (h.), de 21 años, nieto del gran Daniel González, con quien Pepe tuvo su estreno en el Abierto en 1985, a los 18. También los otros integrantes de este Chapa II podrían ser hijos suyos: Manuel Elizalde (27), hermano de Francisco (que debutó en Palermo con los Heguy en 2013, por Chapaleufú), y el inglés Tomas Beresford (24).

"Me llamó Manu Elizalde. Soy muy amigo de él y de toda la familia. Me dijo el equipo, que tenía todos jugadores jóvenes con buena onda. Así que me divirtió la idea y la encaramos", cuenta Pepe. "Yo me siento igual que siempre. No me canso nada, nunca me cansé. Perdí un poco de taqueo y además estoy jugando mucho menos porque soy un payaso que agarra de coach de todos los equipos, porque me divierte. Estaba haciendo de coach de La Esquina en la Cámara, de Los Machitos en el Abierto, y después me pidió Polito [Pieres] para La Natividad, así que no tenía tiempo ni de jugar prácticas. Jugar con 53, 50... si uno anda todo el día a caballo, da lo mismo. Si no, vean a [Mariano] Aguerre [51], que tuvo un Abierto espectacular. No le veo ningún inconveniente", añade.

A principios del mes pasado, Poroto y Pepe se cruzaron en el primer partido por la Copa Pilar, clasificatoria para la Cámara (ganó Brava por 7-6). Pepe lo buscó para una foto. "Los dos somos debutantes", bromeó. "Es divertido jugar contra Poroto. Era el único de todos los cracks con el que me faltaba jugar. Jugué con todos o contra todos. Juega un polo espectacular, abierto y lindísimo", lo ponderó el eterno delantero de Chapaleufú II. Cambiaso fue igualmente elogioso para con su rival: "Pepe es un crack, tiene cuatro abiertos [de Palermo] y jugar contra él es una muy linda experiencia. Me sirve mucho para aprender de él, de cómo lee el juego, de cómo se mueve en la cancha, todo".

De fondo, un golpe de cogote de Pepe Heguy, marcado por Rodrigo Ribeiro de Andrade. Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

El Argentino Abierto tiene una rica historia de equipos campeones con padres e hijos: Antonio y Horacio Heguy, Juan Carlos y Juancarlitos Harriott, Horacio y Benjamín Araya (todos, con la camiseta de Coronel Suárez), por ejemplo. La última gran gesta fue la de Alberto Pedro Heguy a los 50 con sus hijos Eduardo y Pepe en el Abierto de Tortugas de 1991. Los Cambiaso ya ganaron copas en Estados Unidos e Inglaterra y Adolfo no oculta su deseo de repetir a la brevedad en Palermo. Pocos deportes como el polo permiten ese acercamiento generacional. Aunque enfrentados, Pepe y Poroto, de 53 y 15 años, lo mostraron una vez más.

Un título grande para una carrera corta y la chance de llegar a Palermo

Quizás Poroto Cambiaso no tenga que esperar la decisión de su padre, Adolfo, para jugar el Argentino Abierto. Con la conquista de la Copa Cámara de Diputados, quedó a un partido de clasificarse por su propia cuenta. En la definición, Adolfo Cambiaso (n.) fue la gran figura de Brava, que venció por 16-7 a Indios Chapaleufú II en la cancha 1 de Pilar y el domingo afrontará el repechaje contra Cría Geté, el octavo en el ranking de Palermo, en busca del pase directo a la Triple Corona 2020.

Será un fin de semana signado por la familia Cambiaso, ya que el sábado a las 17 Adolfo definirá el Abierto de Palermo frente a Ellerstina. Antes, a las 11 y en la cancha 2, su hija Mia intentará reconquistar el título del Abierto Femenino, cuando Brava se mida con el campeón vigente, El Overo Z7 UAE. Y el domingo en Pilar, el repechaje con Poroto como gran protagonista.

Este miércoles, él fue la figura de su equipo y el máximo goleador de la final, con ocho tantos. Brava tuvo un gran inicio y sacó cuatro goles de ventaja, pero Chapaleufú se acercó a dos (6-4). Entonces apareció el chico de sólo 15 años, y recién cumplidos: mostró su calidad, anotó tres tantos consecutivos y puso a Brava adelante por 9-4, con una diferencia desmoralizante y determinante. "Es un orgullo haber ganado este título", dijo Poroto, que en su primer año de alto handicap sumó un logro grande a la Copa de Oro inglesa conquistada en el verano europeo. "No sé cuál es más importante; son muy lindas las dos".

Poroto Cambiaso venía de lograr el Abierto Británico en julio junto a su padre; ahora sumó el trofeo más importante de su carrera en la Argentina. Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Pese a la derrota, Pepe Heguy se mostró satisfecho con su debut en la Copa Cámara a los 53 años. "Ganó el mejor equipo; hoy jugó muy bien. Para mí fue divertidísimo, una temporada espectacular. Me da lo mismo jugar en cualquier lado: donde me invitan, juego", contó el delantero. Alejo Miranda

La síntesis de Brava 16 vs. Indios Chapaleufú II 7

Brava: Pedro Zacharias, 7; Adolfo Cambiaso (n.), 6; Rodrigo Ribeiro de Andrade, 8, e Isidro Strada, 7. Total: 28.

Pedro Zacharias, 7; Adolfo Cambiaso (n.), 6; Rodrigo Ribeiro de Andrade, 8, e Isidro Strada, 7. Total: 28. Indios Chapaleufú II: Alberto Heguy (h.), 7; Manuel Elizalde, 6; Mariano González (h.), 6, y Tomas Beresford, 6. Total: 25.

Alberto Heguy (h.), 7; Manuel Elizalde, 6; Mariano González (h.), 6, y Tomas Beresford, 6. Total: 25. Progresión: Brava, 4-0, 6-2, 9-4, 9-5, 13-5, 14-7 y 16-7.

Brava, 4-0, 6-2, 9-4, 9-5, 13-5, 14-7 y 16-7. Goleadores de Brava: Zacharias, 4; Cambiaso, 8; Ribeiro de Andrade, 1, y Strada, 3 (1 de penal). De Indios Chapaleufú II: Elizalde, 1; González, 3, y Beresford, 3 (2 de penal).

Zacharias, 4; Cambiaso, 8; Ribeiro de Andrade, 1, y Strada, 3 (1 de penal). Elizalde, 1; González, 3, y Beresford, 3 (2 de penal). Jueces: Gastón Lucero y Gonzalo López Vargas. Árbitro: Federico Martelli.

Gastón Lucero y Gonzalo López Vargas. Federico Martelli. Cancha: Nº 1 del predio Alfredo Lalor (AAP), Pilar.

