La Hache Cría y Polo se aseguró la permanencia y dio otra sorpresa en el Abierto de Palermo

Cuña molesta la de La Hache Cría y Polo. Encima, cuña del mismo palo, o casi del mismo palo, que La Irenita-La Hache, la peor de todas las cuñas, según el dicho. Y lo demostró al abrir la jornada de polo en la cancha 2 del predio de Libertador y Dorrego. Para sorpresa de muchos, el equipo liderado por Carlos María Ulloa, venció 16-15 a La Irenita-la Hache al cabo de un partido cerrado, duro, y con un desenlace a pleno suspenso.

La Hache Cría y Polo necesitaba ganar, en su último encuentro en el 132° Campeonato Argentino Abierto. No le quedaba otra alternativa si pretendía quedarse en el grupo de los ocho y así, asegurarse la disputa de la Triple Corona completa de la siguiente temporada. Sus integrantes, Bautista Bayugar, Toly Ulloa, Ignacio Laprida y Joaquín Pittaluga, siempre creyeron, aún en los peores momentos, cuando las cosas no salían y el adversario se alejaba en el marcador (llegó a estar tres goles arriba en el inicio del séptimo chukker).

Conduce Ignacio Laprida, seguido por Carlos Ulloa e Hilario Ulloa Fabián Marelli

Héctor Guerrero los arengaba en cada descanso, les transmitía seguridad y confianza. Y los jugadores respondieron. El último gol, el que aseguró la victoria a unos veinte segundos de la campana final, desató el festejo. Lo convirtió el jugador del match: Toly Ulloa, llevándose la pelota y definiendo con frialdad y toques cortos en un momento muy caliente de la definición, cuando parecía inexorable agregar un período complementario.

Es un equipo granítico el de La Hache Cría y Polo, que podrá jugar mejor o peor, pero que no se entrega nunca. Derrotó a La Ensenada (18-17) en el debut en Palermo, lo golearon Ellerstina-Indios Chapaleufú (21-10) y La Dolfina II (18-8), y debía dar la cara, superar el bajón y salir adelante para no perder el puesto en la elite. Así lo hizo. Con más carácter que juego, con más templanza que virtuosismo, y una gran concentración para disputar cada bocha. El aporte de Joaco Pittaluga, certero en los penales, fue otra llave para abrir la puerta al éxito: anotó 10 tantos, ocho por la vía de los penales. De este modo, el equipo que, desde la clasificación, se asomó a Palermo en 2022, se adjudicó el derecho a jugar el quinto Abierto seguido en 2026. Siempre con Toly Ulloa y Joaco Pittaluga.

Du Plessis busca avanzar, pero Carlos Ulloa le sale al cruce Fabián Marelli

La Irenita-La Hache perdió un partido impensado. No jugó bien, tampoco mal y pudo haberlo cerrado un chukker antes. No se le dio. Le faltó puntería. Volvió a destacarse Hilario Ulloa, pero le faltó respaldo, mayor seguridad en el fondo y consistencia en el medio. De todas maneras, sus posibilidades de cumplir la meta -jugar la final-, siguen intactas y dependen de su actuación ante los Heguy y los Pieres del fin de semana que viene. Si hoy, la alianza para la aventura entre Pieres y Heguy supera a La Ensenada, alcanzará los 6 puntos y La Irenita-La Hache, llegará a 6 también si lo derrota en el partido que resta. En ese caso igualarían la primera colocación de la zona y se instalaría en la final el equipo de Ulloa y Mac Donough por derrotar a quien lo iguala en puntos.

Ese partido será crucial. Y en La Irenita-La Hache, esperan contar con el regreso de Pablo Mac Donough, pieza clave en este equipo que venía avanzando y que hoy retrocedió un casillero.

La síntesis

La Hache Cría y Polo (16): Bautista Bayugar 8; Carlos María Ulloa, 8; Ignacio Laprida, 8, y Joaquín Pittaluga, 8. Total: 32.

La Irenita-La Hache (15): Hilario Ulloa, 9; Fran Elizalde, 9; Matías Mac Donough (h.), 7, e Ignatius du Plessis, 9. Total 34.